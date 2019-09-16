Копирайт изображения Михайло Марків

Персона Андрія Богдана популярна завдяки його значному впливу на Володимира Зеленського. При цьому сам керівник Офісу президента стверджує, що це перебільшення - він лише радить, а президент сам все вирішує.

Кабінет пана Богдана розташований на другому поверсі величезного сірого будинку на Банковій. Він оформлений у зелених тонах, але це не данина прізвищу нового президента: насправді меблі тут не мінялися ще з часів Леоніда Кучми - саме він приходив сюди на роботу протягом десяти років свого президентства.

В кутку кабінету є акуратний зелений диванчик, де, за переказами, ховав свій диктофон Микола Мельниченко.

Нинішній власник кабінету, схоже, не боїться, що його прослуховуватимуть. Навіть більше, на вхідних дверях і на стіні за робочим столом Богдана - наліпки "Ведеться постійне відеоспостереження НАБУ".

Жарт це чи ні, але в інтерв'ю ВВС пан Богдан не лізе за словом в кишеню, вживає різких, а часом і нецензурних формулювань. Можливо, це просто особливість його характеру: недарма в інтерв'ю до ста днів президентства Володимир Зеленський у відповідь на питання про особисті якості глави свого Офісу сказав: "Богдану треба заспокоїтись".

Так чи інакше, але його називають найвпливовішою людиною в архітектурі влади, яку зараз вибудовує президент Зеленський - за значної участі того ж Богдана, звісно. І поки що їм все вдається.

От і в п'ятницю, коли записувалося це інтерв'ю, Андрій Богдан був у чудовому настрої: кілька годин тому Верховна Рада задовольнила подання президента і відправила у відставку весь склад ЦВК. Богдан і під час розмови час від часу кидає погляд на трансляцію парламентського каналу, однак більше уваги у його кабінеті привертає картина, на якій зображена трибуна Верховної Ради, за якою замість депутатів пінгвіни.

Про стосунки Офісу президента з новою Радою та з божевільними депутатами у її складі, про долю Віталія Кличка та зустріч з Ігорем Коломойським, а також про своє ставлення до журналістів Богдан вичерпно розповів у інтерв'ю ВВС.

Переїзду не буде

ВВС: Чи завершили ви реформу Офісу президента?

Андрій Богдан: Вона ще не завершена. Стосовно перейменування в Офіс - це правильна європейська традиція, яку ми підтримуємо, адже адміністрація - це совкова назва, яка передбачає центр управління. А в розвинених європейських країнах є Офіс президента.

Ще однією підставою такої реорганізації було те, що зазвичай, коли на державну посаду приходить новий начальник, він робить реорганізацію, щоб почистити кадри. Звичайно, за десять років або навіть за 27 років кадри тут сильно не помінялися.

Державна служба має таку особливість - клановість. В українській мові є поняття "кумівство", сюди пристроювали зазвичай якихось родичів.

ВВС: Команда президента відмовилася від ідеї переїзду?

Андрій Богдан: Поки що відмовилася.

ВВС: Чи визнаєте ви, що з самого початку озвучували популістське гасло про переїзд, недостатньо вивчивши це питання?

Андрій Богдан: Ну чому ж популістське? От чому я тоді сказав популярну фразу, що ми не спілкуємося з журналістами напряму. Бо журналісти свої думки або думки суспільства видають або трансформують через своє уявлення життя і світу, транслюють це в суспільство дещо викривлено.

Ми розуміли, що саме переїзд нашими опонентами буде негативно висвітлюватися через трату бюджетних коштів. У нас була дуже хороша схема, і ми її зараз будемо реалізовувати - як знайти ці кошти, не витрачаючи гроші державного бюджету. Ми хочемо повернути державі те, що було корупційним шляхом виведено з-під державного контролю.

І цим коштом ми планували переїзд. Поки що ми не змогли цього зробити, тому що є дуже багато питань у сфері безпеки та зв'язку. І з цієї точки зору будь-який переїзд, в Український дім чи в інші місця, які ми розглядали, він пов'язаний з великою частиною роботи.

Переїзд такого Офісу - це не може бути тимчасовий будинок, таку будівлю треба будувати з самого початку під цю функцію.

Копирайт изображения Михайло Марків

ВВС: Нещодавно Зеленський говорив, що не їздить на велосипеді з міркувань безпеки і що є загрози його життю. На президента готувалися замахи?

