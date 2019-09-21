Українка, яка фотографує сестер Кардаш'ян: у "голих" зйомках головне - довіра

Копирайт изображения instagram.com/sashasamsonova Image caption В американському Playboy вийшла фотосесія з Кайлі Дженер, яку зробила Саша Самсонова

Вона фотографувала Діту фон Тіз, Джесіку Альбу і сестер Кардаш'ян. У її портфоліо - кліпи Pink, роботи для Adidas і Playboy, Topshop і Nike.

Фотограф Саша Самсонова народилась в Ужгороді, виросла і працювала у Києві, а п'ять років тому переїхала до США, де зараз живе і знімає знаменитостей.

Її фото оголеної Кайлі Дженнер для Playboy мали ефект бомби, що вибухнула, зібравши 14 млн лайків в Instagram. На них наймолодша мільярдерка планети, бізнесвумен і зірка Instagram була одягнута лише в капелюшок.

Лос-Анджелес Саша Самсонова вже вважає своїм домом. Тут планує жити і знімати фільми. Голлівудських зірок українка називає своїми друзями. Під час розмови їй приходить повідомлення від співачки Сіари, яка вітає її з обкладинкою у Playboy.

Про роботу і дружбу зі знаменитостями, про атаки хакерів, які хочуть дізнатися їхні таємниці, Саша Самсонова розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

Копирайт изображения https://www.instagram.com/kyliejenne Image caption Фото зірки Instagram Кайлі Дженер і її чоловіка Тревіса Скотта

BBC News Україна: Ви вже були вже відомим фотографом в Україні, коли вирішили переїхати до США, щоб почати все спочатку. Чому і як ви це зробили?

Саша Самсонова: Я з дитинства знала, що буду жити у США, я мріяла працювати у Нью-Йорку. Я дуже люблю Україну, але, на жаль, треба бути реалістичним і визнати, що Україна не може дати мені таких можливостей у сфері, в якій я хочу розвиватись.

Так вийшло, що в 2013 році я полетіла в Італію на зйомку кліпа Джона Ледженда і Крісі Тейген All of Me. Я робила з ними фото.

Після того, як я побувала на цьому знімальному майданчику, як побачила, як там відбувається робота, я вирішила, що замість Нью-Йорка я переїду до Лос-Анджелеса і займусь режисерською кар'єрою паралельно з кар'єрою фотографа.

Так вийшло, що я тоді почала працювати з зірками, і потихеньку змінювала напрямок від роботи над фешн-фотографією до фото з цікавими людьми. Коли головний герой - не мода, а людина в кадрі, це зовсім інша справа. Мені це подобалось. І я подумала, що таким чином мої фото будуть мати більшу вагу і можливість донести щось до людей зараз, а не через сто років.

Всі ці причини разом і привели до того, що я зібралась з силами і переїхала. Разом зі мною переїжджала моя найкраща подруга. Вона приїхала навчатися, а я - життя міняти. Було дуже складно. Але зараз мені подобається жити у Лос-Анджелесі, тепер це мій дім, я тут вже понад п'ять років.

Копирайт изображения facebook.com/alice.and.white.rabbit Image caption Крім фото Саша Самсонова зараз працює над короткометражними фільмами, фотокнигою про жінок і планує зняти фільм

Але процес переїзду і перший рік був неймовірно складним. Тобі треба кинути все своє життя, місце, де тебе знають і люблять. А Лос-Анджелес так далеко від усього, це як окремий світ. Я тут нікого не знала. Всім було плювати, що я існую, що я гарно знімаю. Тут все по-іншому працює. Тут про себе треба заявити якимось чином, щоб на тебе звернули увагу.

ВВС News Україна: Як ви про себе заявили?

Саша Самсонова: Мені вдалося попрацювати зі співачкою Теяною Тейлор. Хтось зі знайомих показав комусь мої кадри. І вона подзвонила мені і запропонувала зйомку. Ми гарно поговорили і про все домовились. Зйомка вийшла дуже крута, вона розлетілась в інтернеті, по всіх ресурсах.

