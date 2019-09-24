Британський міністр: "Ми будемо стояти поряд з Україною проти російського виклику"

Копирайт изображения Олександр Індичий/YES-2019 Image caption Крістофер Пінчер запевняє, що брекзит не вплине на підтримку України Британією, навпаки, вона лише посилиться

Крістофер Пінчер - один з провідних соратників британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Після формування нового британського уряду у липні цього року пан Пінчер обійняв посаду державного міністра з питань Європи та Америки.

Невдовзі після свого призначення пан Пінчер записав відеозвернення, в якому запевнив Україну у підтримці проти російської агресії, попри ситуацію, що склалася з тривалим процесом виходу Британії з ЄС, який британський уряд готує на 31 жовтня.

Нещодавно він відвідав Київ, де виступив на конференції YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

В інтерв'ю BBC News Україна пан Пінчер розповів, якою він бачить Британію після брекзиту, і чи Лондон підтримуватиме Україну у разі негативних наслідків виходу Британії з ЄС.

"Обіцяю: брекзит жодним чином не погіршить відносини з Україною"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон пообіцяв вивести Британію з ЄС до 31 жовтня з договором з ЄС або без нього

BBC News Україна: Пане міністре, розкажіть, будь ласка, куди зараз прямує Британія і чи не залишиться вона членом ЄС на момент наступної конференції YES?

Крістофер Пінчер: Ми виходимо з Європейського союзу 31 жовтня цього року, тож до конференції наступного року нас уже не буде в ЄС. Так, ми йдемо з Союзу, але ми не йдемо з Європи. Ми лишаємося провідним стратегічним гравцем та партнером наших європейських друзів, членом Ради безпеки ООН, з ключовим правом голосу (Британія має право вето у Раді безпеки ООН. - Ред.). Тож наша присутність лишатиметься відчутною.

Ми хочемо вийти з Європейського союзу 31 жовтня, як обіцяв прем'єр, і я думаю, що нам вдасться досягти угоди. Але якщо ні - то ми вийдемо без угоди, як ми обіцяли британському народу.

Але я обіцяю українському народу, що це жодним чином не погіршить наші міцні стосунки з Україною. Навпаки, ми хочемо розширювати відносини з українським народом.

BBC News Україна: Чому ви думаєте, що Британія буде сильнішою поза ЄС, ніж у ньому?

Крістофер Пінчер:Я вважаю, що це дасть нам можливість укладати більше угод про вільну торгівлю по всьому світу, і робити це швидше.

ЄС був головним торгівельним партнером Британії, але торговельні угоди з іншими партнерами не були такими успішними - наприклад, з Австралією. Тож я вважаю, що це чудова можливість для нас набагато більше торгувати на світових ринках, ніж коли ми були в складі ЄС.

За це британці проголосували у 2016 році, і ми маємо шанувати цей вибір.

Копирайт изображения Олександр Індичий/YES-2019 Image caption "Ми маємо шанувати вибір британців", - наголошує Крістофер Пінчер щодо реалізації результатів референдуму про брекзит

BBC News Україна: Угоди про вільну торгівлю з якими країнами, за вашими очікуваннями, будуть найбільш прибутковими для Британії, і скільки часу знадобиться для того, щоб їх укласти?

Крістофер Пінчер: Ми хочемо укласти нові угоди якомога швидше. Зокрема, звичайно, йдеться про угоду зі США, її підтримує президент Трамп, я говорив з американськими дипломатами, і вони дуже хочуть досягти прогресу щодо цієї угоди.

Проте ми не фокусуємось лише на великих гравцях, на кшталт США чи Китаю. Ми також збираємось фокусуватись на багатьох середніх країнах. Наша закордонна торгівельна політика буде зосереджуватися зокрема на створенні міцніших економічних стосунків між Британією та Україною.

BBC News Україна: Якими ви бачите стосунки між Британією та ЄС після брекзиту?

Крістофер Пінчер: Добрими. Ми маємо дуже добрі, сильні відносини з партнерами по ЄС. У складі ЄС є 27 країн-членів, це ж не якась абстрактна держава. Ми відіграємо стратегічну безпекову роль у Європі, враховуючи членство в НАТО та місце в Раді безпеки.