Андрій Богдан: Я це не можу вам сказати. Безпекові функції замкнені безпосередньо на президента і керівники відповідних відомств йому напряму доповідають. У мене немає якоїсь інформації про замахи, які готувалися.

Але існують два протилежні за ідеологією, але спільні за цілями, крила українського політикуму, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні і дуже мріють про погіршення становища діючої влади.

Відповідно, методи їхньої роботи не змінилися за останній рік, вони роблять те, що вони звикли робити. Тому відповідно, президенту потрібна охорона. Ми всі сильно ризикуємо, демонструючи відкритість. Як приклад, ми відкрили прохід по вулиці Банковій.

Звичайно, це хороший жест для суспільства, але в мене тут зранку і до вечора маніфестації - змагання в тому, хто кого перекричить.

Ми всією командою іноді виходимо просто пообідати в ресторани, які є поряд, і це теж є з одного боку демонстрацією відкритості і близькості до народу, з іншої - це ризики безпеки. Адже все більше і більше людей розуміють, що ситуація в Україні змінюється, правила гри змінюються, і не всі готові на такі правила погодитися.

ВВС: Одна з депутаток "Слуги народу" писала смс про "переворот", який може статися до кінця року…

Андрій Богдан: Ліза Богуцька.

ВВС: Ви щось знаєте про цей "переворот"?

Андрій Богдан: Я не хочу вживати слово переворот, але дестабілізація ситуації - так.

"Всі рішення приймає президент"

ВВС: Вас називають куратором з усіх питань. Є теми чи напрямки, які ви не куруєте?

Андрій Богдан: Абсолютна неправда. Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначений і поділений між собою. Таке може говорити людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства.

Моє завдання, щоб всі гілки влади працювали синхронно для досягнення певної цілі. Я не можу комусь диктувати ні кадрових рішень, ні рішень тактичних, стратегічних. Цілі органам державної влади ставить президент. Я контролюю, щоб вони синхронно рухались до досягнення цієї цілі. Проте кадрові рішення, тактичне досягнення цілей, тексти інструкцій, постанов і законів розробляють відповідні органи. Я на це не маю жодного впливу.

Копирайт изображения Уніан

ВВС: Я думаю, що якби просто зараз попросили якогось художника намалювати вас в якомусь аспекті, в якому ви найбільше запам'ятовуєтесь широкому загалу, то він би намалював вас, коли ви шепочете щось на вухо президенту.

Андрій Богдан: З цього багато хто сміється, в тому числі жартує "95 квартал".

ВВС: Що ви найчастіше йому шепочете?

Андрій Богдан: Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент.

Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі - або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз - якраз це був той момент.

У липні під час візиту президента України до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі про те, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

7 вересня Філатов продемонстрував новий міст, про який йшлося, а вже 14 вересня на нього приїхав подивитися президент. Оглянувши об'єкт, Зеленський сказав, що "міст є, але до його якості є питання".

Відповідаючи на запитання журналістів про парі, президент повідомив, що воно продовжується, аж поки спеціальна комісія не перевірить якість мосту та не надасть свої оцінки.

ВВС: Президент часто до вас прислухається?

Андрій Богдан: Ви недооцінюєте президента. Всі рішення приймає президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже більше ніж рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку.

ВВС: Вас не зачепило те, що у фільмі про перші 100 днів президента він сказав, що Богдану треба заспокоїтись?

Андрій Богдан: Він мене постійно заспокоює, мене це переслідує ще з дитячого садочка, коли мої батьки мене постійно заспокоювали.

Про зустріч з Коломойським

ВВС: Кілька днів тому в ОП відбулася зустріч з Коломойським. Чия це була ідея і які рішення були досягнуті?

Андрій Богдан: Я не розумію, чому суспільство це так цікавить?

ВВС: Бо під час попередніх зустрічей не було такого фото.

Андрій Богдан: Фото було, ми офіційно повідомили, з ким зустрічалися. Повідомляли, коли офіційно зустрічалися з Ахметовим, з Пінчуком, і фото були.

ВВС: А чия це ідея була?

Андрій Богдан: Журналісти, напевно, хочуть почути, що це була ідея Коломойського. Ні. В нас була проблема, пов'язана з енергетичною незалежністю України. Один з пунктів - мітинги під "Укренерго" працівників феросплавних заводів Коломойського.

