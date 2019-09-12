Коли в Україні знімуть Бонда? Нові депутати взялись за ринок кіно

Копирайт изображения COLUMBIA PICTURES Image caption Чи зніматимуть колись Джеймса Бонда в Україні?

Верховна Рада зробила перший крок до того, щоб повертати гроші іноземним кіновиробникам, якщо вони знімають фільми і серіали в Україні і з українськими продюсерами.

Така норма працює у багатьох країнах світу. Саме нею часто керуються продюсери, обираючи локації для зйомок.

Рада проголосувала у першому читанні за внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Одні депутати у соцмережах і сесійній залі кричали про зраду через те, що з документу виключили норму, що гроші за зйомки повертатимуть українцям.

Інші запевняли, що це відкриває дорогу для роботи в Україні для таких компаній, як НВО, яка знімала в Литві серіал про Чорнобиль саме через відсутність таких пільг.

Яким чином в Україні будуть підтримувати кіно, розбиралась ВВС News Україна.

Котигорошко і Тарас Бульба - у Литві?

Закон про підтримку кінематографії в Україні ухвалили ще в 2017 році. Проте за два роки він так і не запрацював. Гроші іноземним кіновиробникам не повертали.

Саме через це, як заявили у партії "Слуга народу", до парламенту внесли новий законопроєкт під номером 1058, який має цей процес запустити.

Копирайт изображения HBO Image caption Більшість сцен знаменитого серіалу "Чорнобиль" HBO знімало у Литві, а могли ж в Україні, кажуть у "Слузі народу"

Один з авторів закону, депутат від "Слуги народу" і екскерівник 1+1 Олександр Ткаченко навів приклади європейських країн, де знімали "Джеймса Бонда", "Термінатора" та "Ігри престолів", що принесло цим державам десятки мільйонів доларів, нові робочі місця, відкриті кіностудії та гроші від туризму.

"На 1 долар, витрачений іноземними продюсерами, припадає три долари для сервісів. І все це відбувається не в нас", - критикував політик і медіаменеджер непрацюючий попередній закон і закликав голосувати за його законопроєкт 1058.

Проте у ньому немає норми, що витрати на кіновиробництво будуть повертатися українським виробникам.

Саме через це положення "антиукраїнським" і "абсолютно абсурдним" назвав документ Ткаченка депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

За його словами, таким чином депутати "Слуги народу" хочуть позбавити український кінематограф фінансування з бюджету.

"Гроші мають повертатися і іноземним, і українським кіновиробникам. Цей законопроєкт (Ткаченка - Ред.) виключає право українців отримувати субсидію від України на українське кіно. Субсидію, яка діє в Чехі, в Литві. Сталося це просто з помилки, або з лобістських міркувань", - заявив Княжицький.

Щоб українські продюсери не їхали знімати в Литву фільми про Тараса Бульбу і Котигорошка, він закликав Верховну Раду підтримати його альтернативний законопроєкт 1058-1, який має "захистити український кінематограф" і повертати гроші українським кіновиробникам теж.

Про нечесне ставлення до українців заявили і в "Опозиційні платформі за життя", депутат якої Юрій Павленко обурився, чому Україна має підтримувати голлівудських продюсерів, а не своїх.

Про дискримінацію українських виробників говорила представниця депутатської групи "За майбутнє" Лариса Білозір: "Чому ми робимо це за рахунок українських кінематографів? Треба залишити підтримку українським кіновиробникам".

На це опоненти від "Слуги народу" відповідали, що національний виробник і так має велику підтримку - 1 млрд гривень.

Йшлося про виділені для "Держкіно" і Мінкульту 1 млрд бюджетних коштів на фінансування українських фільмів і серіалів. У 2018 році ця сума була 500 млн гривень.

"Мова йде про поповнення бюджету іноземними коштами через витрати. Як їм (українським кіновиробникам - Ред.) виділялися кошти з бюджету напряму, ми бачимо українські фільми, так і будуть виділятися", - заявив у відповідь на критику Олександр Ткаченко.

В результаті Рада 285 голосами підтримала саме його , а не Княжицького.

Після цього Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографу. Цей закон дозволить запустити попередній законопроєкт і власне повертати виплати іноземним кіновиробникам.

Скільки повертатимуть і за що?

Попередній закон пропонував повертати кіновиробникам 16%. Це неконкурентні гроші, вважає депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в європейських країнах ця сума коливається від 20% у Чехії, Словаччині та Іспанії до 40% у Швейцарії.

"Помножте різницю на мільйонні бюджети кіношників - отримаєте відповідь, чому "Чорнобиль" не наш", - написала депутат у колонці видання lb.ua

Копирайт изображения unian Image caption Україну неодноразово хвалили за мальовничі локації для зйомок фільмів

За ухваленим Радою у першому читанні документом іноземним кіновиробникам пропонують повертати 25% витрат, якщо вони зніматимуть фільми та серіали в Україні та з українськими продюсерами.

При цьому забороняється повертати гроші кіновиробникам з Росії.

Додатково 5% повертатимуть, якщо у фільмі буде якась українська складова - культура, історія, міфологія, архітектура, або якщо у фільмі будуть сцени, у яких герої читають книгу українського автора, або якщо сюжетна лінія базуватиметься на українському творі.

Якби закон про повернення грошей працював раніше, то з високою ймовірністю НВО приїхала б знімати "Чорнобиль" в Україну, зауважує незалежний кіножурналіст і член громадської ради "Держкіно" Олеся Анастасьєва.

На її думку, у тому, що у законі немає українських виробників, зради немає: "Повертати будуть іноземним компаніям, наші поки не можуть знімати на рівні НВО або ВВС. Для наших залишається форма держпідтримки у вигляді конкурсів (пітчингів) - її ніхто не скасовує. Якщо ви - український продакшн, ви можете прийти на конкурс (пітчинг) і виграти навіть до 100% державного фінансування".

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