Попри те, що ми залишаємо Європейський союз, оскільки так проголосував британський народ, ми не залишаємо Європу, ми, як і раніше, географічна, політична та стратегічно важлива частина Європейського континенту.

BBC News Україна: Уявімо сценарій жорсткого брекзиту, коли Британія залишає 31 жовтня ЄС без жодної угоди. Які економічні наслідки ви очікуєте для Британії?

Крістофер Пінчер: Досягнення угоди - в інтересах Європейського союзу. Якщо ми не отримаємо угоди, будемо детально готуватися до вирішення низки важливих питань. Зокрема це вільний рух вантажівок через Ла Манш - треба переконатися, що цей рух не потрапить під обмеження. Якщо вони будуть, то це зачепить товари, які транспортуються Європою.

Ми працюємо над приготуванням до ситуації без договору кожного дня, детально плануємо кроки у тісному партнерстві з Францією, аби більшість з потенційних проблем не стали реальністю після 31 жовтня.

"Не можу уявити другий референдум щодо незалежності Шотландії"

BBC News Україна: В Україні є інтерес до того, що відбуватиметься у Північній Ірландії та Шотландії після брекзиту. Чи очікуєте ви на дестабілізацію у Північній Ірландії чи другий референдум про незалежність у Шотландії?

Крістофер Пінчер: Функціонування кордону з Ірландією у Північній Ірландії - це центральний пункт в спробі досягти доброї угоди з ЄС.

Отримання договору, який захищає митний союз для ЄС, але також єдність Британії, є дуже важливим для нас.

У 2017 році на загальних виборах у Північній Ірландії юніоністські партії (які виступають за єдність Британії і проти обєднання Північної Ірландії з Ірландією. - Ред.) обійшли націоналістів, більшість мешканців проголосувала, демонструючи довіру Сполученому королівству. І, сподіваюсь, вони завжди так робитимуть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так зараз виглядає одна з ділянок кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією. Деякі мешканці та політики Північної Ірландії побоюються, що брекзит призведе до відновлення повноцінного кордону з пропускними пунктами, як це було у розпал конфлікту в Північній Ірландії. Це питання стало одним з найтяжкіших у перемовинах ЄС та Британії щодо брекзиту

Що стосується Шотландії - 5 років тому був референдум і Шотландія проголосувала дуже чітко - 55% обрали залишитися у Великій Британії. Хоча шотландські націоналісти люблять робити багато галасу щодо можливого референдуму, юніоністські партії - консерватори, лейбористи та ліберал-демократи - опонують цьому.

Я думаю, що ми досі займаємо позицію, яка дозволяє заявити - Британія сильна та об'єднана, а питання щодо другого референдуму (про незалежність. - Ред.) в Шотландії завжди не приносять користі і в ньому немає потреби. Те саме стосується ідеї щодо другого референдуму про брекзит.

BBC News Україна: Але якщо все ж шотландські націоналісти, які контролюють уряд Шотландії, спробують організувати референдум таким чином, як це відбувалося в Каталонії в Іспанії у 2017 році?

Крістофер Пінчер: Я не знаю всіх намірів шотландських націоналістів. Якщо мова йде про референдум про місце Шотландії в Британії - це рішення приймає британський парламент.

Я не можу уявити, щоб було ухвалено рішення про другий референдум щодо незалежності. І Шотландія чітко продемонструвала 5 років тому, що хоче залишитися частиною Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На референдумі у вересні 2014 року перемогу святкували шотландці, які виступили за єдність Британії і проти незалежності Шотландії

"Ми будемо вас підтримувати"

BBC News Україна: Після виходу Британії з ЄС, яким чином розвиватимуться економічні відносини між Британією та Україною?

Крістофер Пінчер: По-перше, ми збираємось досягти двосторонньої угоди про торгівлю з Україною, аби не було прірви між тим, де ми є зараз, та тим, чого ми прагнемо досягти, коли вийдемо з ЄС 31 жовтня.

