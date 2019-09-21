Секс, пісні та письменники: як Книга року ВВС провела у Львові перший паб-квіз

Image caption Квіз-паб вела письменниця Світлана Пиркало

Щорічна літературна премія від ВВС традиційно стартувала на Книжковому форумі та Літературному фестивалі у Львові, але вперше за 15 років існування Книги року організатори провели літературний паб-квіз.

Це вікторина, в яку люблять грати британці. Запитання стосувались самого конкурсу та сучасної української літератури. У грі взяли участь п'ять команд.

"Ми взагалі-то дуже переймалися, чи знатимемо відповіді хоча б на кілька запитань. Ось навіть підготувалися - передивилися зошит дитини. Старшокласники якраз вивчають сучасну українську літературу", - каже учасниця гри Ірина. Вона зібрала команду під назвою "Порвана кобза".

Решта команд назвалися так: "Нижній вал, 37", "Вінд", "Польові дослідники" та "Амплітуда". Була ще одна - команда журі конкурсу Книга Року. Це журналістка Ольга Герасим'юк і літературознавиця, професорка Віра Агєєва. Вони грали задля експерименту - хотіли дізнатися, чи зможуть дати більше правильних відповідей за учасників.

Ведучою була письменниця та член журі конкурсу Книга року ВВС Світлана Пиркало.

"Скажу так - питання нелегкі. Ось перше: представники якої родини тричі перемагали на конкурсі Книга року BBC, - почала пані Пиркало, - а хто тричі вигравав Книгу року ВВС самостійно - без родини?"

Лише половина команд вказали правильну відповідь на перше запитання. Найбільше премій Книги року здобула родина Андруховичів: Юрій, Софія та її чоловік Андрій Бондар. А три премії самотужки здобув Сергій Жадан.

У наступному раунді учасники вгадували, кому належать портрети письменників. Найбільше учасники помилилися через чорно-біле фото Любка Дереша. Важким видалось і питання про письменників, які були депутатами Верховної Ради.

"Я довго не міг згадати, чи був письменник Володимир Цибулько у Верховній Раді чи ні. А потім пригадав - був, але всього кілька місяців", - визнає учасник команди "Нижній Вал, 37" Олег.

Image caption Учасники гри

Далі Світлана Пиркало запропонувала згадати українські книжки, написані за час існування Книги року, за якими зняли чи знімають фільми та серіали.

"Це питання було одним із найважчих, ми згадали не так багато: "Ґудзик" Ірени Роздобудько, Володимир Лис "Століття Якова", Сергія Жадана і "Ворошиловград", Андрія Кокотюху і його "Червоний" та інші. А насправді - фільмів було 13", - каже капітан команди "Польові дослідники" Денис Мандзюк.

Наступний раунд, як визнала Світлана Пиркало, для неї був би найважчим.

Це був музичний раунд - учасники слухали композиції відомих гуртів і мали вказати, хто автор текстів.

Були пісні на слова Івана Франка, Тараса Шевченка, Костя Москальця, Ліни Костенко та Сергія Жадана.

"Більшість учасників їх вгадали. А я постійно живу у Лондоні, тому зовсім не в темі музичного життя країни. Але обов'язково придбаю собі ці музичні альбоми", - зізнається письменниця.

В останньому раунді учасники мали назвати премію за найгірший опис сексу в українській літературі.

Премію "Золотий хрін" торік отримала Люко Дашвар - за сумісництвом переможець Книги року BBC 2008 року. Далі всі команди вгадали, що найзавиднішим женихом закарпатці назвали Андрія Любку. Частина - що Ірена Карпа знімалася оголеною для журналу Плейбой.

Поки журі конкурсу - журналісти BBC News Україна Марта Шокало та Ольга Радомська - підраховували відповіді та визначали переможця, а Світлана Пиркало зачитувала правильні відповіді, учасники ділились своїми враженнями.

"Для того, щоб виграти у цьому літературному квізі, треба знати не тільки сучасних українських письменників, а ще й, як вони живуть та що п'ють. Питання стосувалися мовних квот, книговидання, кінофільмів і музики", - підсумувала Ольга Герасим'юк.

Image caption Команда-переможниця - "Польові дослідники"

Друге місце розділили дві команди - "Порвана Кобза" та "Вінд". Вони набрали однакову кількість балів. Переможцем стала команда "Польові дослідники".

Вони дали правильні відповіді майже на усі питання та навіть перемогли команду журі - експеримент вдався.

Усі переможці отримали спеціальні призи - пряники з іменами авторів, які перемагали у Книзі року. А Світлана Пиркало, Ольга Герасим'юк та Віра Агєєва - пряники із власними іменами.

"П'ятнадцять років тому, коли ми заснували премію Книга року ВВС, були побоювання, що не буде достатньо учасників, достатньо якісного матеріалу", - ділиться своїми враженнями від гри на премії Світлана Пиркало.

Але визнає - побоювання виявились марними.

"Нам вистачало і українських письменників, і чудової літератури. Рада, що мене запросили провести цей конкурс, сподіваюся, що він відбудеться і наступного року", - розповіла пані Пиркало, яка вже багато років живе та працює в Лондоні.

Нагадаємо, конкурс Книга року ВВС проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за такими номінаціями: Книга року BBC; Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС - Есеїстика.

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