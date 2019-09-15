"Я не знаю, що означає хотіти сексу". Чи важко жити, якщо ти асексуал?

"Я можу здаватися нормальною, сексуальною людиною".

Дайан Се з Китаю зовсім не стурбована тим, що не відчуває сексуального потягу, і не може уявити, що колись вступить з кимось у сексуальні відносини.

"Я ніколи не знала, що таке - хотіти з кимось сексу", - говорить вона.

"Але думаю, що бути вільною від сексуального потягу зовсім непогано, оскільки, на мою думку, секс насправді позбавлений сенсу".

У Китаї немає точних даних про те, скільки людей ідентифікують себе як асексуалів. У Британії, наприклад, за підрахунками канадського професора психології Ентоні Богерта, асексуали становлять близько 1% дорослого населення країни.

Якщо брати до уваги ці підрахунки і те що в Китаї понад мільярд людей у ​​віці старше 20 років, то кількість асексуалів, на думку китайських дослідників, становить приблизно 11 мільйонів людей.

Асексуали в Китаї активно спілкуються на онлайн-форумах у соцмережах. Вони регулярно обмінюються досвідом і навіть створили свій словник.

Розуміння власної асексуальності

Для Дайан з Шанхаю та інших жінок-мешканок Китаю, які відносять себе до асексуалів, цей статус - це їхня соціальна орієнтація.

Це не схоже на целібат, який є свідомим вибором або сексуальною дисфункцією (тоді люди страждають через відсутність сексуального потягу).

Дайан трохи понад 20 років. Вона вчилася в Гонконзі, Великій Британії та Нідерландах.

Вперше вона відчула свою асексуальність після побачення з хлопцем з Нідерландів, з яким познайомилася в університеті.

Її збентежило, що у неї не було жодних сексуальних відчуттів перед побаченням, попри те, що вона отримувала задоволення від романтичних почуттів. Тоді вона почала шукати симптоми свого стану в інтернеті.

Так вона натрапила на найбільшу в світі онлайн-спільноту асексуалів, мережу AVEN (Asexual Visibility and Education Network). Прочитавши визначення поняття "асексуальність", Дайан зрозуміла, що це про неї.

"Кожна дівчина в моєму оточенні просто божеволіла щодо знаменитостей, хлопців, романтичних побачень, а в мене нічого подібного не було", - пояснює вона.

За словами Дайан, їй як китаянці було дуже складно розповісти батькам про те, що вона асексуальна. У китайській культурі велике значення надається сім'ї, і батьки дуже непокояться через те, що їхні діти можуть залишитися неодруженими і бездітними.

Сильний тиск влади

Необхідність створити родину і народити дітей пропагується і самою державою, влада у Китаї серйозно стурбована демографічною кризою.

Особливе занепокоєння викликає надлишок у країні чоловіків, що утворився в результаті запровадженої у 70-х роках минулого століття політики однієї дитини і практики абортів за гендерною ознакою. Багато з них не зможуть знайти собі наречену.

"Я багато разів намагалася розповісти про все батькам. Зрештою, мама зрозуміла мене і пообіцяла не штовхати мене до шлюбу, в якому я буду нещасна. Але мій батько дуже впертий. Він думає, що якщо я буду зустрічатися з кимось, хто мені подобається, я зможу відчути до цієї людини і сексуальний потяг", - говорить Дайан.

У Китаї людей, які вважають себе асексуалами, часто звільняють з роботи після упереджених розпитувань. І попри те, що в країні проводяться деякі дослідження феномену асексуальності, інформації про це явище недостатньо.

Пастка

Дайан - одна з багатьох китаянок, які переглядають не тільки своє ставлення до сексу, але й до цінності шлюбу та материнства.

"Я думаю, що інститут шлюбу не приносить жінкам жодної користі, насправді для них це величезна пастка", - говорить Дайан.

"Якби люди могли розмножуватися без шлюбу і сексу, у них було б більше особистої свободи", - вважає вона.

Я закінчую інтерв'ю з Дайан питанням, чи думала вона про можливість побудови з кимось романтичних відносин і чи відчуває вона себе самотньою.

Вона каже, що у неї є близькі друзі, але вона думає, що буде самотньою до кінця життя, тому що їй буде складно зустріти такого ж асексуала, як вона сама, з яким вона могла б мати стосунки.

