Скандал з людьми Супрун: що відбувається у МОЗ?

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"Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятиям", що "у МОЗ почались репресії", що від працівників вимагають "піти по-хорошому".

На третьому тижні роботи нового керівництва МОЗ спалахнув великий скандал, поки сама міністр Зоряна Скалецька перебувала з візитом у США.

Працівники міністерства звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра, поскаржившись на переслідування і загрозу медреформі з боку команди пані Скалецької.

У МОЗ всі ці закиди заперечують і кажуть, що чиновники просто бояться нового аудиту.

Своїх колишніх колег підтримала Уляна Супрун, а прем'єр Олексій Гончарук пообіцяв в усьому розібратись і захистити медреформу.

Що відбувається у міністерстві охорони здоров'я, через що виник скандал і кого хочуть звільнити, розповідає ВВС News Україна.

Скандальна зустріч

23 вересня у МОЗ відбулась дуже непроста розмова — заступник Скалецької Михайло Загрійчук поговорив з кількома десятками чиновників МОЗ. Під час розмови пролунало багато серйозних звинувачень.

Аудіо із зустрічі оприлюднила Українська правда, що і спричинило велику хвилю обурення у соцмережах і подальше розгортання скандалу.

На записі чути, як пана Загрійчука просять пояснити, чому він вимагає звільнення гендиректора Директорату медичних послуг Оксани Сухорукової, і чому в міністерстві відбувається тиск на людей, які мають власну думку.

Представники директоратів, більшість з яких прийшла працювати у МОЗ в результаті конкурсів впродовж останніх трьох років, тобто за часів Уляни Супрун, обурювались, що в міністерстві вводиться ручне управління, що у відомстві намагаються впроваджувати ухвалення рішень в обхід законодавства.

Як приклад, Оксана Сухорукова заявила, що радниця міністра Ольга Голубовська прийшла до неї з погрозами і вимагала, щоб МОЗ почав закуповувати за державні кошти препарати,деякі з яких коштують по 4 тис. доларів.

"Я її попросила написати свої зауваження до громадського обговорення. На що вона сказала, що покаже "кузькіну мать" і пішла з кімнати", - заявила пані Сухорукова під час зустрічі з заступником міністра.

На усе це пан Загрійчук відповів, що пані Сухорукову звільняють через "деякі розбіжності в поглядах". Згодом у коментарі виданню lb.ua він заявив, що йдеться про деякі непрофесійно підготовлені програми її директорату.

Ситуацію з Голубовською заступник міністра коментувати відмовився, а ще одного керівника директорату — стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко звинуватив у хамському ставленні до академіків Академії наук.

У відповідь на ці слова Загрійчука, чиновники обурились, чи значить це, що будуть звільняти інших людей, які мають свою думку і з якими у керівництва МОЗ є розбіжності у поглядах.

Захист у прем'єра

Після цього чиновники МОЗ заявили про тиск на керівництво директоратів і політичні репресії у відомстві. Вони попросили захисту у прем'єра Олексій Гончарука, звернувшись до нього з відкритим листом.

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні… Тобто для того, щоб вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятиям", - йдеться у документі.

Керівництво МОЗ чиновники цього ж відомства звинуватили у блокуванні роботи: мовляв, не підписуються документи щодо закупівель та поставки ліків, блокуються закупівлі машин екстреної допомоги, блокуються документи, необхідні для запуску наступного етапу медреформи.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook відповів, що лист від чиновників МОЗ отримав. Він пообіцяв уважно вивчити ситуацію, зробити так, щоб "жодна професійна та компетентна людина" не була звільнена без підстав.

При цьому він висловив впевненість у професійних якостях Зоряни Скалецької і у тому, що вона вирішить всі суперечності у своєму відомстві.

Про тиск з боку керівництва МОЗ заявили три з чотирьох керівників директоратів міністерства. Крім пані Литовченко і Сухорукової, з заявою виступив і Андрій Скіпальський, який очолює директорат Громадського Здоров'я. Він заявив, що попри те, що чиновники були готові працювати з новою командою та дистанціюватися від політичного контексту, "з самого початку більшість директоратів відчувала недовіру нового керівництва".

За його словами, через відсутність якісної комунікації у МОЗ ходило повно пліток, страшилок і домислів, і до нього дійшла інформація, що його хочуть замінити, і "шукають на нього кримінал", написав він у Facebook.

Кого хочуть звільнити ?

Хто така Оксана Сухорукова, звільнити яку хочуть у МОЗ, і як вона прийшла працювати у міністерство?

Оксана Сухорукова народилась у Криму, жила на Донбасі, а після початку війни на Сході у 2014 році переїхала до Києва. Вона є однією із засновниць відомого благодійного фонду "Свої", який допомагав постраждалим від конфлікту.

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У Міністерстві пані Сухорукова очолює Директорат медичних послуг. Директорати - це нещодавно утворені підрозділи МОЗ, керівники яких проходили жорсткі конкурси у шість етапів за європейським зразком і які мають працювати незалежно від зміни керівництва міністерства.

