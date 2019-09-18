США та Білорусь вперше за 11 років обміняються послами. Чому це важливо?

Копирайт изображения Reuters Image caption Заступник держсекретаря США Девід Хейл (на фото праворуч) сказав, що період відсутності американського посла у Мінску закінчується завдяки крокам, які зробив особисто Олександр Лукашенко

Мінськ та Вашингтон вирішили відновити міждержавні зв'язки на рівні послів після більш ніж 11 років "заморожених відносин".

У Вашингтоні ухвалили рішення про відновлення дипломатичного представництва у Білорусі на рівні послів, про це повідомив на зустрічі з білоруським президентом Олександром Лукашенком заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл.

"Ми вважаємо, що сьогодні історичний момент у білорусько-американських відносинах. Я радий взяти участь в оголошенні готовності до обміну послами як наступного кроку в нормалізації наших відносин", - сказав Хейл.

Мінськ кілька місяців тому оголосив про готовність обмінятися послами, проте у Вашингтоні відповіли, що для такого рішення потрібен час.

Точна дата прибуття посла США до Мінська невідома. Кандидат на цю посаду має бути затверджений Сенатом.

Девід Хейл зазначив, що США відновлюють повноцінні відносини з Білоруссю не для змагання з іншою країною, а для того, щоб реалізувати потенціал двосторонніх відносин.

"А також тому, що нам дуже дорогий цей регіон і ми дуже уважно ставимося до загроз безпеці. Також тому, що ми дуже сильно підтримуємо суверенітет та незалежність Білорусі", - зазначив Хейл.

Чому у Білорусі немає посла США і як це впливає на білорусів

США визнали Білорусь незалежною 25 грудня 1991 року - другою після України.

З початку 2000-х відносини двох країн різко погіршилися, оскільки США підозрювали Олександра Лукашенка у відмиванні грошей Саддама Хусейна і звинувачували у придушенні опозиції.

У жовтні 2004 року США запровадили санкції проти Білорусі та Лукашенка за придушення демократичних свобод, ухваливши "Акт про демократію у Білорусі" з довгим переліком вимог до чинного білоруського президента. Одна з вимог стосувалася інформації про долю зниклих опонентів Лукашенка, яка досі не оприлюднена. Мінськ вимоги Вашингтона проігнорував.

У березні 2008 року після запровадження США санкцій щодо державного концерну "Белнефтехим" через порушення прав людини у Білорусі, за вимогою Мінська кількість американських дипломатів у країні була скорочена.

Білоруського посла у США Михайло Хвостова відкликали з США для консультацій, а Мінськ за наполяганням Білорусі залишила посол США Карен Стюарт. Відтоді, вже 11 років, американське посольство у Білорусі очолюють тимчасові повірені, а в країні працюють лише 5 американських дипломатів замість 35, як було до 2008 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2008 року американське посольство у Мінську очолює тимчасовий повірений

Скоротився і перелік консульських послуг для білорусів. Це вдарило по білоруських громадянах, які хочуть відвідати США - вони змушені звертатися за американськими візами до консульських відділів посольств США у Києві, Москві, Варшаві та Вільнюсі.

У 2014 році посольство США у Білорусі відновило видачу віз деяким категоріям білорусів - студентам, тим, хто старше 70 років та тим, хто раніше отримував американську візу.

Тепер їздити за візами США до інших країн білорусам не доведеться.

Проблеми для Росії?

Активність США на білоруському напрямку зросла у період суперечок між Росією та Білоруссю.

Москва та Мінськ гаряче з'ясовують стосунки щодо поглиблення інтеграції в рамках "союзної держави" і саме в цей період, наприкінці серпня Мінськ відвідав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон (який нещодавно залишив посаду). З початку тисячоліття такі американські високопосадовці до Білорусі ще не приїздили.

За підсумками візиту Болтон заявив, що проривних рішень немає, але сторони працюють на прогрес.

Російські ЗМІ коментують американо-білоруські відносини у спектрі від "зради братського союзу" до "господарського прагматизму Лукашенка". Білоруські відзначають, що Лукашенко змушений маневрувати, навіть загрузнувши у "пунктах давнього союзного договору з Кремлем".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!