Коломойський, ПриватБанк і Гончарук: чи є переговори?

Копирайт изображения Уніан

Україна хоче "досягти компромісу" з колишнім співвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським. Так написало видання Financial Times з посиланням на слова прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Сам прем'єр згодом категорично відкинув цю інформацію та заявив, що уряд переговори про це не веде.

Financial Times твердить, що через такі перемовини новий уряд Зеленського ризикує втратити підтримку своїх прибічників на Заході.

Банк націоналізували після того, як у грудні 2016 року з'ясувалося, що в його балансі утворилася "діра" у 5,5 млрд доларів. Для того, щоб не дати найбільшому кредитору в Україні збанкротувати, Національний банк ухвалив рішення про його докапіталізацію.

Після цього Україна відкрила справу, у якій підозрювала пана Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів та використанні депозитів вкладників для фінансування власного бізнесу. Обидва звинувачення відкидають.

У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною.

"Переконаний в тому, що зараз нам варто сконцентруватися на зростанні і шукати спільні рішення замість того, щоб витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тож я дуже позитивно налаштований щодо будь-якої риторики, що спрямована на пошук компромісу", - цитує FT Гончарука.

В МВФ попередили, що будь-які кроки назад у справі націоналізації поставлять під загрозу кредитування України за програмою стенд-бай розміром у 3,9 млрд доларів.

Український прем'єр-міністр уточнив, що будь-яке рішення щодо "ПриватБанку" необхідно ухвалювати спільно з МВФ.

Заява Гончарука може посилити занепокоєння через зв'язок між Зеленським та Коломойським, який їм закидають, і перекрити за масштабом "амбітні плани" українського президента з реформування країни, застерігає видання.

"Ми з самого початку розуміли, що це дуже особливе питання, тому воно ніколи не було у моїй відповідальності. Пан Богдан (Андрій, голова Офісу президента - Ред.) та президент власноруч займалися цим питання від самого початку", - сказав Financial Times пан Гончарук і додав, що немає сумнівів в тому, що під час його вирішення вони стоятимуть на боці держави.

Реакція Гончарука на статтю

Публікація Financial Times широко розійшлася в ЗМІ. Згодом на неї відреагував і сам Гончарук.

"Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу "ПриватБанку" та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс в цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання", - йдеться в його заяві на сайті уряду.

"Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над "і": уряд уважно вивчає ситуацію навколо "ПриватБанку" (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин уряд ні з ким не веде".

Прем'єр також пояснив, що не настільки глибоко знає юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті.

"Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - додав він.

Націоналізація "ПриватБанку"

Рішення про націоналізацію найбільшого приватного банку в Україні, що мав понад 20 мільйонів клієнтів, уряд ухвалив 18 грудня 2016 року на підставі письмового звернення головних акціонерів - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Копирайт изображения Уніан, FACEBOOK/PRIVATBANK

До цього були спроби підтримати банк - НБУ витратив на його рефінансування близько 19 млрд грн. Але згодом Національний банк визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним.

Голова НБУ Валерія Гонтарева тоді заявила, що проблеми "ПриватБанку" виникли через непродуману політику його керівництва. За її словами, 97% кредитів банку були видані "пов'язаним особам", а нестача капіталу банку на момент націоналізації нібито склала 148 мільярдів гривень.

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що "ПриватБанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували.

За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС заявив, що "це все - один великий фейк": "Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Також в інтерв'ю іншим ЗМІ він заявляв, що не має наміру повертати собі націоналізований банк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

Міністр фінансів часів націоналізації "ПриватБанку" Олександр Данилюк, який сьогодні є секретарем РНБО, називав приватизацію "ПриватБанку" однією з вимог Міжнародного валютного фонду через величезну кризу в системоутворюючому банку.

Після націоналізації у грудні 2016 уряд ухвалив рішення докапіталізувати "ПриватБанк" на 116,8 млрд грн. Проте вже за півроку, у липні 2017 року, у банк "влили" додаткові 38,6 млрд грн. Загалом держава витратила на порятунок цього банку понад 155 млрд грн.

Щодо законності приватизації "ПриватБанку" тривають судові процеси.

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