Директорат медичних послуг пані Сухорукової працює над такими завданнями: трансформація сімейної медицини, екстреної медичної допомоги, робота системи електронного здоров'я та підготовка до запуску змін на рівні спеціалізованої медичної допомоги.

"Оксана прекрасний менеджер, аналітик та стратег — це саме те, що потрібно для цієї посади. Вона вміє переконувати людей та відстоювати свої рішення, але при цьому дуже спокійна та врівноважена", - описувала роботу пані Сухорукової Уляна Супрун в одному зі своїх прощальних постів.

Відома волонтерка і засновниця фонду "Свої" Леся Литвинова описувала Сухорукову, як людину "з залізними яйцями", що, на її думку, і є тими "непереборними суперечностями", через які пані Сухорукову хочуть звільнити

Соцмережі обурені

Оприлюднення розмови із замміністром у ЗМІ й публічне звернення до прем'єра, а також його відповідь вивели внутрішній скандал МОЗ на новий рівень.

Громадські активісти, блогери і колишнє керівництво МОЗ висловили обурення ситуацією і поставили під сумнів можливість незалежної роботи держслужбовців у міністерстві.

"МОЗ в ці дні - це лінія фронту реформи держслужби… З далекосяжними висновками про дозволеність політичного тиску і нівелювання колосальних зусиль й інвестицій у те, щоб держслужба стала більш компетентною", - заявила Анастасія Леухіна, керівниця громадської організації "Горизонталі", яка багато років співпрацювала з МОЗ і була одним з поборників відкриття реанімацій в Україні.

Член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії Євген Глібовицький назвав розмову чиновників МОЗ з паном Загрійчуком "зіткненням світів".

"Нове керівництво хоче "своїх" людей на посадах, якими можна керувати в ручному режимі", - обурилась і колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, держслужбовці мають повне право озвучувати свою позицію, бо вони "не є "чиїмись", не є "людьми Супрун".

"Якщо нові професійні державні службовці пишуть колективного листа до прем'єра і кажуть про тиск — це дуже серйозно і тривожно, — написав у Facebook ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк, — Державний службовець не повинен бути, як флюгер, не повинен працювати за принципом "я начальник — ти дурак".

Конфлікт у МОЗ є ознакою повернення до старої політики і це необхідно зупинити, заявили у парламентській фракції "Голос", депутатом якої є Ольга Стефанишина, колишня заступниця Уляни Супрун.

Що кажуть у Скалецької?

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Пан Загрійчук на прохання ВВС News Україна відмовився коментувати автентичність запису, проте, в коментарі lb.ua підтвердив, що пропонував пані Сухоруковій звільнитися.

Професорка університету Богомольця Ольга Голубовська, яка нещодавно стала радницею міністра, а за часів Раїси Богатирьової обіймала посаду головного експерта-інфекціоніста МОЗ, в коментарі ВВС News Україна підтвердила, що розмова з пані Сухоруковою щодо препарату за 4 тис доларів (омбітасвір/парітапревір/ритонавір + дасабувір) була.

Проте, за її словами, про жоден тиск і погрози з її боку не йдеться, вона лише намагалась з'ясувати, "чому з переліку закупівель виключили життєво необхідний препарат для лікування проблемних хворих з гепатитом С, який був там минулого року".

За її словами, ці ліки вкрай необхідні для лікування хворих.

"Я що, не можу зайти у департамент і запитати, чому в обхід експертної групи з гепатиту ухвалили таке рішення? Мені що, для цього необхідні якісь офіційні документи?", - заявила пані Голубовська.

У МОЗ ситуацію з конфліктом довкола співробітників зводять до того, що у відомстві має відбутися аудит, а чиновники його бояться.

Так, Зоярна Скалецька, яка прокоментувала скандал, перебуваючи у США, заявила, що у відомстві запланували аудит усіх співробітників МОЗ і це "викликало ряд заяв та необґрунтованих звинувачень, що ми щось згортаємо".

"Ми не обнуляємо прийняті раніше рішення, але є багато питань. Чекаю всі сторони "заяв" до себе на зустріч одразу, як повернусь. МОЗ працюватиме", - написала міністр у Facebook.

На додаток до цієї заяви радник пані Скалецької Дмитро Раімов на брифінгу у Києві у середу, 25 вересня, заявив, що аудит потрібен, бо нова команда зустрілась з фактами неефективності, коли "на папері одне, а по факту - інше".

Публічний конфлікт у МОЗ він інформаційною кампанією.

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"Талановиті люди мають залишатися і працювати. Ніхто нікого не виганяє, але аудит буде безумовно. Буде оптимізована структура міністерства для того, щоб було продовжено реформи", - заявив пан Раімов.

При цьому він заперечив те, що робота МОЗ була заблокована:

"Нова команда зайшла і намагається організувати роботу. Є суперечки, це нормально. Не нормально, що це виходить на загал. Все працює".

У своєму зверненні до прем'єра чиновники МОЗ заявили, що аудиту не бояться.

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