Щоб зрозуміти глибину цього процесу, глибину собівартості і глибину ціни на електроенергію для промвиробників - скликали таку нараду. Я розумію, що скликати директора якогось підприємства немає сенсу. Треба кликати ту людину, яка приймає рішення.

Була спільна думка: а чому ми маємо ховатися? Чому ми маємо увечері їхати на якісь заміські дачі, сидіти в якихось темних кімнатах темного ресторану. Ми чесні перед суспільством, ми нічого не порушуємо.

Копирайт изображения Офіс президента

ВВС: Зрештою, ви домовилися з Коломойським чи ні?

Андрій Богдан: Ми на шляху пошуку компромісу.

ВВС: Перерозподіл власності буде?

Андрій Богдан: Перерозподіл власності неможливий.

ВВС: Дехто вважає, що в Коломойського є певні наміри на "Криворіжсталь", і СБУ там останнім часом активізувалася...

Андрій Богдан: Я не знаю інтересів Коломойського, я знаю інтереси держави.

ВВС News Україна: З іншими олігархами президент теж зустрічається?

Андрій Богдан: З усіма зустрічається. Комусь це подобається, комусь ні, але ми маємо говорити з усіма. Треба почути кожного. Бачите, ми виконуємо не тільки свої обіцянки, а й обіцянки своїх попередників. Вони їх не виконали, а нам доводиться це робити.

ВВС: А на цій зустрічі йшлося про розбудову Донбасу? Зеленський раніше заявляв, що Коломойський допоможе у відновленні Донбасу, на що Коломойський відповів "Можу пофарбувати ларьок".

Андрій Богдан: Розмови на цю тему велися. Ігор Валерійович закривається рішенням Англійського суду, за яким він не може витрачати більше певної суми на тиждень. Але він обіцяв, коли з'явиться така можливість, безпосередньо самому взяти участь. А до цього часу буде рекомендувати своїм друзям і знайомим максимально допомагати доброчинності в різних напрямках.

"Недолюблюю дипломатів"

ВВС: Ви могли б коротко сформулювати, чому команді Зеленського вдалося здійснити обмін в'язнями, а Порошенку ні?

Андрій Богдан: Була політична воля.

ВВС: А там не було?

Андрій Богдан: Вони сиділи на ста тисячах якихось розтяжок, вони не здатні були прийняти жодне рішення, тому що мотивація була інша.

Як відбувалася українська влада за 27 років - це система певних балансів між різними фінансово-політичними групами, кланами, політиками, бандитами, бізнесменами. Не роблячи швидких рішень і дій, балансуючи. Ти стаєш на сто тисяч різних розтяжок, які не дають тобі можливості прийняти будь-яке рішення. Чому вони цього не зробили? Я навіть не знаю відповіді.

Наскільки я розумію, вони не могли прийняти якихось принципових рішень, чи не було в них контакту, чи не довіряли їм, чи не займалися, чи нецікаво.

Копирайт изображения Уніан Image caption 7 вересня Україна та Росія здійснили обмін в'язнями за формулою "35 на 35".

Є моє особисте глибоке переконання, воно не має зараз відношення до того, що вважає держава: мені здається, що Петру Олексійовичу було вигідно тримати наших бранців там для того, щоб цим аргументом впливати на думки провідних політиків світу.

ВВС: Видача Росії Цемаха не зіпсує стосунки України з Заходом? Нідерланди прямо просили його не видавати.

Андрій Богдан: Нідерланди - один з основних бенефіціарів будівництва "Північного потоку - 2", Нідерланди оголошували референдум щодо підписання з нами Угоди про асоціацію, Нідерланди одні з основних лобістів ідеї повернення Росії в ПАРЄ.

Коли ми зустрічаємося з європейськими політиками, вони говорять, що захищають інтереси свого населення, своєї країни, свого майбутнього. Вибачте, а кого ми маємо захищати? Інтереси Нідерландів? У них бізнес з Росією. У них дуже тісні відносини, спільні якісь політичні погляди, у них є, на що міняти на Цемаха.

ВВС: Чи є якась ясність щодо наступної зустрічі лідерів Нормандського формату?

Андрій Богдан: Я за весь час своєї бюрократичної роботи дуже недолюблюю дипломатів. У мене дуже багато колег і друзів, які там працюють. Але я така людина, якій треба говорити те, що думаєш, і чути у відповідь те, що людина думає. А вони можуть говорити п'ять годин ні про що. Ти втратив п'ять годин , а про що говорили, ти не розумієш. Тому я стараюся не займатися міжнародними відносинами. Бо все, що я там можу зробити, - це як ведмідь в посудній лавці.

