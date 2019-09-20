Бюджет 2020: п'ять цифр, які вас здивують

На початку цього тижня уряд подав на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2020 рік. У п'ятницю його представила депутатам міністр фінансів Оксана Маркарова.

Ми знайшли у ньому кілька цифр, які не відповідають поширеним уявленням про бюджет.

1. Борги - наше все, але...

Найбільша витратна стаття проєкту - виплата боргів. На це у 2020 році уряд планує витратити 438,1 млрд грн. За даними Держстату, населення України нині становить 42 млн осіб. Тож на кожного українця припадає майже 10,5 тисяч гривень боргових виплат.

Проте із урядових матеріалів, підготовлених до презентації бюджету, випливає, що Україна заборгувала трохи не тим, про кого найчастіше згадує уряд, ЗМІ і пересічні українці. МВФ та іншим міжнародним фінансовим організаціям наступного року ми маємо віддати лише 14,1% боргів.

Найбільше боргів - понад 38% - уряд повертатиме за ОВДП в гривні. На другому місці - погашення ОВДП у валюті. Це 19,5% боргів.

Саме завдяки масованому продажу ОВДП у 2019 році уряд фінансував дефіцит бюджету. За перші 8 місяців 2019 року уряд запозичив 318,8 мільярда гривень - переважно шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Ці продажі стали причиною зміцнення гривні. Середній курс за січень-серпень становив 26,6 грн за долар США при тому, що бюджет 2019 року розрахований на курсі у 28,2 гривень за долар.

У МВФ цього року Україна поки що нічого не позичала.

2. Зарплати: бюджетні, мінімальні і середні

Після витрат на борги, зарплати і грошове забезпечення бюджетників - найбільша стаття видатків. На це уряд планує витратити майже 377 млрд грн. Це третина видатків бюджету.

При цьому мінімальна зарплатня з 1 січня 2020 становитиме 4 723 грн на місяць, а середня впродовж року - 12 043 грн. У 2019 у бюджет була закладена середня зарплатня у 10 329 грн на місяць.

Згідно із додатковими матеріалами, оприлюдненими на сайті Мінфіну, в уряду був варіант збільшити "мінімалку" до 5065 грн, але до проєкту ця цифра не потрапила.

"Мінімалка" у понад 5 тисяч була мрією попереднього прем'єра, Володимира Гройсмана, який, утім, казав, що для цього і українська економіка має зростати на 5% на рік. Новий уряд розрахував проєкт бюджету на зростанні ВВП у 3,3%.

3. Хто дає в бюджет найбільше?

Найбільшим донором бюджету є громадяни України.

Саме від оподаткування їхніх доходів, як розраховує уряд, має надійти найбільше бюджетних доходів - майже 125 млрд грн.

Від прибутку підприємств надійде на 10 млрд грн менше - 114,6 млрд грн.

4. Хто розподіляє найбільше?

Найбільшим розпорядником бюджетних коштів є - ні, не Міністерство оборони, - а Пенсійний фонд.

Він адмініструватиме виплату пенсій на понад 172,5 млрд грн. Це на 5 млрд грн більше, ніж у 2019.

Для порівняння: у розпорядженні Міноборони - 102,5 млрд грн.

5. Переможці і лузери

Найбільший приріст бюджетних коштів - в РНБО. Якщо у 2019 році у розпорядженні відомства було лише 177 млн грн, то у 2020 році РНБО буде розпорядником понад 28 млрд грн.

Секретарем РНБО став звільнений з попереднього уряду міністр фінансів Олександр Данилюк. Під час виборчої кампанії він був радником Володимира Зеленського.

У той таки час фінансування низки обласних держадміністрацій зазнає скорочення.

Серед них - Київська, Вінницька і Дніпропетровська. У 2019 кожна з них отримала понад півмільярда гривень. У 2020 році на них виділяють не більше 300-400 млн грн.

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