Копирайт изображения samsonovasasha.com Image caption Теяну Тейлор Саша Самсонова знімала понад десять разів. На фото - кадр з кліпу на пісню Champions freestyle

Після цього до мене звернулась команда Кайлі Дженер і запитали, чи не хочу я попрацювати для неї. Звісно, я хотіла. В цей момент я взагалі не знала, чим зайнятись. Я тут нікого не знала, а в мене дуже погано з нетворкінгом, я не вмію заводити знайомства для роботи. Ніколи не підійду, щоб сказати: "Привіт, я - фотограф. Давай щось зробимо".

В серпні 2015-го ми зняли першу фотосесію для Кайлі Дженер. І це, по суті, допомогло мені знайти місце на американському ринку.

Проте ніхто не давав гарантію, що ми спрацюємся, що їй сподобається і що у нас буде більше ніж одна зйомка. Насправді після зйомки з Кайлі пройшло ще дев'ять місяців до мого нового великого проекту. Одна зйомка ще нічого не вирішувала.

Треба було продовжувати рости, ставати кращими. Це взагалі ніколи не припиняється.

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Одна з робіт Саші Самсонової з Кендал Дженер. З сестрами Кардаш'ян українка працювала десятки разів

ВВС News Україна: Як ви вважаєте соцмержі допомогли у тому, щоб вас помітили?

Саша Самсонова: Так, звісно. Instagram зіграв велику роль у моєму житті. Він ніби представив мої роботи цим людям, зробив їх доступними. Можна просто відкрити сторінку і подивитися. Мені здається, що інтернет дуже сильно впливає на роботу фотографів. Тому що він конектить знаменитостей, моделей, фотографів, дизайнерів. Він, як клей, склеює нас всіх.

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Фото Саші Самсонової зі співачкою Кейшою Коул, володаркою платинових альбомів і зркою реаліті-шоу

ВВС News Україна: У вашому портфоліо відомі люди - Діта фон Тіз, Джесіка Альба, сестри Кардяш'ян, Pink. Розкажіть про особливості роботи з ними?

Саша Самсонова: Мені завжди здавалося, що працювати фотографом, це на 50% бути психологом і вміти знаходити підхід до людини. Я завжди ставлю їх інтереси на перше місце, і я завжди їх захищаю, не важливо при цьому, для кого я працюю - наприклад, моя знаменитість знімається для якогось бренду чи журналу.

Я ніколи не зроблю такий кадр, коли їм буде некомфортно. Я завжди багато розмовляю під час зйомки і просто ставлюсь до них по-людськи. Враховую їхні інтереси, побажання, роблю все, щоб їм було комфортно на майданчику.

Насправді, вони абсолютно прості люди. У мене були набагато складніші зйомки з якимись клієнтками в Україні, ніж з Pink чи Діта фон Тіз. Вони менш вередливі, у них немає цієї неадекватної самокритичності, а є здорове прийняття себе, плюс професіоналізм. Всі ці приголомшливі жінки і чоловіки - вони професіонали своєї справи і це дуже допомагає в роботі.

ВВС News Україна: З Кайлі Дженер ви робили дуже відверті фотосесії. Вона вам настільки довірилась. Як це сталось?

Саша Самсонова: У мене багато "голих" зйомок, не тільки з Кайлі, але і з іншими моделями, зірками. Я думаю, що вона бачить, що моя фотографія обертається довкола сексуальності. У жінках все настільки гарно, як не повернеш, все закрутиться довкола чогось сексуального, романтичного і еротичного. Мені здається, що це все відбулось поступово, бо ми знімали разом дуже багато разів.

Наші перші зйомки були дуже сексуальні, але не були "оголені". Але з часом вона мене краще пізнала, а я - її. Ми завжди все обговрюємо перед зйомкою, що кому подобається. Я би ніколи їй не сказала: "Послухай, я хочу, щоб ти тут була гола, давай роздягайся".

Обстановка на моєму знімальному майданчику дуже м'яка і безпечна. Я не допускаю зайвих людей, асистентів, агентів. У мене всі асистенти - жінки.

