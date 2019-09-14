Жіноча еякуляція: усе, що ви хотіли про неї дізнатися

Копирайт изображения ISTOCK / BBC THREE

Попередження: стаття містить сексуальний контент

Звідки воно береться? Це сеча? Як мені навчитися це робити? Уся правда про "сквіртинг": виділення рідини з жіночих статевих органів під час оргазму.

Коли 41-річна Гіллі вперше сквіртила, вона відчула себе на небесах. "Я була приголомшена; це було неймовірно, величезне вивільнення. Я сфотографувала мокру пляму, аби переконатися, що це справді сталося".

26-річна Теш поставилась до справи більш приземлено - і хвилювалася за килим. "Я використовувала вібратор і сиділа спиною до дверей спальні на випадок, якщо хтось спробує увійти, коли раптом бризнув струмінь, і я злякалась, бо подумала, що обмочилася. Це було дуже дивне відчуття; я трохи панікувала і соромилась, бо не знала, що відбувається. Я витерла килим, а потім пішла гуглити".

Давно відомо, що під час сексуального збудження чи оргазму з геніталій деяких жінок може виділятися значна кількість рідини - у деяких випадках досить потужним струменем. Гіппократ і Камасутра згадують про жіночу "сперму" (перший вважав, що вона допомагає зачати дітей, а друга містить детальний опис, коли і чому цього слід очікувати). У ХVII столітті голландський анатом Реньє де Грааф написав новаторський трактат "Про жіночі статеві органи", в якому описував рідину та пов'язував її з ерогенною зоною всередині піхви, що дуже нагадувала чоловічу простату.

Але досі незрозуміло, скільки жінок насправді здатні сквіртити. Сучасні дослідження твердять, що тією чи іншою мірою це трапляється з 10-54% жінок, а дослідження 2013 року за участю 320 жінок показало, що кількість еякуляту варіюється від 0,3 до понад 150 мл. Тобто від декількох крапель до майже склянки.

Такий широкий спектр висновків частково пояснюється відмінностями у проведенні досліджень та термінології; але багато фахівців розглядають жіночу еякуляцію та сквіртинг як принципово різні речі.

Ця тема викликає гарячі суперечки - і привертає все більше уваги по мірі того, як ми починаємо краще розуміти жіноче тіло.

Тож давайте у неї зануримось.

Що за рідина утворюється під час еякуляції і звідки вона береться?

Копирайт изображения ISTOCK / BBC THREE

Одне з головних питань, пов'язаних зі сквіртингом - чи не є таємнича рідина звичайною сечею. І деякі дослідження натякають, що може бути саме так.

В одному дослідженні 2014 року учасницям пропонували сходити в туалет перед сексуальною активністю, а потім зробити ультразвукове дослідження, щоб переконатися, що їхній сечовий міхур порожній. Після сексуального збудження жінкам проводили повторне УЗД, яке показало, що їхній сечовий міхур значно наповнився. Нарешті, третє УЗД, яке робили після сквіртингу, знову показало порожні сечові міхури, що свідчить про те, що рідина, яка у них виділилась, вийшла звідти і, ймовірно, є сечею (або принаймні частково).

"Сквіртинг, ймовірно, походить із сечового міхура, оскільки в тій області жіночого організму немає жодного іншого органу, здатного утримувати стільки рідини або викидати її з такою силою, - стверджує фармацевт Аббас Канані. - Під час оргазму м'язи розслабляються і утруднюють утримання в сечі, тому вона виділяється через сечівник".

І все ж багато інших дослідників вважають, що зі сквіртингом не все так просто.

Науковий аналіз виділених рідин, проведений американською сексологинею Беверлі Віппл на початку 1980-х (а згодом і подальші дослідження інших вчених) виявив, що сечовина та креатин - хімічні складові сечі - були присутні лише в дуже низьких кількостях. Вони також виявили інші речовини, які, як правило, не очікують знайти у сечі. Серед них - простат-специфічний антиген, або ПСА.

У чоловіків ПСА виробляє простата. У жіночому тілі також є тканина простати - у так званих парауретральних залозах, розташованих на передній стінці піхви. Деякі дослідження показують, що вони з'єднуються протоками з нижньою частиною сечівника. Деякі фахівці наразі вважають, що ці залози відіграють вирішальну роль у створенні рідини, яка виділяється під час свіртингу.

"Різний рівень розвитку та розмір цих залоз у різних людей можуть частково пояснити, чому деякі жінки здатні на потужні еякуляції, а інші - ні", - каже секс-педагог Саманта Еванс.

"Але багатьох жінок від сквіртингу стримує радше психологічний страх, що хтось побачить, ніби вони обмочилися, аніж якась фізіологічна перешкода. Рідина, що виділяється, зазвичай прозора, а не жовта, і не має характерного запаху чи смаку сечі. Як колишня медсестра, я часто безпосередньо стикалася з сечею, і я не думаю, що це одне й те ж!" - додає вона.

Як показує досвід, багато жінок, які сквіртять, із цим погоджуються. "Бували ситуації, коли я сквіртила, а після цього все одно хотіла в туалет", - каже 30-річна Гейзел.

"Рідина, яка в мене виділяється під час сквіртингу, безбарвна, навіть коли я досить зневоднена, тоді як моя сеча скоріш нагадує Irn Bru (напій помаранчевого кольору. - Ред.)", - додає 25-річна Рашмі.

Вчені навіть припускають, що сквіртинг приносить не лише задоволення, але і користь: допомагає жінкам безболісно мочитися після сексу. Деякі вчені висловлюють припущення, що еякуляційна рідина може вимивати шкідливі бактерії з уретри після того, як вони піднялися туди під час статевого акту, допомагаючи запобігти інфекціям сечовивідних шляхів.

