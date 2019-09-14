Тканини з ананасів і грибів - шлях до порятунку довкілля?

Копирайт изображения Sarah King Image caption Сара Кінг стала модною блогеркою

Як і багато підлітків, Сара Кінг кожні кілька тижнів купувала нове вбрання, щоб не відставати від останніх модних трендів.

"Коли мені було 16-17 років, я купувала нове вбрання для вечірки і з кожної зарплати, скуповуючи все нові й нові наряди залежно від того, що було модним і популярним, що носили знаменитості чи мої друзі", - каже вона.

Зараз, маючи за плечима курс з екологічної моди, 26-річна менеджерка з цифрового маркетингу та модна веган-блогерка приєдналась до все більш популярного руху, що закликає до відмови від одноразових товарів.

Вони звертають увагу на екологічну кризу, спричинену модною індустрією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рух Extinction Rebellion закликає приєднатися до "модного бойкоту" і не купувати новий одяг протягом року

У Британії споживачі купують вдвічі більше нового одягу, ніж десять років тому. Це набагато більше, ніж у будь-якій іншій європейській країні.

Британці викидають мільйон тон текстилю на рік, майже третину якого спалюють або відправляють на сміттєзвалище.

Окрім поганих умов праці робітників швейних фабрик, індустрія моди відповідальна за 20% світових стічних вод та 10% викидів вуглецю.

Глобальний кліматичний протестний рух Extinction Rebellion закликає людей не купувати новий одяг протягом року в рамках так званого "модного бойкоту".

Звернутися до природи

То яким же чином такі любителі моди можуть задовольнити свою жагу з мінімальним шкідливим впливом на довкілля?

Частково вирішити цю проблему мають інноваційні біоматеріали, що можуть замінити такі економічно та екологічно неефективні матеріали як бавовна та шкіра.

Хоча шкіра є побічним продуктом м'ясної промисловості, значна частина шкури викидається, і при її виробництві часто використовують велику кількість води та шкідливих хімічних речовин. Тим часом альтернативи у вигляді штучної шкіри розкладаються протягом сотень років.

Потенційним вирішенням цієї проблеми може стати Piñatex - подібна до шкіри субстанція, яку виготовляють з непотрібного ананасового листя. Такий матеріал у своїх колекціях вже використовували Hugo Boss та H&M.

Ще один варіант - міцелій, коренева структура грибів - "диво-матеріал", який використовують для створення продуктів харчування, упаковки та текстилю.

Оскільки грибів дуже багато і вони не потребують особливого догляду, необхідний матеріал можна виростити протягом декількох днів.

Копирайт изображения Bolt Threads Image caption Тканини, зроблені з грибів, виглядають як натуральна шкіра

Компанія Bolt Threads використовує міцелій для створення своєї "шкіри" під назвою Mylo, яку зокрема можна побачити у роботах дизайнерки Стелли Маккартні. Вона також використовувала їхній веганський "шовк", який за допомогою біоінженерії роблять із дріжджів.

"Я помітив, що споживачі зараз набагато більше зацікавлені у пошуку екологічних альтернатив", - каже Джеймі Бейнбридж, керівник відділу розвитку продукції Bolt Threads.

"Сучасні альтернативи шкірі, на кшталт поліуретану, дуже недорогі. Але їх часто роблять із нафти, виробництво якої, як і вирощування худоби, - не найкращим чином впливає на довкілля", - додає він.

Як і у випадку з багатьма інноваціями, найбільшою проблемою шкіри Mylo є доступність - на відміну від ПВХ, вона коштує стільки ж, скільки й натуральна шкіра.

Також наразі невідомо, чи можна буде збільшити її виробництво до таких масштабів, які зможуть задовольнити потреби масових споживачів.

Альтернативи бавовні

Як і у випадку зі шкірою, виробництво бавовни є дуже ресурсомістким - для виготовлення однієї пари джинсів потрібно близько 15 000 літрів води.

Оскільки 40% світового одягу виготовляється з використанням бавовни, пошук екологічної альтернативи є одним із головних напрямків для виробників екологічного текстилю.

Одна з таких альтернатив існує вже протягом десятиліть - це так званий тенсел, також відомий як ліоцел.

Його виготовляють шляхом виділення целюлозного волокна з деревини, і на його виробництво потрібно на 95% менше води, ніж для бавовни.

Цей матеріал, дуже схожий на бавовну на дотик, є складовою значної кількості масового одягу.

Австрійська компанія Lenzing Group заявила, що на це волокно існує великий попит, і повідомила про будівництво найбільшого заводу з виробництва ліоцелу в Таїланді.

"Це розширення підтверджує зобов'язання компанії Lenzing зменшити шкідливий вплив світової текстильній промисловості на довкілля", - каже директор компанії Стефан Добоцький.

Однак більшість виробників, судячи з усього, продовжать використання бавовни, оскільки вона залишається дешевшою.

Д-р Річард Блекберн, експерт з питань екологічних матеріалів у школі дизайну в Лідсі, є великим шанувальником тенселу. Він вважає, що такий спосіб екстрагування можна поширити на інші побічні продукти целюлозного виробництва, такі як стебла, паростки та листя, для створення різних видів екологічних волокон.

Копирайт изображения Piñatex Image caption Волокна з листя ананаса використовують для виготовлення матеріалу, схожого на шкіру

Але він додає, що споживачі повинні дбати про екологію в усіх сферах свого життя.

"Йдеться про компроміси, і простої відповіді тут немає. Це не той випадок, коли можна просто перейти на якусь одну тканину, і всі наші екологічні проблеми зникнуть", - підкреслює пан Добоцький.

Купуйте краще, купуйте менше

Більшість тих, хто виступає за дбайливе ставлення до довкілля і пропагує екологічний підхід, погоджуються з тим, що споживачі мають купувати менше товарів кращої якості.

"Я думаю, що не варто купувати будь-який одяг, якщо ви не збираєтесь його вдягнути принаймні 30 разів. Інакше ви робите свій внесок у проблему з відходами", - каже д-р Блекберн.

Останніми роками покупці розглядають одяг як "одноразовий" завдяки низьким цінам та розумному маркетингу, - каже Кейт Елліот, експертка з питань екологічності у компанії Rathbone Greenbank Investments.

Але вона вірить, що такий підхід поступово починає змінюватись.

"Проблеми швидкої моди існують десятиліттями, але люди зараз набагато більше усвідомлюють її екологічну та соціальну шкоду", - каже вона.

Блогерка Сара минулого року придбала лише сім предметів одягу, а на особливі заходи брала одяг на прокат. Вона погоджується, що зміна світогляду є дуже важливою у цьому питанні.

"Це важко, тому що завдяки швидкій моді можна отримати все, що хочеш, одним кліком. Етичний підхід до покупок потребує значно більше часу, але і використовувати такі речі можна набагато довше, і я думаю, що це і є справжня мода", - підсумовує вона.

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