Ми з Кайлі працюємо разом вже стільки років і знаємо, що нічого дивного під час зйомок не станеться. Мені здається, що вся справа у взаємній довірі і в часі.

ВВС News Україна: Скільки у вас вже було зйомок з сестрами Кардаш'ян?

Саша Самсонова: Мені здається, що з однією тільки Кайлі понад 30. Ми багато знімаємо - для різних брендів, для журналів. Я знімала лише для неї, коли вона була вагітна. Тобто те, що ніхто ніколи не побачить.

ВВС News Україна: Ваша зйомка з Кайлі для Playboy була дуже відвертою. Фото наробили розголосу, їх перепостили багатьох видань. Чия це була ідея?

Саша Самсонова: Ідея була її чоловіка, Тревіса Скотта. Стиль - відчуття 70-х, природа, щось дуже м'яке, справжнє, чесне, сексуальне, не кричуще. Ми знайшли підходящу для такого стилю локацію - це ранчо Big Sky Movie Ranch, де знімали багато фільмів, наприклад, "Джанго Звільнений".

Перед цим ми поговорили з Playboy і вони розповіли, як вони це бачать. Я дуже люблю команду американського Playboy, там в основному працюють жінки, я і раніше для них знімала, в нас є почуття повного взаєморозуміння. Ми обговорили, що обкладинка має бути особлива, що це не може бути просто обличчя чи звичайний портрет.

Спочатку ми думали обрати для обкладинки якусь із фото з мокрою голубою тканиною, але потім вирішили знімати ще один додатковий день. Без нікого. Лише вдвох. Під час цього дня і зняли обкладинку для Playboy - у червоній білизні.

До мене з Києва в цей час прилетіла мама. Вона була єдиним асистентом, якого допустили на зйомку з Кайлі, єдиною, хто міг допомагати. Бо Кайлі любить мою маму. Мама допомагала зі світлом, з камерами.

ВВС News Україна: Настільки відверті зйомки зі знаменитостями потребують якихось спеціальних заходів безпеки. Як ви це організовуєте, щоб хтось щось не піддивився?

Саша Самсонова: Якщо таку зйомку проводити у студії, то проблем нема. Зазвичай, якщо я знімаю з Кайлі Дженер, Кендал Дженер чи Гейлі Бібер, то під студією сидять папараці і чекають на них. Після виходу зроблять кілька фото і на цьому все.

Але якщо знімати на локаціях, то це важко. У нас були екстремальні випадки, коли ми знімали з Кендал Дженер і Кайлі Дженер у кампейні для Topshop. Це були купальники і на пляж в Лос-Анджелісі їх ніяк не виведеш. Тому ми взяли в оренду будинок на вершині пагорба в Малібу, щоб поруч не було інших будинків і ніхто не піддивися. Ми спеціально побудували подіум з піском. Тобто у нас був пісок і небо. Не пляж звісно, але зате вони були у безпеці.

У нас суворі правила на зйомках. Ніхто ніколи не знімає жодних бекстейджів на майданчику, лише якщо це тільки їхні телефони.

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Для зйомок з Кайлі і Кендал Дженер довелося вдатись до особливих заходів безпеки і побудувати подіум з піском

ВВС News Україна: Ви говорили про довіру під час зйомок. Можете сказати, що хтось з цих зірок, тепер ваші друзі?

Саша Самсонова: Мені здається, що про Кендал Дженер і Кайлі Дженер я точно можу сказати, що ми друзі і у нас дружні стосунки. Я з багатьма люблю знімати. Наприклад, співачка Таяна Тейлор - люблю її до безкінечності. Коли я знімала її вагітною у Клівленді, я зупинялась у їхньому з чоловіком будинку, ми разом готували вечерю, шили їй перуку, багато говорили. Я люблю зближатися з людьми, з якими знімаю, люблю за ними спостерігати, це допомагає мені зрозуміти, що я хочу від зйомки.

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Робота Саші Самсоновї з Дітою фон Тіз

ВВС News Україна: Як робота зі знаменитостями вплинула на ваше життя?

