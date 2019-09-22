YouTube заробляє на рекламі шарлатанських ліків від раку?

Як виявили журналісти ВВС, алгоритми YouTube підтримують показ роликів про неефективні ліки багатьма мовами. Поруч з оманливими відео демонструється реклама відомих брендів та престижних університетів.

Користуючись внутрішнім пошуком YouTube десятьма мовами, наші журналісти знайшли понад 80 відео з оманливою інформацією про здоров'я - переважно про неефективне лікування від раку. Десять з цих відео мали понад мільйон переглядів. Багато які супроводжувалися рекламою.

Сумнівні поради з "лікування" зазвичай стосувалися споживання певних речовин, наприклад, куркуми чи харчової соди. Інші популярні методи - сокові дієти та тривале голодування.

Деякі відео пропонували пити осляче молоко чи дуже гарячу воду. Жоден з цих "лікувальних" методів не був клінічно підтверджений як протиракова терапія.

Перед рекламою шарлатанських методів лікування сайт показував рекламу відомих брендів, таких як Samsung, Heinz і Clinique.

Судячи з загальної системи розміщення реклами на YouTube, ці оманливі відеоролики приносять гроші як самому сайту (власник якого - Google), так і виробникам відео.

Шарлатанські відео заборонили - та лише англійською мовою

У січні YouTube оголосив, що буде "зменшувати кількість сумнівного контенту, як і такого, що може зашкодити користувачам через неправдивість - наприклад, відеороликів, що рекламують "сенсаційне лікування" серйозних хвороб".

Втім, ця зміна спочатку стосуватиметься лише невеликої кількості американських відео і не зачіпатиме тих, де звучать інші мови, окрім англійської.

Однак журналісти ВВС дослідили ширшу вибірку: англійською, португальською, російською, арабською, перською, гінді, німецькою, українською, французькою та італійською мовами.

Ми виявили, зокрема, що в російському інтерфейсі простий запит "лікування раку" веде до відео, що пропагують лікування харчовою содою. Після перегляду цих відео глядачеві пропонуються сюжети про інші недоказові "методи терапії", такі як морквяний сік або тривале голодування.

Копирайт изображения YouTube Image caption Хавла Айссане припускала, що в боротьбі з раком корисним може бути осляче молоко

Як пояснює Ерін МакЕвіні, аналітик дослідницького інституту Data & Society, алгоритм YouTube пропонує користувачу відео, подібні до тих, які він щойно переглянув; таким чином прокладається безперервний шлях від одного відео до іншого, незалежно від якості порад, які вони дають.

"Хтось може почати з якісного сюжету, а потім за підказкою перейде на рекламу лікування соками. Рекомендаційна система не відрізняє достовірний контент від недостовірного", - каже пані МакЕвіні.

Представники YouTube раніше заявляли про плани змінити свою рекомендаційну систему, яку неодноразово звинувачували у заманюванні користувачів у лабіринти теорій змов і радикальних рухів. Планувалося, що сервіс, навпаки, рекомендуватиме якісні та достовірні відео тим, хто дивиться сумнівні.

За офіційними правилами, YouTube блокує шкідливий контент, в тому числі "той, що пропагує небезпечні засоби чи методи лікування - контент, де стверджується, що шкідливі речовини чи лікувальні дії можуть бути корисні для здоров'я".

Чимало методів, знайдених на YouTube нашими журналістами, самі по собі не є шкідливими - приміром, ті, в яких йдеться про вживання соків. Утім, вони можуть зашкодити здоров'ю ракових пацієнтів непрямим шляхом - зокрема, якщо ті відмовляться від традиційного медичного лікування на користь так званої "народної медицини".

Заробіток на дезінформації

Перед переглядом відео про шарлатанські методи лікування дослідникам з BBC Monitoring і BBC News Brasil показували різноманітні рекламні ролики.

Окрім вищезгаданих Samsung, Heinz and Clinique, ці ролики рекламували сайт для мандрівників Booking.com, додаток для розвитку грамотності Grammarly, голлівудські фільми і навіть британські університети, такі як Університет Східної Англії та Ґлостерширський університет.

Ці компанії та університети заявляють, що не мають нічого спільного з оманливими відео про лікування раку.

Копирайт изображения YouTube Image caption Елізеу Коррея з Бразилії радив перемагати пухлини чаєм з гіркого гарбуза

Представник Samsung заявив, що їхня рекламна кампанія не має "жодного зв'язку чи кореляції" з шарлатанським відео, що показувалося поряд. "Samsung дотримується і наполягає на дотриманні найвищих стандартів безпеки бренду на всіх рекламних платформах, якими ми користуємось", - сказано у заяві.

З компанії Kraft Heinz написали, що в них "постійно діє як автоматичний, так і людський контроль з метою уникнути того, щоби нашу рекламу поєднували з неприпустимим контентом".

"Цей конкретний приклад нас стурбував, і ми вжили заходів, аби заблокувати цей канал".

Компанія Grammarly, чию рекламу наші дослідники помітили поруч із шарлатанськими відео аж 20 разів, повідомила: "Щойно ми про це дізналися, як висунули до YouTube вимогу прибрати нашу рекламу з усіх подібних каналів і подбати, щоби вона більше не з'являлася там, де поширюється дезінформація".

Вебсайт Booking.com і компанія Estee Lauder (якій належить марка Clinique) не відповіли на наші запити.