ВВС: Наші колеги з Російської служби ВВС з посиланням на свої дипломатичні джерела кажуть, що росіяни загалом не дуже налаштовані на зустріч, бо немає, про що говорити. Кажуть, що вона радше потрібна Зеленському для піару. У вас є, про що домовлятися?

Андрій Богдан: Я не хочу ображати дипломатів, вони дуже порядні люди, але здається мені, найбільшим дипломатом, який приймає рішення в Росії, є президент. Мабуть, як уже і в Україні. У нас так вже вимальовується, що є центр прийняття рішень, і слава Богу.

ВВС: У цих двох президентів хороший контакт?

Андрій Богдан: Те, що я знаю - було три телефонних розмови, суть та інтонація цих розмов дають мені надію на завершення військового конфлікту.

ВВС: Коли?

Андрій Богдан: Коли на це прийде час.

ВВС: Так всі говорять.

Андрій Богдан: Але не всі так роблять.

ВВС: А чи є контакти Офісу президента з адміністрацією Путіна?

Андрій Богдан: Я набирав свого візаві, дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити.

ВВС: А іншим ви не дзвонили? Суркову, наприклад?

Андрій Богдан: Не дзвонили. Я, за дипломатичними правилами, маю контактувати лише зі своїм візаві у цій країні.

"ЦВК приймала політичні рішення"

ВВС: Рада сьогодні (розмова відбулася 13 вересня - Ред.) розпустила ЦВК, яка, за оцінками міжнародних спостерігачів, організувала демократичні президентські та парламентські вибори, на яких, до речі, перемогла ваша команда. Навіщо було розпускати?

Андрій Богдан: Шлях до прекрасного нескінченний. Кожна наступна ЦВК має бути все ліпшою і ліпшою, а щоб зробити прекрасною ЦВК - ми повинні все частіше і частіше міняти її кадровий склад.

ВВС: Але багато хто називає це узурпацією влади…

Копирайт изображения Михайло Марків

Андрій Богдан: Багато хто говорив про "президента-ляльку", "безхарактерного", "клоуна" і так далі. Якась частина суспільства незадоволена президентом і щось говорить.

Важливо інше: все, що ми робимо, робимо на підставі соціологічних досліджень. Ми нічого не робимо, поки не впевнимося, що суспільство цього вимагає.

Я розумію, що в майбутньому нас, напевно, чекають непопулярні кроки, але поки що ми так будуємо і свою виборчу кампанію, і політику.

Тому останні соціологічні дослідження давали рівень підтримки президента 72-73%.

ВВС: Група "Рейтинг" опублікувала 71%.

Андрій Богдан: Я говорю про інше, про те, що ви ще не знаєте.

ВВС: Тобто скільки проголосували - стільки ж і дають?

Андрій Богдан: Це в першому турі. Вперше в історії України перетнулися два рейтинги - рівень довіри і недовіри влади. Завжди був рівень недовіри 75%, а рівень довіри - 10%. І навіть в часи Майдану ці показники ніколи не перехрещувалися.

А зараз вони не тільки перетнулися, а й пішли далі. Рівень довіри до влади зараз 55%, а недовіри - 15%. От вам і відповідь.

ЦВК формувалася на нечесних паритетних умовах, вони були політично заангажовані. Це дійсно, напевно, найкращий склад ЦВК, який був, проте, вони приймали політичні рішення, і тому вони отримали таку оцінку.

ВВС: Ви маєте на увазі мажоритарні округи?

Андрій Богдан: Так, спірні мажоритарні округи. Вони виключили кандидата в народні депутати Куницького по Харківському округу, де йшов Грановський. Це чисто політичне рішення.

ВВС: А як же його ізраїльський паспорт?

Андрій Богдан: Рішенням суду ця людина була повернута до списку, і вона виграла вибори. А якщо його викинути зі списку мажоритарників - вигравав Грановський. І я точно знаю, хто і як лобіював це рішення.

Я вважаю, що при такій історії не має права ЦВК далі створювати політику в Україні, контролювати вибори.

