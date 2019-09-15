Нафтова криза у Саудівській Аравії після атаки дронів. Що буде з цінами?

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Виробництво нафти Саудівською Аравією скоротилося більш ніж на 5 млн барелів на добу, після того як два великих саудівських об'єкта, що належать державній компанії Aramco, зазнали атак безпілотників. Відповідальність взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Міністр енергетики принц Абдулазіз бін Салман заявив, що в видобуток сирої нафти скоротився на 5,7 млн ​​барелів на добу, що становить приблизно половину видобутку в королівстві.

Раніше агенції Reuters і Bloomberg, а також газета Wall Street Journal повідомляли, що атаки дронів і пожежі, що стали їхніх наслідком, призвели до скорочення добового видобутку на 5 млн барелів - це 5% світових поставок нафти.

Один із постраждалих об'єктів - найбільший у світі нафтопереробний завод в Абкайку. Значну частину саудівської нафти, яку експортують з Перської затоки, переробляють саме там, пише Reuters.

"О четвертій ранку [за місцевим часом] служби безпеки Aramco почали боротися з пожежами на двох своїх об'єктах у Абкайку і Хураісі, що виникли в результаті атак безпілотних літальних апаратів", - йшлося у повідомленні МВС країни.

Вогонь вдалося взяти під контроль, повідомляли державні ЗМІ. Джерело агенції Reuters сказало, що виробництво на деяких об'єктах призупинили як запобіжний захід, і що більшу частину видобутку відновлять за кілька днів.

Відповідальність за атаки взяли на себе єменські повстанці-хусити. Представник хуситів заявив, що вони використовували 10 дронів для нападу, і пригрозив продовженням атак.

Саудівська Аравія очолює коаліцію, яка вже кілька років бореться з хуситами в Ємені, звинувачуючи їх у тому, що вони намагаються захопити усю країну, а також нібито діють за вказівками з Ірану.

Пропустити Twitter допис , автор: @SecPompeo Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 вересня 2019 р.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападах Іран, заявивши, що немає щодних доказів того, що їх здійснили з Ємену.

Тегеран стоїть майже за 100 нападами на Саудівську Аравію, в той час як президент Хасан Рухані і голова МЗС Ірану Мохаммад Заріф вдають, що налаштовані на дипломатію, написав держсекретар у Twitter.

"На тлі усіх закликів до деескалації Іран вчинив безпрецедентний напад на світове енергопостачання", - стверджує пан Помпео. Він закликав усі країни засудити Іран і пообіцяв, що США будуть працювати зі своїми партнерами над тим, щоб забезпечити енергетичні ринки нафтою.

Наслідний принц Мохаммед бін Салман поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявив, що Вашингтон готовий гарантувати безпеку Саудівській Аравії, йдеться у повідомленні Білого дому.

Ціни на нафту можуть вирости на кілька доларів за барель, коли ринки відкриються в неділю ввечері, а тривалий простій видобувних потужностей у Саудівській Аравії може підштовхнути США та інші країни продавати нафту зі своїх стратегічних запасів, пише Reuters.

Аналіз. Ринки очікують подробиць

Кейті Прескотт, бізнес-кореспондент ВВС:

"Aramco - не лише найбільший у світі виробник нафти, але й найбільш прибуткова компанія у світі. У Хураісі видобувається близько 1% світової нафти, а в Абкайку знаходиться найбільший в країні нафтопереробний завод, через який проходить 7% світових поставок нафти.

З огляду на їхні масштаби, навіть короткочасне припинення роботи вплине не лише на саму компанію, а й на поставки нафти по всьому світу.

Аналітики вражені самим фактом, що виробництво саудівської нафти могло впасти наполовину.

Саудівська Аравія виробляє 10% нафти у світі. Якщо це виробництво і справді скоротилося наполовину, то це відіб'ється на світових ринках, коли ті відкриються у понеділок.

Однак Aramco наразі не повідомляє про розміри руйнувань.

Напад дронів вказує на вразливість заводів компанії. Це найбільш невдалий момент для Aramco, адже вона має намір розмістити частину своїх акцій на фондових ринках.

Крім того, у багатьох виникають побоювання, що напруженість у регіоні вплине на глобальні поставки нафти і загрожує 20% споживаної у світі нафти, яка проходить через Ормузьку протоку".

Прес-секретар хуситів Ях'я Сарі сказав в інтерв'ю телеканалу "Аль-Масіра", який базується в Бейруті і належить руху хуситів, що Саудівській Аравії слід очікувати інших подібних ударів.

За його словами, одну з їх найбільших операцій у Саудівській Аравії провели "у співпраці з благородними людьми всередині королівства".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саудівська компанія Aramco володіє двома найбільшими у світі нафтопереробними заводами

Посланець ООН Мартін Гріффітс назвав факт нападів надзвичайно тривожним і закликав усі сторони єменського конфлікту проявляти стриманість.

Саудівська влада поки що ніяк не коментує, хто, на їхню думку, стоїть за цим нападом.

У 2006 році саудівським спецслужбам вдалося запобігти нападу на Абкайк, який планувала "Аль-Каїда".

Аналіз. Спосіб нападу, доступний всім

Джонатан Маркус, кореспондент ВВС з питань оборони:

"Цей напад демонструє, що єменські хусити становлять загрозу для нафтової промисловості Саудівської Аравії.

Хусити використовують все більш технологічно досконалі безпілотники, і тепер почалися дебати про те, як їм це вдалося. Чи змогли вони просто прикріпити вибухові речовини до комерційно доступних дронів, або ж вони отримують суттєву технічну допомогу від Ірану?

Адміністрація президента Дональда Трампа, швидше за все, вкаже пальцем у бік Тегерана, але експерти не впевнені, наскільки активну роль грає Іран у використанні дронів хуситами.

Саудівські ВПС бомблять Ємен ось уже кілька років поспіль. Зараз у хуситів з'явилася можливість, хоч і обмежена, відповісти Ер-Ріяду.

Це також демонструє, що епоха, коли бойові дрони мали лише кілька країн, відійшла у минуле.

Безпілотники, хоча часто й досить прості, тепер доступні кожному - США, Китаю, Ізраїлю, Ірану. А також таким організаціям, як "Хамас" і "Хезболла".

Чому в Ємені почалася війна?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через Ормузьку протоку проходить п'ята частина всієї споживаної у світі нафти

Конфлікт у Ємені між владою і повстанцями загострився на початку 2015 року, коли хусити, які сповідують один з варіантів шиїзму, захопили контроль над значною частиною країни і змусили президента Абд-Раббі Мансура Хаді втекти за кордон.

Стривожені активізацією угруповання, ОАЕ, Саудівська Аравія і ще сім арабських держав втрутилися у ситуацію, намагаючись відновити владу в країні. Коаліція вважає, що хусити діють в регіоні за підтримки Ірану. За даними ООН, під час бойових дій загинуло майже 10 тисяч людей. Дві третини з них - цивільні. Щонайменше 55 тисяч людей постраждали.

В результаті боїв, які досі тривають, і часткової блокади з боку коаліції 22 млн людей потребують гуманітарної допомоги. У країні - найгостріша у світі надзвичайна ситуація у сфері продовольчої безпеки, а спалах холери, як вважають, зачепив мільйон людей.

Стосунки між США і Іраном загострилися після того, як Дональд Трамп відмовився від угоди, що обмежує ядерну діяльність Тегерана, і відновив санкції.

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