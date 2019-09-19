Нуланд: Зеленському варто почати розмову з Трампом з двох цікавих тем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вікторія Нуланд була помічницею держсекретаря США у 2013-2017 роках, і відповідала, зокрема, за політику підтримки України у розпал конфлікту з Росією

Під час Євромайдану помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд стала однією з основних мішеней російської пропаганди. Прихильники президента Путіна не могли пробачити їй спілкування з демонстрантами, створили мем про "печеньки Госдепа" через частування демонстрантів та бійців "Беркуту" печивом, звинувачували дипломатку, яка володіє російською та захоплюється російською літературою, у русофобії. Нещодавно Росія навіть відмовила їй у візі.

Водночас кілька років Вікторія Нуланд була одним з ключових американських дипломатів, які відповідали за підтримку України у розпал протистояння з Росією - аж до завершення своєї 30-річної дипломатичної кар'єри у 2017 році.

Нещодавно пані Нуланд, яка зараз є старшим радником у консалтинговій компанії з комерційної дипломатії Albright Stonebridge Group та в американському дослідницькому інституті Brookings Institution, відвідала конференцію YES у Києві, організовану Фондом Віктора Пінчука.

Вона поспілкувалася з BBC News Україна про перші кроки Володимира Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі, дала йому поради щодо того, як і про що варто говорити з Дональдом Трампом і закликала Україну бути надзвичайно обережною щодо "хижацьких" інвестицій з Китаю та інших країн.

"Я вражена тим, що Зеленський сказав про міжнародні сили на Донбасі"

BBC News Україна: Зараз в Україні до влади прийшли нові люди, часто без суттєвого політичного досвіду. Якої стратегії щодо адміністрації Зеленського ви очікуєте з боку керівництва Росії?

Вікторія Нуланд: Я, звичайно ж, не збираюсь займатися психоаналізом Путіна чи залазити йому в голову. Я вважаю, що добре, що президент Зеленський встановлює контакти і намагається відкрити шлях до результативних перемовин з президентом Путіним.

Я думаю, що цей перший символічний крок ( обмін полонених. - Ред.) - дуже вдалий. Було чудово відвідувати конференцію YES разом з Олегом Сенцовим, за якого ми хвилювалися усі ці роки. Чудово, що діти нарешті повернулися до своїх матерів. Але це - лише перший крок, і попереду ще дуже довгий шлях.

Я думаю, що росіяни були здивовані результатами демократичних виборів тут, і тим, що українська політика зараз кардинально відрізняється від політики в Росії. І тим, що демократичний дух тут кидає виклик моделі Путіна. Я думаю, питання полягає у тому, чи Путін дійсно хоче гарних стосунків з Україною. Чи він розуміє, що це може бути економічно вигідно для Росії, що це може допомогти Росії наблизитися до Європи.

Копирайт изображения YES Image caption Вікторія Нуланд вважає, що Володимир Зеленський принаймні вже розуміє, яку пастку готував Путін для Порошенка

BBC News Україна: То чи зацікавлений він у гарних стосунках саме з адміністрацією Зеленського?

Вікторія Нуланд: Не знаю. Я думаю, що нам треба це перевірити. Я вважаю, що те, що президент Зеленський намагається (проводити перемовини. - Ред.) - це добре. І тепер справа за Путіним. І якщо Путін не відповість взаємністю, то нам усім доведеться підтримувати Україну - як ми це робили завжди, і обстоювати її цінності та суверенітет.

BBC News Україна: Наразі здається, що за кілька тижнів президент Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та Росії обговорюватиме план Штайнмаєра - давній план щодо порядку реалізації мінських угод на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу. Чи вважаєте ви, що цей план справді допоможе принести мир на Донбас?

Вікторія Нуланд: Мене більше цікавлять положення мінського формату, які пропонують достатній рівень самоуправління на Донбасі в обмін на відновлення контролю над кордоном і вихід звідти Росії. Це можна зробити багатьма способами.

Я сьогодні була вражена тим, що президент Зеленський сказав про міжнародні сили (миротворців. - Ред.), що він розуміє - якщо піти шляхом Абхазії і ввести на ці території міжнародні сили - це спосіб заморозити конфлікт. І це - пастка, у яку президент Путін намагався заманити президента Порошенка. А де вам справді потрібні міжнародні сили, міжнародні миротворці - так це на зовнішньому кордоні.

Найважливіше, що Україна у підсумку відновить свій суверенітет, і яким би шляхом не був реінтегрований Донбас, місцеві українські громадяни, які постраждали від тамтешніх бандитів, отримали шанс інтегруватися, отримати шанс жити так, як хочуть жити українці. Бо я вважаю, що те, що пропонує Україна - набагато вигідніше для них та їхніх дітей, ніж те, що пропонує Росія. І вони мають це побачити.

"Впевнена, що новий президент та Рада матимуть достатньо розуму, аби не дати себе втягнути у внутрішньополітичні справи США"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вікторія Нуланд розповідає, як, на її думку, президенту Зеленському варто спілкуватися з адміністрацією Трампа

BBC News Україна. Зараз офіс президента Зеленського готує першу офіційну зустріч із Дональдом Трампом у США. Чи може адміністрація Зеленського розраховувати на якусь допомогу, на більшу участь адміністрації Трампа у політичному вирішенні конфлікту на сході України?