Копирайт изображения Day Wong Image caption Професорка Дей Вонг з Гонконзького баптистського університету займається вивченням асексуальності в Китаї

Романтичний чи "аромантичний"?

Внаслідок появи все більшої кількості онлайн-спільнот асексуалів, асексуальність стає все більш відомою в Китаї як вид сексуальної орієнтації.

У соцмережі Douban в групі, присвяченій асексуальності, понад 10 тисяч учасників. У популярних китайських додатках Zhihu, WeChat і QQ число асексуалів у відповідних спільнотах вимірюється десятками тисяч.

У Китаї навіть з'явилися сайти знайомств і шлюбні сайти для асексуалів, наприклад, www.wx920.com.

Професорка Дей Вонг останні 5 років вивчає сексуальні меншини в Китаї.

Її дослідження присвячене різноманітності способів ідентифікації власної асексуальності.

За словами пані Вонг, є кілька категорій асексуальності, але їй здається, що потрібно збагатити класифікацію в діапазоні між сексуальністю і асексуальністю.

Романтичні асексуали не відчувають сексуального потягу, але відчувають романтичні почуття. Деякі використовують термін "платонічна любов", щоб описати цей різновид почуттів. Можна бути гетероромантиком, гоморомантиком або біромантиком.

Є ще панромантики, які відчувають романтичний потяг до інших людей, незалежно від їхньої статі та сексуальної орієнтації.

"Аромантичні" асексуали можуть або визнавати для себе можливість дружби, або відкидати прихильність до людей в принципі, зокрема, до членів сім'ї та батьків.

Сюй живе в Пекіні, вона відносить себе до панромантичних асексуалів, про що й повідомила в університеті своєму хлопцеві, який не є асексуалом. Вони досі разом.

"Він поважає моє бажання не вступати в інтимний зв'язок. Мене такі відносини влаштовують", - говорить Сюй.

"Я не відчуваю, що займатися сексом було б приємно, але мій хлопець гетеросексуал, у нього є сексуальне бажання, тому нам було важко знайти рішення".

Сюй виглядає оптимісткою і не думає, що її асексуальність створить для неї труднощі.

"Я не думаю, що це хвороба, можна жити щасливо, будучи асексуалами. Не потрібно шукати в цьому патологію", - говорить вона.

Однак їй ще належить повідомити про це батькам. Вона пояснює, що одного разу вже намагалася, проте батьки тоді лише жартували.

Стигми

За словами професорки Вонг, асексуальні жінки стикаються з певними проблемами у китайській культурі.

Відповідно до проведеного у 2015 році онлайн-опитування китайських асексуалів, 80% респондентів склали жінки, чимало з них - з університетською освітою.

"У Китаї після реформ відкрилося багато клінік щодо підтримки сексуального здоров'я, з упором на важливість гармонійного шлюбу. Тому якщо ви не відчуваєте сексуального бажання, вас засудять і затаврують, оскільки ви погрожуєте сімейній гармонії та соціальній стабільності", - пояснює Вонг.

В онлайн-групах асексуалів, за спілкуванням в яких спостерігає професорка Вонг, вона зустрічає гетеросексуальних чоловіків, які говорять щось на кшталт: "Якщо ти займаєшся зі мною сексом, ти відчуєш себе інакше".

"Це насправді форма сексизму - сама ідея, що чоловіки краще займаються сексом і можуть навчити вас, як бути сексуальною жінкою", - вважає вона.

Зараз в Китаї спостерігається зростання кількості родин без дітей, в яких заробляють обидва партнери.

Це ідеал родини для деяких асексуальних пар - відносини з перевагами шлюбного союзу, але без сексу.

Онлайн-форуми асексуалів надають цим людям можливість спілкування з іншими асексуалами, часто - вперше в житті.

Гуо Сюй згадує про свою університетську зустріч з гоморомантичним асексуалом, який розповів їй, що йому не було з ким поговорити про свої почуття і самоідентифікації.

"Я була дуже зворушена його розповіддю, тому що саме так відчувають себе багато асексуалів - як ніби ми маємо приховувати цю інформацію про себе".

Сюй підкреслює важливість можливості розповісти про себе і бути прийнятою іншими людьми.

Ілюстрації - Сумі Сентінатан