Але зрештою, як саме сквіртить тіло, що воно при цьому виділяє і чи має цей процес додаткові переваги - хіба це важливо, якщо це приносить вам задоволення?

Домовились. Я хочу спробувати! Але як...?

Копирайт изображения BBC THREE

Багато жінок, які еякулюють, кажуть, що допомагає їм у цьому стимуляція точки G: місця, розташованого приблизно на відстані 5-8 см всередині піхви. Вона знаходиться на передній стінці й іноді на дотик здається грубішою або рельєфнішою, ніж навколишня плоть. Точку G наразі вважають не якимось окремим органом, а скоріше "зоною", через яку можна стимулювати парауретральні залози разом із внутрішніми, прихованими частинами клітора. Він, як зараз уже відомо, схожий на айсберг: капюшон і голівка, які видно зовні, є лише завершенням набагато більшого органу, який простягається вниз навколо вагінального проходу.

"Мій партнер масажує мою точку G пальцями, рухаючи ними у напрямку до себе і сильніше натискаючи, - каже 34-річна Саффрон. - Сексуальні іграшки, нахилені під спеціальним кутом, допомагають мені досягти такого ж ефекту самій".

"Якщо я продовжую використовувати вібратор після оргазму, це може змусити мене сквіртити, - розповідає 23-річна Дафна. - Це інтенсивне, майже непереборне відчуття; мені доводиться перетерпіти щось схоже на позив до сечовипускання, але після цього я обожнюю це відчуття первісної свободи, коли з мене витікає цей божевільний нектар!"

Інші поради? Не забудьте підкласти рушник. І, оскільки ми усі різні, пам'ятайте, що не всім насправді подобається така стимуляція. Деяким жінкам полювання на G-точку доставляє дискомфорт - тож переконайтесь, що ви експериментуєте задля власного задоволення, а не тому, що відчуваєте тиск. І обов'язково зупиніться, якщо вам це не подобається.

То на жінок існує тиск, що змушує їх сквіртити?

Копирайт изображения ISTOCK / BBC THREE

Деякі жінки вважають, що їхні партнери, що дивилися порно сквіртингової тематики, очікують з їхніх геніталій Ніагарський водоспад.

"Я зустрічала хлопців, які вважають, що дівчата можуть робити гейзери на замовлення - бо вони бачили це у фільмах для дорослих", - каже Теш.

Пошуковий запит "сквірт" на одному з найбільших порносайтів видає понад 110 тис. результатів, хоча цікаво те, що, за даними компанії, жінки шукають такі матеріали на 44% частіше, ніж чоловіки - можливо, проводять дослідження?

Порноакторки також кажуть, що попит на жінок, які можуть еякулювати, зростає. Сільвія Сейдж, яка працює в порноіндустрії чотири роки, каже: "Про це просять все частіше, і жінки, які можуть сквіртити, можуть заробити значно більше. Мене не беруть на роботу у фільми, де треба обов'язково це робити, адже я не можу гарантувати, що моє тіло це зробить".

Інші акторки, які так само не впевнені, що зможуть сквіртити на вимогу, імітують процес - пьють багато води і мочаться, або вдаються до вагінального спринцювання: наповнюють себе водою, а потім стискають вагінальні м'язи, щоб театрально її катапультувати. Тож те, що глядачі бачать на екрані - і намагаються повторити вдома - може бути не цілком правдоподібним.

Жінки також можуть відчувати тиск з приводу сквірту тому, що вони самі або їхні партнери помилково вважають, що сквіртинг є "кращим" за інші види оргазму і найвищим плотським досягненням.

"Деякі люди даремно вважають жіночу еякуляцію Святим Граалем сексуального задоволення, - каже клінічний психолог Карен Гурні. - Це відображає історичні стосунки нашого суспільства із сексом: ми часто розглядаємо його як мету; як дещо, чого треба досягти, замість того, щоб насолоджуватися процесом".

І в той час як деякі люди відчайдушно намагаються відтворити водоспади, які бачили у фільмах для дорослих, і думають, що це робить їх першокласними коханцями, інші, навпаки, стримують себе або почуваються приниженими, коли з ними це відбувається, через стигму та страх.

"Я зустрічала жінок, які глибоко соромляться того, що з ними це відбулося, оскільки вони вважають, що це неприродно, і думають, що партнери будуть шоковані або не відчують збудження, - розмірковує Карен. - Вони налякані, що коханці подумають, що вони обмочилися, і, на жаль, це може додати ще більше переживань і сорому, які деякі жінки вже відчувають щодо свого тіла і сексуальності".

То що ж у підсумку? Немає нічого поганого як у сквіртингу, так і в його відсутності. Підійдіть до цього з почуттям відкритості до розваг, а не зобов'язання чи стигматизації.

Можливо, треба знати щось іще?

Копирайт изображения ISTOCK / BBC THREE

Заключна примітка - про сквіртинг у порно та закон. Оскільки досі тривають дебати з приводу того, чи є еякулят жінки сечею (чи скільки він містить сечі), матеріали, що показують жінок, які сквіртять, можуть вважатися уролагнією - фетиш до сечовипускання - і таким чином потенційно є нелегальними згідно британських законів про непристойність.

"Британська рада класифікації фільмів наразі несе відповідальність за перегляд того, що дозволяється у порно, і тривають консультації з Королівською прокурорською службою з метою уточнити, як жіночу еякуляцію слід розглядати юридично серед інших актів, - коментує Майкл Джекман, юрист, що спеціалізується на порнографії та непристойності. - Наразі ця сфера до кінця не врегульована".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!