Ця дата - передвісник майбутніх торгівельних переговорів щодо потенційних угод з Україною. Якщо ми укладемо двосторонню торгову угоду, це продемонструє впевненість у бізнес-інтересах Британії в Україні.

Я думаю, що реформи, які обіцяє зробити президент (Зеленський. - Ред.), щоб побороти корупцію, будуть важливим сигналом для бізнес-середовища та інвестицій. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук (у виступі на конференції YES.- Ред.) також підкреслив плани з приватизації. Це буде цікаво міжнародній бізнес-спільноті, і британській бізнес-спільноті теж.

Тобто в цій ситуації я бачу не бар'єри, а можливості, максимізацію цих можливостей у відносинах між нашими двома державами.

ВВС News Україна: На вашу думку, скільки часу знадобиться для створення нової зони вільної торгівлі між Британією та Україною після брекзиту?

Крістофер Пінчер: Я сподіваюся дуже швидко. Ми хочемо угоди з ЄС до 31 жовтня. Майбутня робота щодо поглиблення торгових відносин ( з Україною. - Ред.) займе небагато часу. Обидві країни, Україна та Британія, намагаються отримати вигоди від цього, і потиснути руки у торгових перемовинах настільки швидко, наскільки це можливо.

BBC News Україна: Якою буде політика щодо України після брекзиту? Чи буде збережено чинний рівень підтримки?

Крістофер Пінчер: Звичайно, ми будемо вас підтримувати. Вихід з ЄС не вплине на бачення того, що безпека Європи та наших партнерів є важливою на тлі нових загрозливих безпекових викликів. Виклик з боку Росії, не зник, досі існує. Ви на собі це відчуваєте. Ми будемо стояти разом з вами проти цього виклику.

Ми маємо бути постійно пильними щодо російських викликів, чи мова йде про конвенційні традиційні виклики, чи виклики у кіберпросторі, використання дезінформації, фейкових новин. Ми в Британії маємо сильну базу, щоб протистояти цьому. І ми підтримуємо Україну в реалізації подібних речей.

BBC News Україна: Багато українських експертів висловлюють острах, що якщо Британія виходить з ЄС, то Україна втрачає впливового союзника в цьому об'єднанні. Чи виправдані ці страхи?

Крістофер Пінчер: Ні. Ми нікуди не йдемо, лише залишаємо ЄС. Ми залишаємося в Європі географічно, залишаємося у НАТО, ми один з провідних економічних та безпекових гравців у світі. Залишаючи ЄС, ми будемо й надалі розбудовувати безпеку в Європі.

Копирайт изображения Посольство Великої Британії в Україні Image caption В рамках операції "Орбітал", яка триває з 2015 року, британські військові інструктори з бойовим досвідом в Іраку та Афганістані, провели тренінги для тисяч українських військових

BBC News Україна: То чи плануєте ви посилити співпрацю з Україною у сфері безпеки та оборони у наступні роки?

Крістофер Пінчер: Ми вже виділили достатньо грошей на оборонне співробітництво у попередні фінансові роки. Так, ми посилимо ці зобов'язання, тренуватимо українських військових для дій на морському просторі, адже ми хочемо допомогти їм протистояти викликам, російським чи будь-яким іншим.

BBC News Україна: Чи можна в умовах брекзиту розраховувати також на розширення співробітництва в галузях освіти та науки?

Крістофер Пінчер: Ми маємо чудові ініціативи в цих сферах вже зараз. Британська Рада, яку поважають по всьому світу, робить велику роботу, допомогаючи вчителям англійської (Британська Рада провела програму "Вчителі англійської мови - агенти змін", в рамках якою перекваліфікацію пройшли тисячі українських вчителів з англійської. - Ред.) , в нас є Chevening scholarship яка є програмою британського уряду і допомагає стипендіатам з усього світу приїхати і навчатися у британських університетах. З моменту заснування цією програмою скористалися 50 тисяч студентів з усього світу, і 413 з них були з України з 1992 року і я бажаю бачити більше студентів з України.

Я сподіваюся, що чим більше ми будемо співпрацювати в безпековій та торговій сферах, тим більше в нас будуть розвиватися і культурні зв'язки.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!