Вікторія Нуланд: По-перше, одна з дійсно важливих речей у контексті нинішньої політики США, де наш президент (Дональд Трамп. - Ред.) міняє багато правил, які історично склалися - як всередині країни, так і на світовій арені, - це те, що система стримувань і противаг у США дійсно працює.

Американський Конгрес, Сенат, Палата представників, республіканці та демократи сильно підтримують Україну. І коли був заклик до безпекової підтримки України, виділення грошей на яку схвалив Конгрес, але адміністрація не дозволяла рухатись далі у цьому напрямку, Конгрес переконав президента дати зелене світло. Тож я вважаю, що це надсилає гарний сигнал, що американський народ через своїх представників хоче стояти поряд із Україною і підтримувати її демократичний розвиток.

Я думаю, що один з найбільш цікавих способів, яким президент Зеленський може розпочати розмову із президентом Трампом - переконатися, що наш президент розуміє зобов'язання Зеленського щодо приватизації в економіці та руху у напрямку земельної реформи. А це значить, що зараз у США з'являється чудова можливість інвестувати в Україну і допомогти вам з економічним зростанням, з добробутом, допомогти з більш європейським стилем в економіці, що також посилить 93% території України (які є підконтрольними українській владі. - Ред.) і зробить вас іще більш привабливим магнітом для повернення територій.

Я сподіваюся, що на цій зустрічі президент Трамп більше зацікавиться захопливими речами, які тут відбуваються, що ми зможемо бути партнерами і допомогти зламати хребет корупції, мати тут реальні економічні можливості.

Що стосується безпекової ситуації, я думаю, Зеленський має дати президенту Трампу зрозуміти, що санкції, які ми наклали, дають необхідний важіль впливу, аби посадити Путіна за стіл переговорів. Має дати зрозуміти, що ці санкції мають тривати, і якщо президент Путін почне досягати з вами прогресу (у вирішенні конфлікту. - Ред.), то можна буде думати про їх зняття, але лише у тому випадку, якщо це буде реальний прогрес. Та якщо президент Путін продовжуватиме свою лінію і не йтиме на переговори, то санкції мають лишитися.

BBC News Україна. Деякі українські експерти висловлюють побоювання, що особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані хоче втягнути Україну у внутрішню політичну гру у США. Йдеться про розслідування Конгресу щодо можливого використання його знайомств з українськими політиками для збору інформації про бізнес-діяльність в Україні сина потенційного суперника Трампа Джо Байдена. Чи може це створити проблеми для України, якщо хтось з українських чиновників візьме участь у цьому конфлікті? Які можуть бути наслідки? І як уникнути такої участі?

Вікторія Нуланд: Я глибоко впевнена, що Україна, її новий президент, нові лідери та Рада матимуть достатньо розуму, аби не дати себе втягнути у внутрішньополітичні справи США, хто б за цим не стояв, бо це не правильний шлях для України, і ви це розумієте.

"Ви маєте бути обережними, аби за чотири роки не виявилося, що вашу країну купили"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Технології компанії "Мотор Січ" стали причиною конфлікту між США та Китаєм. Вікторія Нуланд закликає Україну ставитися обережно до "хижацьких інвестицій" з Китаю

BBC News Україна: Кілька тижнів тому, незадовго до свого звільнення, Україну відвідав радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Він обговорював з українськими чиновниками ситуацію щодо співпраці українського заводу з виробництва авіадвигунів "Мотор Січ" з китайською компанією і застеріг українців від такого партнерства оскільки китайська компанія начебто може вкрасти українські технології*. Чи означає це, що у нинішніх обставинах настав час для України обрати сторону у конфлікті між Китаєм та США?

Вікторія Нуланд: Я не думаю, що США проситимуть інші країни обирати, але оскільки Китай прагне інвестувати по всій Європі, у Центральній та Східній Європі, та й по всьому світу, ми наполягаємо, щоб вони дотримувалися міжнародних правил, щоб їхні інвестиції були повністю прозорими. Варто, щоб ви захищали суверенітет своїх стратегічних підприємств та стратегічних галузей вашої економіки.

У США, наприклад, є спеціальна процедура розгляду, коли іноземний уряд або компанія, підтримувана іноземним урядом - будь-яким урядом - намагається купити понад 15-20% портів, доріг, телекомунікацій, енергетичних систем тощо. Я думаю, Україна потребує схожої системи.

Європа починає рухатися у цьому напрямку. Тож я думаю, що це можливість для нового уряду захистити себе від грабіжницьких, хижацьких інвестицій з Китаю чи будь-кого іншого. І це також буде важливим у контексті приватизації та земельної реформи - ви маєте бути обережними, щоб вигода від інвестицій з будь-якої країни була в першу чергу для України, і аби за чотири роки ви не озирнулись і не виявилося, що вашу країну купили.

BBC News Україна: Тобто ви вважаєте, що краще уникати масштабної співпраці з Китаєм у безпековій та земельній галузях?

Вікторія Нуланд: Я вважаю, що вам доведеться вирішувати.

Я думаю, що невеликі інвестиції за правильних умов можуть бути вигідними в контексті залучення нових партнерів, але я думаю, що вам треба бути дуже обережними, коли ви почнете переходити межу у 10-15-20%.

* Посол Китаю в Україні Ду Вей на прес-конференції після візиту Джона Болтона у серпні 2019 року заявив, що США "не мають втручатися у відносини України та Китаю", Китай дотримується прав інтелектуальної власності, а "крадіжка - це не про нас"

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