Саша Самсонова: Ця робота означає величезну відповідальність. І ця відповідальність дуже нервова. Потрібно зробити так, щоб вони, зірки, почувалися у безпеці. Щоб їхні фото нікуди не потрапили, нести відповідальність за кожен кадр.

Ми кожного разу якось домовляємось, як пересилати ці фото. Мене багато разів намагалися зламати, аби отримати до них доступ. Ще мені часом надсилають листи, нібито від імені артиста з проханням надіслати фото з наших зйомок. А це виявляється фейкові акаунти.

Робота з такими зірками - дуже делікатна і помилка тут неприпустима.

ВВС News Україна: Як проходили зйомки кліпу Pink під назвою Wild Hearts Can't Be Broken. Це була дуже чуттєва чорно-біла робота, яку Pink присвятила всім дітям Землі. Як ви це робили, чия це була ідея?

Саша Самсонова: Коли до мене звернулися представники Pink, вони вже знали, що хочуть просте відео і дали мені напрямок. Я послухала пісню, придумала концепт з тканиною позаду неї, зі світлом. Pink, коли побачила, як ми все виставили, вона прямо розплакалась.

Це не пісня для попсовго кліпу, чи для танців. Це пісня, яка має викликати почуття. Дуже небезпечно знімати кліпи на таку музику. Не хочеться ставити ідею цієї музики під удар тим, як ти робиш віжуал.

Тому те, наскільки пісня мінімалістична, і чорно-біла, і Pink у простому врбанні - це все, що потрібно було для кліпу. Вона співала вживу, поки ми знімали. Це було приголомшливо - просто чути її голос і бачити її обличчя. Все будувалось довкола неї. Це не залишило нам жодного шансу провалити кліп.

ВВС News Україна: У вас ще є ось це хвилювання, що ось переді мною зірка? Коли вперше бачите Pink, чи Джесіку Альбу, як відбувається ваш перший контакт, що ви їм говорите?

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Саша Самсонова знімала Джесіку Альбу

Саша Самсонова: Хивлювання, напевно, немає. Бо знімальний майданчик це найбільш комфортне місце на планеті для мене. Я приходжу і кажу: "Привіт, я - Саша, я буду фотографувати, приємно познайомитись".

Я розповідаю в першу чергу, що я хочу отримати під час зйомки, які у мене ідеї, бачення. Поки, наприклад, їм роблять макіяж, ми просто теревенимо, про їхнє життя і кар'єру, про мене.

З Джесікою Альбою у нас була цікава розмова - ми говорили про Джеймса Кемерона, який зняв "Терміантора", "Аватар", з яким вона працювала. А він - мій улюблений режисер.

І те, як вона про нього говорить, було дуже цікаво слухати. Вона настільки урівноважена і збалансована людина. Підходить до своєї роботи, як бізнес-вумен, а не як типова актриса. Було так круто і надихаюче з нею працювати.

Копирайт изображения Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Робота Саші Самсонової для співачки Сіари. Суми гонорарів за зйомки Саша Самсонова не розкриває

Так само співачка Сіара. До того, як почати зйомки, я просто поїхала в Сіетл, щоб з нею познайомитись. Вона поставила мені свою музику, ми класно поговорили. Я показала їй свої фото. Такі речі дуже важливі. Бо так ми можемо зрозуміти одна одну краще.

ВВС News Україна: Що плануєте робити далі, кого знімати? Чи хочете повернутись до України?

Саша Самсонова: Ні, мій дім тут, хоча за Україною я сумую. Зараз я працюю над фотокнигою. Вона буде тільки про жінок, про те, як їх бачу. Там будуть гарні фото, все про жіночу красу і силу.

Кліпи зараз не знімаю. У цьому місяці планую зробити два-три короткометражні фільми. Крім того, планую зняти повнометражний фільм у лютому, розробляємо зараз сценарій.

Мій наступний крок - це точно кіно, це моя мрія. Я ніколи не кину фото, але я дуже хочу зняти повнометражний (фільм. - Ред.), для мене це мегаважливо.

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