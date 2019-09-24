Копирайт изображения BEN STANSALL/AFP Image caption 16-річна Грета пропливла Атлантику на яхті.

Трохи більше року тому шведська школярка Грета Тунберг самотньо сиділа під шведським парламентом із намальованим від руки плакатом. Тепер вона виступає на кліматичному саміті ООН, зустрічається з Папою Римським та Бараком Обамою і має номінацію на Нобелівську премію миру.

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Грета і батьки: хто кого надихнув на екологію?

Батьки 16-річної Грети Тунберг розповідають, що захоплення дівчинки темою екології колись перевернуло життя всієї сім'ї.

За словами матері Грети, Малени Ернман, саме донька переконала її відмовилась від польотів. Це поставило крапку на кар'єрі Ернман як міжнародної оперної співачки. З того часу в інтерв'ю ЗМІ вона почала закликати громадян не літати літаками, а уряди - дотримуватись Паризької угоди.

Так Ернман здобула собі імідж екологічної активістки задовго до популярності її доньки у цій самій галузі.

У 2018 році Малена Ернман та батько Грети, Сванте Тунберг, видали книгу під назвою "Scener ur hjärtat" (перекладається як "Сцени із серця"). Книга розповідає про життя родини та зачіпає глобальні проблеми екології.

У пізніших виданнях ім'я Грети з'явилося на місці автора книжки, за що видавництва зазнали критики і пообіцяли змінити обкладинку.

Хто зробив Грету популярною?

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Книжка "Scener ur hjärtat" вийшла друком 23 серпня 2018 року. За три дні до цього, 20 серпня, 15-річна Грета вийшла з плакатом "Шкільний страйк" на одиночний пікет під шведським парламентом.

За словами Грети, ці дві події випадково збіглися у часі. Вона пояснює, що ціле літо планувала символічний шкільний страйк на початок шкільного року. А книжку батьків мали опублікувати у травні, та через зміну видавця перенесли дату на серпень.

У перший день страйку до Грети долучалися випадкові перехожі, приходили журналісти. Одними з перших з'явились відомий шведський PR-спеціаліст Інгмар Рентцхог (Ingmar Rentzhog) та фотограф-фрілансер.

Рентцхог опублікував фото Грети та відео з англійськими субтитрами у соцмережах, після чого вони стали вірусними.

І Тунберг, і Рентцхог говорять, що їхня зустріч того дня була випадковістю, та критики закидають, що це скоординована PR-кампанія. Серед них зокрема й Їммі Окессон, лідер крайньоправої партії Шведських демократів.

Хто заробляє на Греті гроші?

Видана Маленою Ернман книжка добре продавалася і була перекладена на кілька мов. Та родина Грети каже, що усі зароблені гроші віддали на благодійність для організацій, які працюють із дітьми, тваринами, та займаються питаннями зміни клімату.

А от PR-спеціаліст Рентцхог заробив на Греті майже 1 млн євро. У жовтні 2018 року він запросив її до "молодіжної ради директорів" створеного ним екологічного стартапу We Don't Have Time.

27 листопада було оголошено про продаж нових акцій, а інвесторам обіцяли потенційні надвисокі прибутки завдяки створенню вірусного контенту на екологічну тематику. Грету використали у рекламних матеріалах 11 разів.

Родина Грети стверджує, що не знала про комерційні цілі піарника і що ніколи не брала ні копійки за публічну діяльність доньки. Тунберги більше не співпрацюють з Ренцхогом, а той заперечує, що експлуатував підлітка задля фінансового зиску.

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Яка користь від того, що Грета не літає літаками?

16-річна активістка відмовилася від перельотів, оскільки кожен пасажир залишає так званий вуглецевий слід. У січні 2019 року вона поїхала на форум у Давосі потягом, весною вона так об'їздила Європу, а влітку вирушила на вітрильнику через Атлантику, щоб взяти участь у саміті ООН.

Та для організації її останньої "екологічної" подорожі двом членам її команди довелося здійснити додатковий переліт до Нью-Йорка й назад.

Члени команди тоді пояснювали, що якби Грета летіла удвох із батьком замість плисти, то їхній вуглецевий слід був би таким самим: усього чотири польоти.

Рух під назвою flight shaming (перекладається як "присоромлення за польоти") набирає обертів у розвинених країнах, таких як Швеція, Велика Британія, Канада, Бельгія та Франція.

Він означає індивідуальну відмову пасажирів здійснювати польоти у приватних чи бізнес-цілях, адже авіаіндустрія є однією з найбільш шкідливих для довкілля. Так, у 2018 році 23% шведів сказали, що стали менше літати через зміни клімату.

Однією із ключових вимог Грети є дотримання Паризької угоди, яка передбачає зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.

Втім, найбільшими забруднювачами довкілля є Китай, США та країни Євросоюзу. Про публічну діяльність Грети у Китаї невідомо.

Що з емоціями Грети?

Останній публічний виступ Грети Тунберг відбувся під час кліматичного саміту ООН. Дівчинка звернулася до світових лідерів у доволі різкій формі. Вона емоційно обвинувачує їх у тому, що вони наважилися відібрати в неї дитинство і майбутнє.

За словами Тунберг, у віці 11 років у неї діагностували депресію, а пізніше лікарі виявили у неї синдром Аспергера (одна із форм аутизму), обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм.

Синдром Аспергера впливає на комунікативні навички людини. Обсесивно-компульсивний розлад передбачає нав'язливі думки, які викликають тривогу. Селективний мутизм означає, що людина втрачає здатність говорити у певних ситуаціях.

За словами активістки, депресія в дитинстві була багато в чому пов'язана з кліматичною та екологічною кризою.

"Мені здавалося, що все пішло шкереберть, нічого не відбувалося і що ніщо не мало сенсу," - сказала вона в інтерв'ю ВВС.

Підліток згадала, що тоді вона пообіцяла собі присвятити життя задля гарної справи. Вона переконана, що синдром Аспергера їй багато в чому допомагає.

"Це робить мене іншою, а бути іншою - це дар… Я бачу речі поза рамками… і не попадаюсь на брехню. А якби я була такою, як усі, то не розпочала би шкільний страйк", - розповіла вона тоді.

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