ВВС: Коли комітет розглядав питання про відставку всього ЦВК, ваш опонент Саврасов сказав…

Андрій Богдан: Давайте, щоб не витрачати час, я вам скажу: пан Саврасов - це депутат від фракції БПП, яка контролює в цьому складі ЦВК 70% місць.

Не треба мені філософія про те, який безкінечно хороший пітон. Я говорю про факт - це контроль тими, хто втратив довіру народу, одного з центральних пультів управління державою. І не може одна політична партія, яка втратила довіру суспільства, контролювати вибори по всій Україні.

Член фракції "Європейська солідарність" Максим Саврасов, коментуючи ідею розпустити ЦВК, сказав: "Я бачив нещодавно сюжет на National Geographic. Там удав з'їв велику антилопу. Але далеко відповзти не зміг, бо не зміг цю антилопу переварити".

ВВС: А в якої є довіра суспільства - може?

Андрій Богдан: Одна політична партія - ні. Все має бути згідно з чинним законодавством.

Про фракцію "Слуги народу"

ВВС: У фракції "Слуга народу" вже скаржаться, що ОП хоче зробити з них "ручних тваринок". Як ви на це реагуєте і чи не боїтеся, що таке обурення буде тільки наростати і призведе до серйозного конфлікту в стосунках президент-парламент?

Андрій Богдан: Не думаю, що буде наростати. Ви не усвідомлюєте, як тяжко приймати такі рішення. Тобто 254 людини, більшість з яких прийшли не з твого кола спілкування. Абсолютна більшість. Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди.

Частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу - ми йому дзвонили і питали: "Йдеш від нас? Завтра треба віднести документи". Є й такі люди. Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук, яких ми в житті ніколи не бачили.

Копирайт изображения Михайло Марків

Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи ні одна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на базарі продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду.

ВВС: А на "ручних тваринок" як ви реагуєте?

Андрій Богдан: Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити.

Питання цілей та ідеології. Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом.

ВВС: І?

Андрій Богдан: Ми дуже демократичні до своїх ворогів.

ВВС: Президент заявив на YES: "Щастя - це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах". Що це було?

Андрій Богдан: Маєте в нього інтерв'ю взяти, щоб зрозуміти, що він мав на увазі.

ВВС: Це привіт Петру Порошенку?

Андрій Богдан: Перше - я там не був, друге - я цього не чув, і третє - я не знаю, який смисл він вкладає в цю фразу. Ви ж у мене берете інтерв'ю.

ВВС: З ким у вас Мальдіви асоціюються?

Андрій Богдан: У мене? Я там був один раз, а з ким - не скажу (сміється).

Копирайт изображения Михайло Марків

Петро Олексійович Порошенко в моєму особистому рейтингу у глибокому негативі. Знаєте чому? Не тому, що з його особистого подання щодо мене відбувалися дуже недемократичні події. А тому, що він прос..в п'ять років нашої держави.

Він розповідає, як все тяжко, як неможливо, як то одне заважає, то інше. А маючи повноту влади, абсолютну концентрацію влади у 2014 році, так її прос..ти за пів року - я не розумію.

Ви ж бачите, що ми тут, ми ефективні, у нас же виходить. Чому ж він зі своїми професіоналами не міг зробити елементарних речей.

ВВС: Вибачте, але те, що ви говорите зараз, дуже нагадує те, що робив Янукович…

Андрій Богдан: Мені журналісти, коли починають говорити про Януковича, нагадують журналістів, які працювали при Януковичу. І при Порошенку, і при Ющенку. Частина корупції у цій державі - це корупція четвертої влади. Журналісти - це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава.

І неможливе очищення перших трьох гілок влади без очищення четвертої. Я ж знаю, як це все працює.

ВВС: Що ви маєте на увазі під очищенням?

Андрій Богдан: У вас має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, а журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде "хайп" номер два, але ви повинні це також усвідомлювати. Я не особисто про вас.

ВВС: Зараз багато говорять про "шалений принтер" у Раді? Навіщо його запустили?

Андрій Богдан: А до того писали - чому нічого не робите, чому не прийняли якісь важливі закони. Всі, хто це пише, - це сноби, які самі не можуть нічого зробити, а суспільство реагує з точністю до навпаки. Суспільство за соціологією вимагає рішучих дій. Вони не розуміють, що таке регламент, правки, друге читання - вони цього не розуміють. Ви або працюєте, або не працюєте.

І ми працюємо, але щось не подобається. А що не подобається?

