Де знімали серіал "Кріпосна": маєтки й музеї у фото

У вересні в Україні на каналі СТБ стартував другий сезон серіалу "Кріпосна" про життя кріпачки Катерини у ХІХ столітті.

Серіал, який з понеділка по четвер збирає біля екранів в Україні аудиторію від двох до трьох з половиною мільйонів людей, б'є рекорди показів і у Польщі.

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Там, за даними авторів серіалу, фінальний епізод першого сезону "Кріпосної" подивились 3,5 млн людей.

Поляки розповідають у соцмережах, що український серіал їх просто "закріпачив", розповідають, як кидають всі справи, щоб його дивитися.

Польська преса пише, що "Кріпосна" може вплинути на потік туристів до України.

ВВС News Україна поспілкувалася з продюсеркою серіалу Талою Пристаєцькою і розповідає про історичні місця, які стали локаціями зйомок "Кріпосної".

Весілля у Лаврі

Де: Київ, Києво-Печерська Лавра, вул. Лаврська, 15

"У Києві дуже мало місць, які можуть передати атмосферу ХІХ століття", - розповідає Тала Пристаєцька про труднощі з пошуком локацій для зйомок серіалу.

"Всюди може потрапити, як не кондиціонер, то сітілайт, чи пластикові вікна, навіть в тих місця, де цього не мало б бути", - додає вона.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

І Києво-Печерська Лавра, за її словами, є одним із небагатьох винятків, де працювати з такою тематикою можливо.

Саме в Лаврі знімали сцени пишного весілля героїв Григорія і Наталі. Спочатку ці сцени хотіли знімати у Трапезній церкві, але не встигали між богослужіннями, тому вінчання героїв перенесли до Успенського собору.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Також Лавра послужила однією з локацій, де вдалося зняти вулиці і провулки Києва ХІХ століття.

Продюсерка розповідає, як авторам серіалу доводилось вирішувати багато складних моментів: знімали під час Зелених свят, на Трійцю, коли в Лаврі було багато людей, які могли потрапти в кадр, а ще довелося замасковувти газову трубу.

Дім Олексія Косача у музеї

Де: Київ, Музей видатних діячів української культури, Саксаганського, 97

У Києві, між вулицями Саксаганського і Жилянською, зберігся комплекс будинків, де у ХІХ і на початку ХХ столітті по сусідстві жили родини відомих українців - Лесі Українки, Миколи Лисенка, Михайла Старицького.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Тут дерев'яний балкон старовинного особняка виходить у садок з видом на скляний хмарочос.

Понад 30 років тут міститься музей, який автори серіалу називають найкращим місцем, що передає атмосферу позаминулого століття.

"Це не просто музей, це житловий будинок, і коли заходиш всередину, то складається враження, що кілька років, а не століть тому тут ще жили люди. Тут є відчуття живої історії", - розповідає Тала Пристаєцька.

В музеї знімали частину дому дворянина Олексія Косача, якого вбили в першому сезоні серіалу, і якого оплакували всі шанувальниці серіалу.

Пирогово і Переяслав-Хмельницький

Де: Музей Пирогово, Київ, вул. Академіка Тронько; Музей у Переяслав-Хмельницькому, вул. Літописна, 2

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Господарче подвір'я маєтку поміщиків Червінських з серіалу "Кріпосна" розмістили у музеї архітектури і побуту Пирогово.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Тут зібрано багато прикладів українського житла з різних регіонів України. У Пирогово, а також у музеї Переяслав-Хмельницькому, відбувалися головні події серіалу - натурні зйомки сільських сцен, вінчання героїв Галі й Панаса.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Бали у київських маєтках

Де: Київ, вулиця Липська, 16; Грушевського, 22; вул. Орлика, 8.

В другому сезоні серіалу "Кріпосна" з'являється маєток графині Уварової, де "поселили" київського віцегубернатор Коренєва.

Гарно збережені інтер'єри маєтка в стилі ампір, різьблені двері, ліплення і розписи дозволили передати розкіш житла дворянина ХІХ століття.

Щоб передати масштаб палацу віцегубернатора, його довелося знімати у кілько старовинних маєтках Києва і в одному палаці.

Так, вітальню і передпокій Коренєва знімали у будинку Уварової, а бали - в особняку Якова Полякова, який також гарно зберігся.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Переговори про зйомки в маєтку Полякова, що розташований навпроти Верховної Ради, і в якому розміщена державна установа, зайняли кілька місяців, розповідають автори серіалу.

Кловський палац, де міститься Верховний суд України, зіграв роль екстер'єру дому віцегубернатора. Знімальну групу пустили на подвір'я суду і навіть дозволили запустити феєрверки, згадує пані Пристаєцька.

Філармонія у Житомирі

Де: Житомир, вулиця Пушкінська, 26.

Одним із найгарніших місць зйомки продюсерка називає Житомирську обласну філармонію імені Ріхтера.

Зараз ця театральна зала має такий вигляд, який був у ХІХ столітті - з розмальованим плафоном і розширеними сидіннями, куди могли поміститися пишні сукні дам.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Зйомки у Житомирі збирали натовпи людей, згадує пані Пристаєцька і розповідає, як гримерам і костюмерам на шаленій швидкості доводилося працювати, щоб під час зйомок масових сцен перетворити сучасних мешканців Житомира на театральних глядачів ХІХ століття.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

"Дуже важко знайти відразу таку кількість людей з обличчями, зачісками тих часів. Тому доводилося перетворювати виголені скроні у парубків на пишні бакенбарди", - розповідає продюсерка.

"Качанівка"

Де: село Качанівка, вул. Глінки, 1.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Палац Тарновських у селищі Качанівка, що на Чернігівщині, став основною локацією "Кріпосної". Тут у пишній дворянській садибі поселили поміщиків Червінських.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

"Качанівка" мала проілюструвати рівень достатку людини, яка володіє іншою людиною", - каже про це місце Тала Пристаєцька. І розповідає, як у Качанівці знімальній групі довелося будувати клумбу, щоб "оживити" місце, як встановлювали дерева - кількаметрові туї, що мали закривати в кадрі сучасні конструкції.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Проте головна проблема, за словами продюсерки, не тільки в тому, аби у серіал не потрапило щось з іншої епохи:

"Музеї в нашій країні в такому жахливому стані, що часом доводилося обирати точку зйомки з урахуванням того, який фасад пофарбований, а який - ні".

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Шоколадний будиночок став маєтком купчихи Шефер

Де: Шовковична 17\2, Лаврська 19

У Шоколадному будиночку у Києві знімали житло головної негативної героїні серіалу - багатої купчихи Лідії Шефер, її вітальня і їдальня.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

"У серіалі меблі Лідії Шефер перекидали, вони падали. З музейними експонатами так чинити не можна, тому ми наповнювали все свої меблями. Щоб все було гармонійно, шукали речі схожі на період тих часів на блошиних ринках, в інтернет-аукціонах. За комодом їздили аж до Львова", - розповідає Тала Пристаєцька.

Екстер'єром маєтку Лідії Шефер стала садиба Чечеля у Самчиках. Тут знімали народний бунт й імітацію пожежі.

Під час зйомок народного бунту, згадує продюсерка, актори масових сцен так захопилися, що замість того, щоб просто приставити драбину до будинку, почали на неї залазити.

Копирайт изображения прес-служба телеканалу СТБ

Ще одним місце зйомки став музей Івана Гончара у Києві, де розмістили особняк поміщика Миколи Дорошенка.

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