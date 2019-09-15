Фотограф закарбовує красу світанку, щоб позбутись стресу міста
Фотограф-аматор розповів, що знімки природи Східної Англії дозволяють йому уникнути тиску робочого середовища в Лондоні.
Працівник страхової служби Адам Беннет каже, що зазвичай його тягне до річки Крауч, що розташована неподалік від його рідного дому в Саус Вудхем Феррес, в Ессексі.
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На відміну від багатьох фотографів, 49-річний батько двох дітей робить знімки проти сонця, аби відтворити магічні кольори і дивовижні віддзеркалення.
Він каже, що знімає вже протягом декількох років для того, щоб розслабитись та абстрагуватись від життєвих стресів.
"Я ставлю будильник на ранню годину, визираю у вікно, якщо бачу принаймні натяк на кольори у небі, то прямую до річки", - каже він.
"Поки ви стоїте на одному місці, пейзаж постійно змінюється, залежно від світла і кількості води, адже у цей час відбувається приплив", - розповідає фотограф.
Він каже, що процес фотографування дозволяє йому насолоджуватись життям.
"Можливість втекти з камерою дає мені трохи часу для себе, це щось, що потрібно кожному, і те, чого мені не вистачало в житті раніше. Я маю можливість розслабитись після стресу", - каже пан Беннетт.
"Зображення, яке мені б дійсно дуже хотілося закарбувати - це віддзеркалення Північного Сяйва на тілі нерухомої води" - каже він.
"А тим часом мене продовжують бачити на березі річки на світанку з широкою посмішкою на обличчі, коли я занурююсь у цю атмосферу".
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Фото Адама Беннетта