ВВС: Наприклад, кнопкодави не подобаються.

Андрій Богдан: А ви знаєте, якщо вас слухати, то в Україні апріорі немає законодавства, бо в Україні за 27 років немає жодного закону, який прийнятий без кнопкодавства. Перші почали з'являтися.

ВВС: І що з цим робити?

Андрій Богдан: Шлях до прекрасного безкінечний. Ви - або шашечки, або їхати.

Копирайт изображения Михайло Марків Image caption Картина із зображенням пінгвінів у Верховній Раді, яка висить в кабінеті Андрія Богдана

ВВС: Але чим ви тоді відрізняєтесь від попередників?

Андрій Богдан: Ми всі вважаємо, що кнопкодавство - це зло. Але також ми всі вважаємо, що "хайп" по двох людях - один пішов в туалет і попросив товариша натиснути кнопку.

ВВС: "С голубого ручейка начинается река"…

Андрій Богдан: І що? Ви мене зараз хотіли вразити глибиною свого розуму?

ВВС: Ні.

Андрій Богдан: Це явище є, воно існує. Порівняно з іншими парламентами, які були в цій країні, це, по-моєму, поки що найліпший результат.

ВВС: З приводу покарання за кнопкодавство…

Андрій Богдан: Кнопкодавство - негативне явище для суспільства, але на заміну треба все одно приймати якісь інші способи роботи парламенту, бо за кордоном воно не так.

За кордоном обговорення йде серед тих, кому цікаво, а не за обов'язкової присутності. От мені закон про космос взагалі фіолетовий. Чого я маю сидіти там? Навіть в американському Сенаті на обговорення приходять ті, кому це цікаво, і там пустий зал. Виступає один сенатор, ще два сидять…

А от голосування - інше. У нас це просто змішано в одну непрацюючу форму. Проблема не в людях, не в суспільстві і не в депутатах. Проблема в неправильному бюрократичному механізмі. Просто треба виправити бюрократичний механізм, от і все.

ВВС: Це буде законопроєкт?

Андрій Богдан: Це будуть зміни і доповнення до закону про регламент. Але це питання Верховної Ради, я не маю можливості впливати. Я можу щось радити, але робити це чи не роботи - я не знаю.

Я думаю, що такий інструментарій абсолютно знищить кнопкодавство, а з іншого боку зробить роботу парламенту ефективною. Бо минулі всі парламенти кнопкодавили не тому, що вони хотіли показати суспільству, як вони його зневажали. Вони кнопкодавили через те, що їм треба було приймати якісь закони, а їм для цього треба було 226 голосів, а їх нема. Хтось захворів, хтось втратив інтерес, хтось прийшов за мандатом і поїхав жити в Лондон.

Це було негативне для суспільства явище, яке об'єктивно існувало, бо воно було потрібне. Як його уникнути в цьому парламенті - мені здається, потрібно просто змінити регламент, структура обговорення законопроєкту має бути для тих, хто спеціаліст, хто цікавиться цим питанням, а не для всіх.

ВВС: Коли парламент знімав депутатську недоторканність, ваші опоненти закидали вам, що президент мав би подати такий самий законопроєкт і щодо себе - хоча б у першому читанні.

Андрій Богдан: Так ми ж прийняли закон про імпічмент.

ВВС: А просто зняття недоторканності не розглядається? Закон про імпічмент - це 338 голосів, яких ніколи не буде, давайте дивитися на речі реально.

Андрій Богдан: Чому? Ми сьогодні звільнили ЦВК 343 голосами.

ВВС: Немає планів зняти з президента недоторканність?

Андрій Богдан: Я не спеціаліст в питанні недоторканності президента, для мене недоторканність та імпічмент - це приблизно одне й те саме поняття. В жодній країні світу немає кримінального переслідування свого ж президента, який перебуває при владі інакше, ніж через процедуру імпічменту. Не існує іншої процедури, я просто не розумію, про що ви говорите.

Про зняття мораторію на продаж землі

ВВС: Зараз в Україні працює місія МВФ. Була вже зустріч в Офісі президента?

Андрій Богдан: Ні, вони, здається, тільки сьогодні почали роботу. Звичайно, буде зустріч з президентом, не знаю поки що, коли, але це більше робота з Кабінетом міністрів України.

ВВС: А питання про зняття мораторію на обіг землі - до вас чи ні?

Андрій Богдан: Можу прокоментувати.

