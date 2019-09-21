"Гриб-зомбі" та бегемоти-дітовбивці - в об'єктивах фотографів

Копирайт изображения Frank Deschandol/WPY2019

Це доволі моторошно... і водночас надзвичайно красиво.

На спині цього жука - не якісь химерні антени, а плодове тіло "зомбі-гриба", який оселився на комасі.

Цей захопливий кадр Френка Дешандола, який він зробив у Перу - один з фіналістів цьогорічного конкурсу "Найкращий фотограф дикої природи" (Wildlife Photographer of the Year) у категорії "Рослини та гриби".

"Спочатку мені було цікаво, що ж це за дивна річ, - розповів він BBC News. - Тоді я підійшов ближче і був вражений цим видовищем та досконалою симетрією гриба".

Френк бачив жуків-паразитів і раніше, але у такій фотогенічній позі - вперше.

Паразитизм, коли один організм живе виключно за рахунок експлуатації іншого - одне з великих див еволюції. А іноді воно може бути ще й напрочуд витонченим.

У цьому випадку гриб проростає всередину бідного довгоносика і завдяки хімічним реакціям отримує над істотою повний контроль, змушуючи її підніматися на потрібну грибу висоту. І коли комаха її досягне - то загине. Придивіться до фото уважніше - і ви побачити, що життя вже пішло з її очей.

Тим часом, живлячись нутрощами довгоносика, гриб почне відрощувати свої вишукані плодові тіла. Капсули вгорі з часом лопнуть і вивільнять незліченну кількість крихітних спор, які заразять чергову здобич.

"Ідеальна симетрія змусила мене сфотографувати жука спереду, щоб закарбувати увесь гриб і голову жука разом", - каже Френк.

На цьогорічний 55-й конкурс WPY, який є одним з найпрестижніших подібних заходів у світі, подали майже 50 тис. заявок.

Пропонуємо вам переглянути інші роботи, які отримали високу оцінку журі конкурсу.

Але попереджаємо - природа може бути жорстокою.

Переможців цьогорічного конкурсу оголосять 15 жовтня у Лондоні, після чого найкращі роботи можна буде побачити на виставці у Музеї природознавства.

"Як кішка з собакою", Пітер Гейґарт, Велика Британія

Копирайт изображения Peter Haygarth/WPY2019

Африканські дикі собаки відомі як дуже гарні мисливці. Однак не цього разу. Цьому самотньому гепарду щойно вдалося врятувати своє життям. Фото зроблено в південноафриканському заповіднику.

Категорія - "Поведінка: Ссавці".

"Коло життя", Алекс Мастард, Велика Британія

Копирайт изображения Alexander Mustard/WPY2019

Косяк каталуф у Червоному морі. Їхнє кружляння - це своєрідний шлюбний танець перед спарюванням. Крім того, воно відлякує хижаків.

Категорія - "Чорно-біле".

"Пощастило", Джейсон Бентл, Канада

Копирайт изображения Jason Bantle/WPY2019

Самка єнота визирає через дірку в лобовому склі "Форда" 1970 року на покинутій фермі в Канаді. Вона обрала старий автомобіль як безпечне місце, щоб виростити потомство: отвір занадто малий, щоб туди могли залізти хижі койоти.

Категорія - "Дика природа міста".

"Зворушлива довіра", Томас Пещак, Німеччина/ПАР

Копирайт изображения Thomas.P.Peschak/WPY2019

Допитливий молодий сірий кит зацікавився рукою, опущеною з туристичного човна в Лагуні Сан-Ігнасіо, Мексика. Самки китів та їхні малюки у цій лагуні охоче йдуть на контакт з людьми.

Категорія - "Фотожурналістика дикої природи".

"Сітка для волосся", Мінгуй Юань, Китай

Копирайт изображения Minghui Yuan/WPY

Ця складна структура - кокон для лялечки молі. Гусінь плете її для захисту лялечки від хижаків під час її грандіозної трансформації у дорослу міль.

Категорія - "Поведінка: безхребетні".

"Пляжне сміття" Томас Вейр, США

Копирайт изображения Matthew Ware/WPY2019

Засмічення океанів має наслідки. Цю атлантичну ридлею задушило риболовецьке спорядження, що зачепилося за викинутий на берег пляжний стілець. Фото зроблено в Алабамі.

Категорія - "Фотожурналістика дикої природи".

"Останній подих" Адріан Гірші, Швейцарія

Копирайт изображения Adrian Hirschi/WPY2019

На новонародженого бегемотика напав дорослий самець на мілині озера Каріба, Зімбабве. Така поведінка зустрічається рідко, але може трапитися, якщо є конкуренція за територію або ж самець хоче продемонструвати своє домінування.

Категорія - "Поведінка: Ссавці".

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