"Гриб-зомбі" та бегемоти-дітовбивці - в об'єктивах фотографів
Це доволі моторошно... і водночас надзвичайно красиво.
На спині цього жука - не якісь химерні антени, а плодове тіло "зомбі-гриба", який оселився на комасі.
Цей захопливий кадр Френка Дешандола, який він зробив у Перу - один з фіналістів цьогорічного конкурсу "Найкращий фотограф дикої природи" (Wildlife Photographer of the Year) у категорії "Рослини та гриби".
"Спочатку мені було цікаво, що ж це за дивна річ, - розповів він BBC News. - Тоді я підійшов ближче і був вражений цим видовищем та досконалою симетрією гриба".
Френк бачив жуків-паразитів і раніше, але у такій фотогенічній позі - вперше.
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Паразитизм, коли один організм живе виключно за рахунок експлуатації іншого - одне з великих див еволюції. А іноді воно може бути ще й напрочуд витонченим.
У цьому випадку гриб проростає всередину бідного довгоносика і завдяки хімічним реакціям отримує над істотою повний контроль, змушуючи її підніматися на потрібну грибу висоту. І коли комаха її досягне - то загине. Придивіться до фото уважніше - і ви побачити, що життя вже пішло з її очей.
Тим часом, живлячись нутрощами довгоносика, гриб почне відрощувати свої вишукані плодові тіла. Капсули вгорі з часом лопнуть і вивільнять незліченну кількість крихітних спор, які заразять чергову здобич.
"Ідеальна симетрія змусила мене сфотографувати жука спереду, щоб закарбувати увесь гриб і голову жука разом", - каже Френк.
На цьогорічний 55-й конкурс WPY, який є одним з найпрестижніших подібних заходів у світі, подали майже 50 тис. заявок.
Пропонуємо вам переглянути інші роботи, які отримали високу оцінку журі конкурсу.
Але попереджаємо - природа може бути жорстокою.
Переможців цьогорічного конкурсу оголосять 15 жовтня у Лондоні, після чого найкращі роботи можна буде побачити на виставці у Музеї природознавства.
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