Два згадані університети відповіли, що їхня реклама передувала сумнівним відео лише в одному випадку і що вони відсторонили відповідні канали від своєї рекламної кампанії після того, як отримали лист від ВВС.

Представник Університету Східної Англії, де триває власна програма дослідження раку, сказав: "Університет нічого не платив [конкретно за ту рекламу, яку YouTube поєднав з сумнівним відео], і ми написали у Google з вимогою, щоб таке розміщення нашої реклами більше не повторилось".

А ось відповідь представника Ґлостерширського університету: "На YouTube контент змінюється надзвичайно швидко, тож і люди, і машини мають дуже пильно за всім стежити. Тому ми постійно співпрацюємо з Google, щоб не допустити такого поєднання".

Яким чином YouTube підбирає для вас рекламу?

Реклама на YouTube може бути орієнтована на певні регіони чи аудиторію. Системи, що визначають, яку рекламу показати якій людині в кожній географічній точці, складні та заплутані, пояснює Тім Шмоєр, засновник фірми Video Creators, що консультує з приводи реклами на YouTube.

"YouTube оптимізує усі ці процеси, щоб показувати потрібну рекламу потрібним людям у потрібному місці - з метою втримати рекламодавців і забезпечити максимальну вигоду їм, авторам відео та, звісно, й собі", - каже він.

Сервіс також має можливість "демонетизувати" канали - інакше кажучи, зробити так, щоб їхні автори не могли отримувати прибуток від реклами.

У минулому YouTube уже вдавався до демонетизації деяких каналів, наприклад, тих, що агітують проти вакцинації, спираючись на неправдиві дані.

Та навіть позбавляючи прибутку, демонетизація часто не перешкоджає стрімкому поширенню відео, говорить пані МакЕвіні: "Немає доказів того, що демонетизація вирішує проблему розповсюдження брехні на велику аудиторію".

Копирайт изображения YouTube Image caption Росіянка Тетяна Єфімова, яка радила боротися з раком харчовою содою, видалила відео після звернення BBC

"Люди діляться неправдивою або шкідливою інформацією з різних причин, і гроші - лише одна з них, - пояснює вона. - У більшості випадків, авторам таких відео важливі не стільки гроші, скільки загальна увага та кількість переглядів".

Журналісти ВВС передали у YouTube перелік відео, що пропагують шарлатанські методи боротьби з раком; наразі сервіс демонетизував понад 70 таких відео на підставі порушення правил монетизації.

Ми також написали авторам п'яти таких відеороликів.

Росіянка Тетяна Єфімова, яка радила боротися з раком харчовою содою, чітко вказує у своєму відео, що вона - не лікар. Вона зазначає, що просто ділиться прикладом знайомої людини і що глядачі мусять самі вирішувати, чи вживати соду. Після листа з ВВС вона видалила своє відео з коментарем: "Воно не настільки важливе для мене ".

Користувач YouTube з Бразилії Елізеу Коррея радив перемагати пухлини чаєм з гіркого гарбуза. Його відповідь ВВС: "Цей чай не отруйний і не несе жодної небезпеки". Втім, він змінив налаштування і зробив це відео приватним.

Медійна організація Shunyakal, що знімає відео на гінді, не дала ВВС коментарів, але після нашого звернення прибрала ролик про свій центр нетрадиційної медицини з відкритого доступу. Однак його уже встигли подивитися понад 1,4 млн людей.

Журналісти також спробували зв'язатися з Хаулою Айссане, яка радить лікуватися ослячим молоком, але не отримали відповіді.

YouTube відмовив ВВС у інтерв'ю, але в одній з заяв компанії сказано: "Дезінформація - складна проблема. Ми зробили багато кроків до її вирішення. Зокрема, ми скеровуємо глядачів до авторитетних наукових відео з питань здоров'я, показуємо інформаційні панелі, що спираються на достовірні джерела, видаляємо рекламу з роликів, що пропонують шкідливі методі лікування".

"Наші системи не ідеальні, але ми їх постійно покращуємо й прагнемо до прогресу на цьому терені".

Чи є шанс вирішити проблему?

Деякі відео, розглянуті нашими журналістами, включають ремарки про необхідність звернутися і до професійного лікаря; втім, багато інших презентують свій метод як альтернативу традиційній протираковій терапії.

"Деякі поради на YouTube та деінде в інтернеті справді дуже шкідливі - та ніхто їх не фільтрує", - каже професор Джастін Стеббінг, провідний спеціаліст з онкології Імперського коледжу Лондона.

Фахівці також вказують на слабке місце YouTube (як і всіх сайтів, що наповнюються користувачами): відеопродюсери та відповідальні за рішення щодо якості контенту в багатьох випадках не мають медичної освіти.

"Ми просимо людей, які не особливо розуміються на охороні здоров'я, не приймати рішення замість нас", - каже Айзек Чун-Хай Фунг, професор епідеміології з Південного університету Джорджії.

Доктор Фунг і його студенти досліджували англомовні відеоролики про медицину й здоров'я, завантажені на YouTube. Дослідники виявили, що незалежно від конкретної теми більшість із ста найпопулярніших відео були завантажені не медиками і не науковцями.

Частково проблему вдасться вирішити, якщо професіонали створюватимуть більше якісного контенту, вважає він.

"Високоякісні інформаційні ролики на різних мовах світу - ось що потрібно людям без медичної освіти. Лікарі мають співпрацювати з медіа-професіоналами. На жаль, поки що мало хто вкладає у це ресурси".

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