ВВС: Пакет законопроєктів з цього приводу готовий? Чи реально до 1 грудня, як про це заявив президент, проголосувати за зняття цього мораторію?

Андрій Богдан: Проголосувати за закон - так. Просто я не знаю, на якій стадії розробка цього законопроєкту. Я думаю, що на якійсь завершальній.

Але є дуже сильний соціологічний маркер: народ в принципі проти вільного обігу земель. Але там є два аспекти. По-перше, в основному проти ті, хто землею не володіє. Друге - це рудимент радянської системи. За радянської системи не було приватної власності на квартири. Вірніше вона була ніби як твоя, але продати ти її не міг, вигадували якісь страшні обміни з переселеннями, прописками родичів.

З землею зараз - те саме. Ми задекларували, що земля є в приватній власності, але власник не може її продавати. Це абсолютна маячня, тому що через юридичні механізми ці землі продаються. У нас мільйони гектарів щороку продається. По всіх банківських системах оренда на 49 років - це найпростіший механізм - прирівнюється до права власності, а у нас є ще сотня інших механізмів, як переоформити власність на землі. Мало того: при спадкуванні воно переходить у власність.

Якщо це моя власність, чому я її не можу продати? Давайте ще введемо обмеження на право власності на квартири: вона у тебе є, але ти не маєш права її продавати. А чому?

Хто точно не зацікавлений (у знятті мораторію - Ред.) - це власники великих агрохолдингів. Вони довгими роками вибудовували інформаційну політику, що це зло - приїдуть якісь американці, китайці і куплять всю цю землю. Але землю ти не вивезеш, неважливо, хто її власник. Якщо актив в Україні - завод, фабрика, земля, - то податки будуть платитися тут, і земля все одно завжди залишатиметься в Україні.

Держава регулює порядок використання цієї землі. Держава є партнером у будь-якому бізнесі, просто свою долю вона завжди отримує податками. І найліпший партнер у будь-якому бізнесі - це держава, вона сама регулює цей бізнес. Якщо землею будуть володіти громадяни інших держав - нічого страшного не відбудеться, жодної різниці. Навпаки, власник зацікавлений в ефективному використанні землі.

ВВС: Ви говорите в рамках ліберальної ідеології, яку відстоює ваша політична сила і президент, але йдеться про інше: людям 27 років говорили, що обіг земель - це дуже погано. Ви не боїтеся, що під цими гаслами людей можуть вивести на вулиці? Хтось щиро вірить у шкідливість обігу земель, хтось за це отримає 200 гривень...

Андрій Богдан: Це ж уже ідуть два крила одного птаха…

28 років у цій державі розказували, що не може актор комедійного характеру бути президентом. Має бути професіонал. Значить, така наша задача - руйнувати стереотипи.

Копирайт изображения Михайло Марків

ВВС: Ви масових акцій протесту не боїтеся?

Андрій Богдан: Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз буде велика частина нашої інформаційної політики… Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати.

З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки - зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують.

І знову ж таки, я не очікую, що правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції.

Про Кличка та місцеві вибори

ВВС: Де загубився указ про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА?

Андрій Богдан: Чому загубився?

ВВС: Ви так активно вимагали його відставки, на уряд подавали листа…

Андрій Богдан: Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (сміється).

ВВС: Так ви його звільните чи ні?

Андрій Богдан: Ми зобов'язані це зробити, згідно з Конституцією.

Копирайт изображения Уніан Image caption 4 вересня уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади керівника КМДА. Проте указу президента досі немає

ВВС: А чому ж така велика пауза? Рішенню уряду вже тиждень.

Андрій Богдан: Дивимося за ним (сміється).

ВВС: Таке враження, що він вам починає подобатись.

Андрій Богдан: Він нам завжди подобається. Він великий спортсмен, він хороша людина, мабуть. Десь він пішов не туди.

ВВС: Вибори дострокові у Києві будуть? ЗМІ з посиланням на джерела пишуть про 8 грудня.

Андрій Богдан: Я не знаю, що пишуть.

Насправді відповідь на ваші попередні питання: ми тільки виглядаємо слонами в посудній лавці, але ми кожне питання пропрацьовуємо, вибудовуємо, ми розуміємо наступний крок, і третій, і четвертий.

Зараз ми вибудовуємо алгоритм дій.

ВВС: У вас є готовий кандидат на місце Кличка?

