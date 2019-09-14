Копирайт изображения Getty Images Image caption ЦРУ вважало, що голубів можна використовувати для шпигунства проти Радянського Союзу

ЦРУ розсекретило подробиці своїх шпигунських місій часів Холодної війни, у яких використовували голубів.

Документи показують, що голубів тренували для участі у таємних місіях з фотографування секретних об'єктів у Радянському Союзі.

Також у них йдеться про те, що ворони скидали прослуховуючі пристрої на підвіконня, а дельфінів готували до підводних місій.

ЦРУ вважало, що тварини можуть виконувати унікальні завдання для підпільних операцій.

У штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, знаходиться музей - на жаль, закритий для широкої публіки. Під час візиту на інтерв'ю з тодішнім директором, посеред прослуховуючих та інших шпигунських пристроїв я побачив дещо незвичне.

Це була модель голуба із прив'язаною до нього камерою.

Мій інтерес посилився тим, що я писав книгу про британських голубів-шпигунів під час Другої світової війни. Але мені неодноразово говорили, що деталі шпигунських місій ЦРУ за участю голубів досі були засекречені. Нарешті, це змінилося.

Нещодавно розсекречені документи розповідають, що у 1970-х роках в рамках операції під кодовою назвою Tacana використовували голубів з крихітними камерами для автоматичного фотографування.

У цьому допомагала дивовижна здатність цих непримітних птахів - майже суперсила. Полягає вона у тому, що навіть якщо їх скинути кудись, де вони ніколи не були, голуби все одно знайдуть шлях додому - навіть за сотні кілометрів.

Використання голубів для обміну повідомленнями налічує тисячі років, але саме у Першу світову війну їх почали використовувати для збору розвідданих.

Копирайт изображения Pen and Sword Books Image caption Голубів здавна використовували для передачі повідомлень у воєнний час

Під час Другої світової війни маловідома гілка британської розвідки - MI14 (d) - мала Секретну службу голубів, яка скидала птахів у контейнері з парашутом над окупованою Європою. До кожного голуба був прикріплений запитальник. Понад 1000 птахів повернулися з повідомленнями, які зокрема містили подробиці про місця запуску ракет V1 та німецькі радіолокаційні станції.

В одному повідомленні від групи опору під назвою "Мстивий Леопольд" (Leopold Vindictive) був 12-сторінковий звіт розвідки, надісланий безпосередньо Черчиллю. Після війни спеціальний "Голубиний підкомітет" Об'єднаного комітету з розвідки Великої Британії розглядав варіанти щодо Холодної війни. Але в той час як британські операції в основному були припинені, ЦРУ продовжило використовувати здібності голубів.

Операція Tacana стала наслідком роботи, проведеної у 1960-х роках, в рамках якої досліджували використання різних тварин. З документів видно, що ЦРУ навчило воронів доставляти та забирати невеликі предмети вагою до 40 г з підвіконь недоступних будівель.

Для позначення цілі використовували миготливий червоний лазерний промінь, а спеціальна лампа вказувала птахові шлях назад. Одного разу в Європі ЦРУ за допомогою птаха таємно доставило на підвіконня прослуховуючий пристрій (хоча зробити запланований аудіозапис за допомогою нього так і не вдалося).

ЦРУ також розглядало можливість використання міграційних птахів для розміщення датчиків, які мали допомогти з'ясувати, чи випробовував Радянський Союз хімічну зброю. Судячи з усього, також проводились випробування електричної стимуляції мозку собак, щоб керувати ними на відстані, хоча багато деталей щодо цих програм досі засекречені.

Раніше повідомляли про операцію під назвою Acoustic Kitty, що передбачала розміщення прослуховуючих пристроїв всередині котів.

Також розсекречені документи показують, що у 60-х роках ЦРУ розглядало використання дельфінів для "проникнення у гавані" - як з людьми, так і без них. Одна з проблем полягала у передачі контролю над дельфіном від тренера, який працював з твариною, оперативному співробітникові.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пізніше ВМС США почали використовувати дельфінів у операціях з розмінування

На острові Кі-Вест у Флориді команда дослідників намагалася використати дельфінів-афалін для підводних атак на ворожі кораблі. Також проводили випробування з метою з'ясувати, чи можуть дельфіни переносити сенсори для запису звуків радянських ядерних підводних човнів або шукати сліди радіоактивної чи біологічної зброї біля сусідніх об'єктів.

Також розглядали можливіть за допомогою дельфінів доставляти та забирати пакунки з суден під час плавання.

До 1967 року ЦРУ витрачало понад 600 тисяч доларів на три програми - Oxygas за участю дельфінів, Axiolite - птахів, та Kechel - з собаками та котами.

Деякі подробиці виглядають комічно. В одному з документів описуються деталі тренувань канадських соколів на човні, а потім згадується, що перед тим були спроби використовувати какаду. "Ми не маємо жодного уявлення про те, як саме можна використати цього домашнього улюбленця", - пише автор.

Зрештою, найефективнішими птахами виявилися голуби, і до середини 1970-х ЦРУ провело ряд тестових місій - одну над в'язницею, а іншу - над військовим судоремонтним заводом у Вашингтоні.

Камера коштувала 2000 доларів і важила лише 35 г, а кріплення - менше 5 г. Випробування показали, що приблизно половина зі 140 знімків мала гарну якість - на них було чітко видно людей та припарковані автомобілі.

Експерти встановили, що якість цих фотографій була кращою, ніж знімків, зроблених тодішніми шпигунськими супутниками. Під час випробувань також виникли певні побоювання - зокрема щодо того, що голуба з камерою можуть знайти цивільні і дійти висновку, що уряд шпигує за власними громадянами. Через це довелось ретельно планувати, як можна буде приховати правду.

Голубів планували використовувались проти "пріоритетних" цілей розвідки у Радянському Союзі. У документах йдеться, що птахів мали таємно відправляти до Москви. ЦРУ розглядало багато способів їх випускання - наприклад, з-під товстого пальта або з отвору в підлозі припаркованого автомобіля.

Вони навіть розглядали можливість випускати голубів з вікна авта, що рухається зі швидкістю до 80 км/год. Птахів планували випускати за кілька кілометрів від цілі, над якою вони мали пролетіти, перш ніж повернутися у місце, яке їх навчили вважати домом.

У документі від вересня 1976 року йдеться про обрану ціль - верф у Ленінграді, де будували найсучасніші радянські підводні човни.

На той момент вирішили, що операція виглядала здійсненною. Але, як це не прикро - саме на цьому місці закінчуються розсекречені документи.

Скільки фактичних місій виконали голуби-шпигуни та які розвіддані зібрали? Це й досі лишається таємницею.

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