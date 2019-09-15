"Еспресо з огірком? Чому б і ні". Неочікувані рецепти кави, якою можна здивувати друзів

Копирайт изображения Ольга Швед

Еспресо з огірком і ананасом: кращі бариста поділилися рецептами авторської кави, яку можна приготувати навіть вдома.

Вже чотири дні у Львові триває найбільша подія української кавової індустрії - Lviv Coffee Festival. Цього року фестиваль проходить у старому трамвайному депо - LEM Station. Сюди з'їхалися кращі бариста з усієї країни, поціновувачі кави, виробники та постачальники кавових ягід і приладів для приготування напою.

На фестивалі обмінюються досвідом, вигадують нові рецепти кави і змагаються на чемпіонаті кращих бариста. На прохання ВВС News Україна "кавові гурмани" поділитися авторськими рецептами приготування кави. І цю каву можна приготувати вдома.

"Літній тонік": кава з огірками і лимоном

Кав'ярня Fenster Cafe, що у Відні, потрапила у топ-50 кав'ярень світу. Її власник, Саша Ямковий, професійно готує каву вже понад п'ять років. Сам він називає себе кавовим ентузіастом. Для приготування власного авторського напою - "літнього тоніка" - просить помічника купити овочі і фрукти.

"Я особисто люблю класичне еспресо, сьогодні випив понад 20 чашок, але так робити не варто. Секрет гарної кави - дотримання пропорцій. Якщо додати більше тоніку, ніж потрібно, - він "заб'є" смак кави", - пояснює Ямковий.

Копирайт изображения Ольга Швед

На дві порції він відміряє 200 мілілітрів тоніку. Рекомендує купувати дорогий напій. Додає у склянку з льодом. Готує два горнятка кави по 20 мілілітрів на еспресо-машині. Водяна пара під високим тиском проходить через дрібно перемелені зерна. Нарізає по одному кружальцю лимона та огірка.

"Заливаю тонік у склянку з льодом, додаю огірок і лимон. Вони гарно освіжать смак напою - такі літні нотки пори року, що пройшла, - і додаю каву. Останній штрих - розмішати соломинкою каву і напій. Любите кавові коктейлі з алкоголем - сюди пасуватимуть 20 грамів джину".

Подає каву. Вона холодна і тонізуюча, пахне огірком.

Кава по -східному

Львівський бариста Андрій Пургасов готує каву по-східному - зі спеціями у джезві. Джезви зроблені в Греції із суцільного листка міді з олов'яним покриттям всередині. Кварцовий пісок у кавоварці для приготування такого виду кави розігрітий до 120 градусів. Він рівномірно нагріває джезву, кава заварюється і віддає увесь аромат, смак і міцність.

На дно джезви Андрій додає половину чайної ложки тростинного цукру та дві ложки води. Ставить на гарячий пісок у спеціальному пристрої. Аби карамелізувати цукор, але при цьому не спалити його, цукор треба часто помішувати, каже Андрій.

Копирайт изображения Ольга Швед

"Кава по -східному - це класика, її готували сотні років тому. Спеції - паличка кориці та імбир - підкреслять смак і аромат. Карамелізований цукор додасть солодких ноток. Для такої кави можна зробити суміш кількох сортів кави - приміром, сортів "Ефіопія" і "Кенія". Вийде кислинка із гірчинкою та стійкий аромат горіхів",- додає бариста.

Кладе у джезву паличку кориці, дрібку молотого імбиру та 7-8 грамів кави - приблизно чайну ложку. Заливає 90 мілілітрів холодної води, помішує. На піску заварює 3-5 хвилин. Готову каву подає у горнятку. Вона густа, ароматна та дуже міцна. Її п'ють вранці.

"Чемпіонський рецепт" і кава з грейпфрутом

Киянин Артем Штепенко торік зайняв третє місце на чемпіонаті бариста в Києві. Ділиться авторським рецептом.

"Хороша кава не може бути дешевою, її ціна - від 140 гривень за 100 грамів. Люблю сорт "Ефіопія" ручної збірки. Ягоди добірні, їх після збору зберігають у танкері і додають дріжджі. Вони так ферментуються. Аромат і смак підсилюється. Обсмажка має бути свіжа - до двох тижнів", - каже бариста.

Для авторської кави на основі еспресо бариста готує із м'якоті ананаса і маракуї свіжий фреш. Робить настоянку із чаю сорту "Ройбуш". Зберігає у вакуумній упаковці - аби зберегти смак.

У готове еспресо через сито додає фруктові фреші та чай, також - харчовий гліцерин. Він сполучає усі інгредієнти, робить напій однорідним.

Артем зізнається, що це - складний "чемпіонський" рецепт. А ось що він радить тим, хто хоче приготувати оригінальну каву вдома.

"Вичавіть дві столові ложки соку грейпфрута, додайте чайну ложку меду. Приготуйте каву у турці або джезві на вогні. У готову каву влийте проціджену через сито фруктову суміш. Краще подавати в керамічних горнятках - тактильні відчуття підсилюють смак і задоволення від напою", - каже бариста.

Холодна і міцна

Зоряна Рудик зі Львова понад рік працює баристою. Готує каву за допомогою аеропресу - спеціального ручного пристрою для приготування цього напою. Ділиться оригінальним рецептом холодної кави.

Копирайт изображения Ольга Швед

"Кава, просто залита в лід, може бути водяниста та тепла. Я готую в аеропресі холодну каву за 40 секунд. Спочатку пропускаю через фільтр 18 грамів кави, додаю 80 мілілітрів води. Потім пропускаю заварену каву через аеропрес із льодом".

"Надаю перевагу митим сортам кави сорту "Кенія". Зібрані ягоди миють водою, а потім сушать - так видаляють все зайве", - каже Зоряна Рудик.

Кава, приготована таким способом, дуже холодна і міцна, бадьорить.

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