Андрій Богдан: Готового нема. Є багато неготових (сміється).

ВВС: Кажуть, Ткаченко відмовився...

Андрій Богдан: Я таке не чув.

Найменша проблема в цьому всьому - це кандидати (сміється). Кандидатур багато. Може, я навіть піду.

ВВС: Ви жартуєте зараз?

Андрій Богдан: Я ніколи над цим серйозно не задумувався, але от останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на декілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав - як перша ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, - я вже її майже вивів. І мені треба зайнятись чимось серйозним.

ВВС: Наприклад?

Андрій Богдан: Наприклад, вибори мера (сміється).

Ні, я шуткую, звичайно.

Але чому б і ні? (сміється)

ВВС: Чи розглядають в Офісі президента можливість проведення дострокових виборів по всій Україні або лише в деяких містах?

Андрій Богдан: Це дуже довге питання, на яке немає однієї відповіді. Треба розуміти, що таке місцеві вибори, що існують законодавчі обмеження, і щоб не було хаосу, а він обов'язково буде…

У нас позачергові вибори проводяться завжди на строк до чергових - щоб всі ради по всій Україні одночасно перезавантажувались. Якщо зараз робити дострокові, то вони будуть зовсім недалеко від чергових. А чергові у нас швидко (восени 2020 року - Ред.).

Чи є сенс це робити? З одного боку, вибори до Верховної Ради показали, що є сенс. З іншого боку, зробити зараз вибори, щоб через рік знову робити вибори - ну, така собі затія.

Експертні групи працюють, ми розробляємо різні проєкти законів. Поки що є три шляхи. Яким іти, ми ще не вирішили. Тому я вам ще раз відповідаю: ми якщо щось робимо, то плануємо далеко наперед. І сюди ж і Кличко, і усі інші міста, і всі інші наболілі місцеві проблеми.

Ми розуміємо, що суспільство просто вимагає перезавантаження місцевої влади. Але яким шляхом іти, щоб не дати в штангу по дорозі, ми поки що не вирішили.

Коли прес-конференція президента?

ВВС: Коли у президента буде повноцінна прес-конференція, а не інтерв'ю "Теслі" чи актору з очевидно прописаними наперед питаннями і відповідями, красиво змонтоване і таке інше?

Андрій Богдан: Коли суспільство буде вимагати такої прес-конференції, ми її дамо. Поки що суспільство хоче напряму спілкуватися з президентом, без посередників. І ми робимо виключно те, що хочуть громадяни України, а не деякі дуже поважні журналісти, яких ми дуже поважаємо, але...

ВВС: Ми вже зрозуміли, що ви не любите журналістів.

Андрій Богдан: Ні, я люблю. Дивіться, я абсолютно адекватно спілкуюся з журналістами. Але для мене є частина журналістського середовища, яка не працює згідно зі стандартами журналістської етики. І на їхні питання, чому ви з нами не розмовляєте, я так і говорю: я вважаю, що ви не відповідаєте цим стандартам, спілкування з вами буде для мене принизливим.

ВВС: У мене тоді зустрічне питання: навіщо ви так зробили з вашою заявою?

2 серпня ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента вибухнули сенсацією - Андрій Богдан написав заяву про відставку.

Більше того, в мережі з'явилася й сама заява, яку журналістам "злили" з ОП - вона написана від руки, без адресата, підпису, дати і з дивним формулюванням "прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

Наступного дня Володимир Зеленський повідомив, що справді представники його команди написали такі заяви, аби продемонструвати, що вони "не тримають за крісла і готові в будь-який момент піти з посад". Тобто це виявився символічний жест, який не має ніяких практичних наслідків.

Андрій Богдан: З якою?

ВВС: Своєю "заявою про звільнення" ви обманули журналістів і суспільство.

Андрій Богдан: Це абсолютно реальна заява.

ВВС: Вона не зареєстрована…

Андрій Богдан: Коли президент вирішить, вона буде зареєстрована і реалізована.

ВВС: Ви усвідомлюєте, що ви зіпсували стосунки Офісу президента чи принаймні частини його працівників з багатьма серйозними і, можливо, навіть лояльними до вас журналістами?

Андрій Богдан: Серйозно? (сміється)

Я вважаю, що ми нічого не зіпсували. Це абсолютно правдива історія, частина з якої вийшла в ефір. Нам немає сенсу щось придумувати.

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