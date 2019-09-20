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Арсен Аваков - єдиний незмінний за останні п'ять років міністр. Він працював при двох українських президентах і трьох очільниках уряду.

Людина, яка керує силовим блоком, що відповідає за правопорядок, безпеку на дорогах, охорону кордону та виконує завдання в зоні бойових дій.

З ним безуспішно "воював" президент Порошенко, залишити Авакова в уряді довелося і президенту Зеленському.

Але після похвали про чесність поліції й професійну роботу керівника МВС під час президентських та парламентських виборів Офіс нинішнього президента заговорив не про дуже приємні для міністра речі. Там захотіли звузити сферу впливу Авакова. І, звичайно, йому це не сподобалося.

Які повноваження Зеленський хоче забрати у міністра внутрішніх справ та чи вдасться йому це зробити - розбиралася BBC News Україна.

Забрати Нацгвардію

Те, що Аваков залишиться міністром внутрішніх справ, було прогнозовано. Під час президентських виборів про нього позитивно відгукувався на той час кандидат Володимир Зеленський та представники його команди. Хвалив його і бізнесмен Ігор Коломойський, який є прибічником нинішньої влади.

Проте широкі повноваження міністра внутрішніх справ, схоже, не дають спокою новій команді. Спочатку там говорили, що він є "перехідним міністром" та має продемонструвати готовність до реформ, а потім почали думати над тим, як урізати його сферу впливу.

Результат - президент подає до Ради законопроєкт про перепідпорядкування собі "дітища Авакова" - Національної гвардії.

Це формування гучно відновили за прем'єра Арсенія Яценюка у березні 2014 року через події в Криму. З того часу Нацгвардія стала взірцем натренованої структури, яка здатна і на Донбасі воювати, і на масових акціях порядок забезпечувати.

Нацгвардійці - це своєрідна "мініармія" з універсальними солдатами, які можуть все, а тому зрозуміла спокуса їх перепідпорядкувати.

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В пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що такий перехід Нацгвардії допоможе "ефективніше використовувати її можливості та повноцінно реалізовувати конституційні повноваження президента у сфері національної безпеки і оборони".

Також це начебто дасть змогу оперативно вирішувати проблеми всередині Нацгвардії, ефективно використовувати сили і засоби та посилити контроль президента за діяльністю цієї структури.

Політичні мотиви

За даними ВВС News Україна, двигуном такої ідеї був керівник Офісу президента Андрій Богдан. Хоча в розмові з нами він каже, що силовою реформою керує сам Володимир Зеленський.

Поки що дискусії точаться навколо Нацгвардії, хоча не виключено, що це може торкнутися й інших відомств, які є сьогодні в структурі МВС.

Арсен Аваков, розуміючи, що його хочуть "роззброїти", активно почав діяти на самому старті реформи.

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ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що одразу після появи законопроєкту керівник МВС прийшов на зустріч до Зеленського і погрожував звільненням.

"Ну як… Висловлював невдоволення проектом закону про Національну гвардію, я б це так сформулював", - розповідає в інтерв'ю ВВС Андрій Богдан, який теж був на тій зустрічі.

Після цієї розмови процес загальмувася, офіційно - через необхідність доопрацювати законопроєкт.

Поки незрозуміло, чи означає це відмову від ідеї забрати в Авакова Нацгвардію. Керівник парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський повідомив, що поки що комітет ці пропозиції не розглядатиме. Адже президент та міністр внутрішніх справ домовилися детально обговорити корективи і лише потім винести документ на розгляд депутатів.

В Офісі президента кажуть, що від реформи не відмовилися.

"Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і має залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, які приймають участь у військовому конфлікті на Сході, має бути перепідпорядкована Міністерству оборони або Генеральному штабу. А частина підрозділів - напряму президенту", - озвучує своє бачення Андрій Богдан.

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У відповідь в МВС реагують - це розвалить Нацгвардію. Там пояснюють, що гвардійці і так перебувають в президетській вертикалі: "Для будь-якого українського військового президент, який за Конституцією є Верховним головнокомандувачем ЗСУ, є вищим керівником".

"Нацгвардія логічно та природньо перебуває в структурі МВС саме тому, що несе правоохоронну функцію в тому числі. 14 з 19 функцій, які покладені законом на Нацгвардію, є правоохоронними за своєю суттю", - пояснюють ВВС News Україна в Міністерстві внутрішніх справ.

Там кажуть, що виведення структури зі складу МВС поставить під сумнів доцільність подальшої служби гвардійців-добровольців, ускладнить їхню взаємодію з поліцією, а також створить проблеми в процесі бюджетування та управління. А ще - потягне додаткові фінансові витрати з державного бюджету, хоча в президента запевняють - ніяких додаткових витрат не буде.

"Перебування Нацгвардії у складі МВС - це ефективна модель, руйнування якої принесе набагато більше шкоди, аніж користі. І очевидно, ця ідея продиктована політичними міркуваннями - посилити вплив президента та його Офісу і ослабити міністра внутрішніх справ", - розповіло нам джерело з оточення Авакова.

"Однакові правила гри"

На фоні цієї ситуації стосунки між Аваковим та Богданом, який фактично координує реформу силовиків, загострилися. В оточенні міністра внутрішніх справ твердять про некомпетентність керівника Офісу президента.

Сам Богдан каже, що Аваков є "висококваліфікованим та професійним міністром", але всі мають грати за однаковими правилами гри.

"Це питання набуло більшого значення, тому що реформа правоохоронної системи - це не переставляння фігур, це вироблення правил гри. Щоб поставити гру, ми маємо зрозуміти, в що ми граємо: в шахи, шашки чи Чапаєва. У даному випадку питання стоїть не фігур, а правил гри", - відповів він на запитання про те, чи вдалося Авакову переконати Зеленського.

В МВС вже почали проводити кадрові зміни, але навряд чи команді президента вдасться "приручити" самого міністра. Очевидно, звільняти його не хочуть, інакше вже б це зробили. Експерти кажуть, що його немає на кого замінити.

Аваков сьогодні є тим керівником МВС, який вміє тримати контроль над ситуацією, і Зеленський це розуміє.

Ситуація в країні хитка, на вулицях багато зброї та вибухівки. Чого тільки варта історія з колишнім військовим, який погрожував підірвати міст у Києві. Того дня всі оцінили злагоджену роботу правоохоронців, в тому числі нацгвардійців.

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На Банковій є розуміння того, що Арсен Аваков зможе втримати внутрішню ситуацію, але чи буде він грати за правилами команди президента?

Андрій Богдан на це відповідає: "Оце центральне питання. Все, що ви говорите останні десять хвилин, зводиться до цього питання".

Поки що виглядає так, що міністр на ці "правила гри" не дуже погоджується. Тож команді президента доведеться обирати: або поступитися Авакову і не чіпати його повноваження, або шукати йому заміну.

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