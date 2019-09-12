Де знімали серіал "Кріпосна": маєтки й музеї у фото
У вересні в Україні на каналі СТБ стартував другий сезон серіалу "Кріпосна" про життя кріпачки Катерини у ХІХ столітті.
Серіал, який з понеділка по четвер збирає біля екранів в Україні аудиторію від двох до трьох з половиною мільйонів людей, б'є рекорди показів і у Польщі.
Там, за даними авторів серіалу, фінальний епізод першого сезону "Кріпосної" подивились 3,5 млн людей.
Поляки розповідають у соцмережах, що український серіал їх просто "закріпачив", розповідають, як кидають всі справи, щоб його дивитися.
Польська преса пише, що "Кріпосна" може вплинути на потік туристів до України.
ВВС News Україна поспілкувалася з продюсеркою серіалу Талою Пристаєцькою і розповідає про історичні місця, які стали локаціями зйомок "Кріпосної".
- Чому український серіал "Кріпосна" б’є рекорди в Польщі
- Де знімали серіал "Чорнобиль": реальні та віртуальні локації України
Весілля у Лаврі
Де: Київ, Києво-Печерська Лавра, вул. Лаврська, 15
"У Києві дуже мало місць, які можуть передати атмосферу ХІХ століття", - розповідає Тала Пристаєцька про труднощі з пошуком локацій для зйомок серіалу.
"Всюди може потрапити, як не кондиціонер, то сітілайт, чи пластикові вікна, навіть в тих місця, де цього не мало б бути", - додає вона.
І Києво-Печерська Лавра, за її словами, є одним із небагатьох винятків, де працювати з такою тематикою можливо.
Саме в Лаврі знімали сцени пишного весілля героїв Григорія і Наталі. Спочатку ці сцени хотіли знімати у Трапезній церкві, але не встигали між богослужіннями, тому вінчання героїв перенесли до Успенського собору.
Також Лавра послужила однією з локацій, де вдалося зняти вулиці і провулки Києва ХІХ століття.
Продюсерка розповідає, як авторам серіалу доводилось вирішувати багато складних моментів: знімали під час Зелених свят, на Трійцю, коли в Лаврі було багато людей, які могли потрапти в кадр, а ще довелося замасковувти газову трубу.
Дім Олексія Косача у музеї
Де: Київ, Музей видатних діячів української культури, Саксаганського, 97
У Києві, між вулицями Саксаганського і Жилянською, зберігся комплекс будинків, де у ХІХ і на початку ХХ столітті по сусідстві жили родини відомих українців - Лесі Українки, Миколи Лисенка, Михайла Старицького.
Тут дерев'яний балкон старовинного особняка виходить у садок з видом на скляний хмарочос.
Понад 30 років тут міститься музей, який автори серіалу називають найкращим місцем, що передає атмосферу позаминулого століття.
"Це не просто музей, це житловий будинок, і коли заходиш всередину, то складається враження, що кілька років, а не століть тому тут ще жили люди. Тут є відчуття живої історії", - розповідає Тала Пристаєцька.
В музеї знімали частину дому дворянина Олексія Косача, якого вбили в першому сезоні серіалу, і якого оплакували всі шанувальниці серіалу.
Пирогово і Переяслав-Хмельницький
Де: Музей Пирогово, Київ, вул. Академіка Тронько; Музей у Переяслав-Хмельницькому, вул. Літописна, 2
Господарче подвір'я маєтку поміщиків Червінських з серіалу "Кріпосна" розмістили у музеї архітектури і побуту Пирогово.
Тут зібрано багато прикладів українського житла з різних регіонів України. У Пирогово, а також у музеї Переяслав-Хмельницькому, відбувалися головні події серіалу - натурні зйомки сільських сцен, вінчання героїв Галі й Панаса.
Бали у київських маєтках
Де: Київ, вулиця Липська, 16; Грушевського, 22; вул. Орлика, 8.
В другому сезоні серіалу "Кріпосна" з'являється маєток графині Уварової, де "поселили" київського віцегубернатор Коренєва.
Гарно збережені інтер'єри маєтка в стилі ампір, різьблені двері, ліплення і розписи дозволили передати розкіш житла дворянина ХІХ століття.
Щоб передати масштаб палацу віцегубернатора, його довелося знімати у кілько старовинних маєтках Києва і в одному палаці.
Так, вітальню і передпокій Коренєва знімали у будинку Уварової, а бали - в особняку Якова Полякова, який також гарно зберігся.
Переговори про зйомки в маєтку Полякова, що розташований навпроти Верховної Ради, і в якому розміщена державна установа, зайняли кілька місяців, розповідають автори серіалу.
Кловський палац, де міститься Верховний суд України, зіграв роль екстер'єру дому віцегубернатора. Знімальну групу пустили на подвір'я суду і навіть дозволили запустити феєрверки, згадує пані Пристаєцька.
Філармонія у Житомирі
Де: Житомир, вулиця Пушкінська, 26.
Одним із найгарніших місць зйомки продюсерка називає Житомирську обласну філармонію імені Ріхтера.
Зараз ця театральна зала має такий вигляд, який був у ХІХ столітті - з розмальованим плафоном і розширеними сидіннями, куди могли поміститися пишні сукні дам.
Зйомки у Житомирі збирали натовпи людей, згадує пані Пристаєцька і розповідає, як гримерам і костюмерам на шаленій швидкості доводилося працювати, щоб під час зйомок масових сцен перетворити сучасних мешканців Житомира на театральних глядачів ХІХ століття.
"Дуже важко знайти відразу таку кількість людей з обличчями, зачісками тих часів. Тому доводилося перетворювати виголені скроні у парубків на пишні бакенбарди", - розповідає продюсерка.
"Качанівка"
Де: село Качанівка, вул. Глінки, 1.
Палац Тарновських у селищі Качанівка, що на Чернігівщині, став основною локацією "Кріпосної". Тут у пишній дворянській садибі поселили поміщиків Червінських.
"Качанівка" мала проілюструвати рівень достатку людини, яка володіє іншою людиною", - каже про це місце Тала Пристаєцька. І розповідає, як у Качанівці знімальній групі довелося будувати клумбу, щоб "оживити" місце, як встановлювали дерева - кількаметрові туї, що мали закривати в кадрі сучасні конструкції.
Проте головна проблема, за словами продюсерки, не тільки в тому, аби у серіал не потрапило щось з іншої епохи:
"Музеї в нашій країні в такому жахливому стані, що часом доводилося обирати точку зйомки з урахуванням того, який фасад пофарбований, а який - ні".
Шоколадний будиночок став маєтком купчихи Шефер
Де: Шовковична 17\2, Лаврська 19
У Шоколадному будиночку у Києві знімали житло головної негативної героїні серіалу - багатої купчихи Лідії Шефер, її вітальня і їдальня.
"У серіалі меблі Лідії Шефер перекидали, вони падали. З музейними експонатами так чинити не можна, тому ми наповнювали все свої меблями. Щоб все було гармонійно, шукали речі схожі на період тих часів на блошиних ринках, в інтернет-аукціонах. За комодом їздили аж до Львова", - розповідає Тала Пристаєцька.
Екстер'єром маєтку Лідії Шефер стала садиба Чечеля у Самчиках. Тут знімали народний бунт й імітацію пожежі.
Під час зйомок народного бунту, згадує продюсерка, актори масових сцен так захопилися, що замість того, щоб просто приставити драбину до будинку, почали на неї залазити.
Ще одним місце зйомки став музей Івана Гончара у Києві, де розмістили особняк поміщика Миколи Дорошенка.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!
..