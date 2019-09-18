Копирайт изображения Reuters Image caption Наречений - Мірваіс Елмі - вийшов з приміщення для чоловіків, аби підписати весільний контракт. Невдовзі у цьому приміщенні пролунав вибух, який забрав життя у 80 його друзів та знайомих

Коли дим розсіявся, зала, де відзначали весілля, була схожа на поле бою.

Вибух влаштував смертник з угруповання "Ісламська держава". Загинули 80 людей, але молодята вціліли.

Відтоді жах весільного дня не залишає їх, як і гнів родичів загиблих, які не можуть пробачити молодятам те, що вони живі.

Свято

У суботу 17 серпня Мірваіса Елмі провели у невеличку кімнату - всередині знаходилися його родичі та друзі, всі - чоловіки.

26-річний Елмі був сповнений надій і молився про те, щоб в його житті у країні, де 40 років не припиняється війна, настав новий етап.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На весілля в Афганістані запрошують багато гостей

Поряд, у просторій залі, сотні гостей очікували завершення весільної церемонії, після якої мало початися застілля.

Але свята вони не дочекалися.

Вибух

Наречена, 18-річна Рехана, в іншій кімнаті куштувала весільні блюда разом з сестрою та мати Елмі. Нареченого у цей час покликали підписувати весільний контракт до іншої кімнати.

В цей момент будівля здригнулася від гуркоту і церемонія зупинилася.

В банкетній залі стався вибух. Бомбу у той частині приміщення, де знаходилися чоловіки, підірвав смертник. Вибухова хвиля зірвала панелі зі стелі, повибивало шибки. Гуркіт від вибуху люди чули за кілометри від місця трагедії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Взуття десятків людей, які загинули внаслідок вибуху

Коли дим розсіявся, став зрозумілий масштаб трагедії. Від друзів і родичів, яких лише кілька годин тому Елмі вітав з радісною посмішкою, залишилися обвуглені кістки і шматки плоті.

Підрахунок загиблих

Від вибухової хвилі Елмі знепритомнів, його наречена та інші родичі, які вижили, були контужені. Через кілька годин Елмі прокинувся вдома. Незабаром він усвідомив, чим зайняті його друзі й рідні. Вони підраховували загиблих.

"Люди підходили до мене, щоб сказати, що загинула моя двоюрідна сестра, мій друг загинув. Друзі говорили про своїх друзів, які теж загинули. Мій брат втратив сімох друзів, - згадує Мірваїс Елмі. - Моя дружина втратила молодшого брата. Йому відірвало голову, ми змогли поховати тільки безголове тіло".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибух пролунав у частині приміщення, де знаходилися чоловіки

Наступного дня після трагедії тесть Елмі розповів афганським ЗМІ, що вибух забрав життя 14 членів родини.

"Всі мої мрії і надії зруйнувалися, нічого не втілилося. Все, що я відчуваю - це біль і скорботу", - говорить Елмі.

Напад смертника

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Навіть для понівеченого війною Афганістану цей вибух став найсильнішим потрясінням для країни. Влада скасувала святкування на честь 100-річчя незалежності Афганістану (до цього кілька десятиліть країна перебувала під британським протекторатом і не могла проводити самостійну зовнішню політику).

Копирайт изображения Reuters Image caption Мірваіс Елмі особисто знав багатьох загиблих

Елмі та його наречена залишилися неушкодженими. Їхню шлюбну церемонію завершив інший священнослужитель через п'ять днів після вибуху, вже без жодних урочистостей.

"Ніби тебе кожного дня вбивають"

Але душевні рани і через місяць свіжі. "Я, батько і брат по черзі охороняємо будинок по ночах. Ми не відчуваємо себе в безпеці, напасти може хто завгодно", - розповідає Елмі.

Ті, кого він раніше вважав друзями і добрими сусідами, тепер ставляться до нього нещадно.

"Коли ми виходимо на вулицю, нас засуджують і принижують. Неначе тебе кожен день вбивають. Це нестерпно", - говорить Елмі.

Він розповідає, як, коли він прийшов помолитися, хтось із присутніх накинувся на нього: "Ми втратили сина. А як ви з дружиною залишилися живі?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед загиблих був молодший брат нареченої

Три дні після вибуху Елмі не міг ні їсти, ні пити. Він досі знаходиться в стані шоку.

"Я говорю їм, що ми нічого не могли зробити. Якби я знав, що трапиться цей вибух, я б все скасував", - говорить він.

"Ми терплячі, - додає він. - Ті, хто вірить в Бога, зрозуміють, що така доля".

Весілля за домовленістю

Елмі каже, що його дружина майже не виходить з дому: "Коли ми вимикаємо світло, у неї починається панічна атака. Їй стає дуже страшно".

Сама Рехана не побажала з нами розмовляти.

Їх засватали родичі - так в цій частині світу організовують більшість шлюбів. Матері Елмі і Рехани - далекі родички, вони виступали в ролі свах.

Коли Елмі побачив весільні фотографії, зроблені до вибуху, він захотів їх знищити. "Було так боляче, що я не міг спати всю ніч. Я плакав. Що ще мені було робити?" - каже він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багатьох загиблих на місці трагедії навіть не змогли ідентифікувати

Елмі і його родина - шиїти-хазарейці. Бойовики з сунітських угруповань, зокрема, "Талібан" та "Ісламська держава", часто нападають на шиїтів, які становлять в Афганістані і Пакистані меншість, і яких вони вважають єретиками.

Як просувається розслідування вибуху на його весіллі, Елмі не знає, офіційно йому ще нічого пояснили.

"Я не розумію, чому ми стали мішенню. Серед гостей на нашому весіллі не було жодного місцевого чиновника, бізнесмена чи політика", - говорить він.

Люди, які загинули внаслідок вибуху, були з різних етнічних груп.

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Компенсація та борг

Родичі деяких загиблих отримали грошову компенсацію від уряду. "До нас додому прийшов депутат парламенту і дав нам пів мільйона афгані (6350 доларів. - Ред.)", - розповідає Елмі.

Йому самому потрібно повертати 14 тисяч доларів, узяті в борг на весілля, і ще заробляти на життя.

Він спробував знову відкрити свою швейну майстерню. Але одна клієнтка забрала своє замовлення, а ще одна дорікнула: "Вибух убив стількох людей, а він живий. Його ательє треба закрити". Елмі не витримав і закрив майстерню.

"У мене немає жодних планів, я нічого не хочу", - говорить Елмі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мірваіс Елмі говорить, що шкодує, що не вмер з іншими загиблими гостями

Його дружина Рехана мала закінчити школу, але тепер вона не хоче туди повертатися. Хтось із її класу сказав: "Через тебе сюди у школу може прийти смертник і підірвати всіх нас". Після цих слів вона пішла зі школи.

"У нашому житті немає радості, - каже Елмі. - Я став іншою людиною. Ми з дружиною шкодуємо, що залишилися живі".

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