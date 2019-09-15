Фотограф закарбовує красу світанку, щоб позбутись стресу міста

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption Адам Бенетт фотографує проти сонця, щоб закарбувати магічні кольори і дивовижні віддзеркалення ріки Крауч

Фотограф-аматор розповів, що знімки природи Східної Англії дозволяють йому уникнути тиску робочого середовища в Лондоні.

Працівник страхової служби Адам Беннет каже, що зазвичай його тягне до річки Крауч, що розташована неподалік від його рідного дому в Саус Вудхем Феррес, в Ессексі.

На відміну від багатьох фотографів, 49-річний батько двох дітей робить знімки проти сонця, аби відтворити магічні кольори і дивовижні віддзеркалення.

Він каже, що знімає вже протягом декількох років для того, щоб розслабитись та абстрагуватись від життєвих стресів.

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption "Якщо ви бачите щось, що вам подобається - закарбуйте це, дивіться на це"

"Я ставлю будильник на ранню годину, визираю у вікно, якщо бачу принаймні натяк на кольори у небі, то прямую до річки", - каже він.

"Поки ви стоїте на одному місці, пейзаж постійно змінюється, залежно від світла і кількості води, адже у цей час відбувається приплив", - розповідає фотограф.

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption Пан Беннетт каже, що за допомогою фотографії можна побачити дивовижні краєвиди, насолоджуватись довкіллям, бачити все

Він каже, що процес фотографування дозволяє йому насолоджуватись життям.

"Можливість втекти з камерою дає мені трохи часу для себе, це щось, що потрібно кожному, і те, чого мені не вистачало в житті раніше. Я маю можливість розслабитись після стресу", - каже пан Беннетт.

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption За словами пана Беннетта, Східна Англія має унікальні узбережжя та чарівні ріки

Копирайт изображения Supplied Image caption "Здається, що коли в тебе є камера, то руйнуються бар'єри", - відзначає фотограф

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption "Коли світло, погода, хвилі на воді сприятливі, вам може пощастити зробити кадр, яким ви дійсно пишатиметесь"

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption Пан Беннет каже, що світанок - це чарівний час, коли небо часто забарвлюється дивовижними кольорами

Копирайт изображения Adam Bennett Image caption Попри те, що він почав займатися фотографією лише два роки тому, пан Беннетт вже став секретарем клубу фотографів у Саус Вудхен Феррес

"Зображення, яке мені б дійсно дуже хотілося закарбувати - це віддзеркалення Північного Сяйва на тілі нерухомої води" - каже він.

"А тим часом мене продовжують бачити на березі річки на світанку з широкою посмішкою на обличчі, коли я занурююсь у цю атмосферу".

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Фото Адама Беннетта