Далі образ не піде: як Україні зашкодить розмова Трампа і Зеленського

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський підтримав критику Дональда Трампа Ангели Меркель та Еммануеля Макрона

Неприємні слова Дональда Трампа та Володимира Зеленського на адресу лідерів Франції та Німеччини навряд чи зіпсують стосунки України з європейськими лідерами.

Але осад таки залишаться - прогнозують українські експерти з міжнародних відносин.

Досвідчені дипломати згадують - таких прецедентів добровільної публікації конфіденційних перемовин двох лідерів в історії ще не було.

В опублікованому вчора транскрипті розмови Трампа та Зеленського дійсно були слова лідера США про необхідність розібратись у справі сина Джо Байдена, який зараз є одним з головних конкурентів Трампа на виборах.

Але, окрім самої причини нинішнього політичного скандалу в США, у розмові були ще досить неприємні для України епізоди.

Трамп і Зеленський критично оцінили допомогу Франції та Німеччини Україні, обидва президенти розкритикували колишніх послів у своїх країнах, а Зеленський назвав майбутнього нового генпрокурора на "100% своєю людиною".

Українські експерти з міжнародних відносин розповіли ВВС News Україна, що їх вразило в опублікованому транскрипті і як це може зашкодити Україні.

Копирайт изображения Alyona Getmanchuk Image caption Альона Гетьманчук

Жодного слова про Росію, Крим і Донбас

"Мене здивувало, що телефонна розмова з американським президентом обертається переважно навколо розслідувань, які турбують Трампа", - каже директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона наголошує, що попри спроби українського президента перевести розмову на інші теми, американський лідер знову і знову повертається до теми розслідувань щодо Байдена.

Тому, на думку пані Гетьманчук, виглядає, що це єдина тема, яка сьогодні по-справжньому цікавить Трампа в контексті України.

"Зеленський явно дуже хотів забезпечити наступну особисту зустріч з Трампом", - каже Альона Гетьманчук.

Свідченням цьому вона називає підігрування Зеленського Трампу у питаннях розслідування щодо Байдена, європейських союзників і експосла США в Україні Марі Йованович.

"Помилкою Зеленського було першому згадати прізвище "Джуліані". Тим самим, він дав сигнал, що готовий до злиття офіційного і неофіційного треків двосторонніх відносин", - вважає експертка.

Вона також зауважує, що в опублікованому транскрипті розмови немає жодного слова про агресію Росії, Донбас та Крим. А ці теми мали б прозвучати.

Слова щодо Меркель та Макрона пані Гетьманчук називає "необережним підігруванням щодо європейських союзників".

"Особливо несправедливі вони щодо Меркель, але образиться, ймовірніше за все, Макрон", - вважає Альона Гетьманчук.

Вона сподівається, що Зеленських попередив європейських союзників про зміст розмови з Трампом заздалегідь.

У будь-якому випадку, пані Гетьманчук вважає, що далі образ справа не піде.

Вона вказує, що у Макрона є свій інтерес в "нормандському форматі", заради якого він хоч може і образиться, але продовжуватиме реалізовувати свій порядок денний.

"Але в цілому довіру до України такі репліки - про те, що європейці не допомагають - точно не посилять", - прогнозує пані Гетьманчук.

Заява ж Зеленського про 100% підконтрольного прокурора, на думку Гетьманчук, ставлять питання про розуміння президентом того, як має працювати незалежне правосуддя.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Костянтин Грищенко

Захоплення Зеленським спаде

"Навряд чи ця публікація зашкодить відносинам України з провідними європейськими країнами", - припускає колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Але тут же додає, що у Меркель та Макрона "певний осад залишиться".

"Вони отримують стільки образ у публічному вимірі, від того ж самого Трампа, що на цьому тлі принципово скандал не змінить ставлення до України. Можливо, захоплення президентом Зеленським у європейських лідерів трошки спаде", - припускає пан Грищенко.

Дипломат вказує, що різні оцінки у приватних розмовах мають лишатись конфіденційними. Але співрозмовники мають розуміти, що слова рано чи пізно можуть стати публічними, тому професійні дипломати уникають неприємних оцінок тих, "від кого ти залежиш".

Критичну оцінку роботи послів Грищенко називає безпрецедентним та неприйнятним. Особливо критикувати колишнього американського посла не варто було Зеленському.

Критика ж колишнього українського посла Чалого, як вважає Грищенко - це наслідок фобії команди Зеленського, що МЗС працює проти них.

В обговоренні Байдена у розмові Трампа і Зеленського, на думку Грищенка, важливий не тільки діалог президентів, а й згадані перемовини радників президента України з радником Трампа Джуліані.

"Все це ще буде крутитись протягом місяця. І саме це буде найбільшим викликом для нас. Бо зараз негатив не настільки масштабний", - додав Грищенко.

Загалом дипломат називає добровільну публікацію запису конспекту розмови безпрецедентним кроком, адже раніше це траплялось хіба що внаслідок витоку інформації.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Огризко

Елемент напруженості без помсти

Колишній голова МЗС України Володимир Огризко радить Володимиру Зеленському у майбутньому враховувати, що навіть конфіденційні розмови можуть стати публічними.

Хоча пан Огризко не схильний називати слова президентів щодо лідерів Франції та ЄС скандальними, адже Трамп вже неодноразово різко оцінював їхню діяльність.

"Це може бути неприємно чути Меркель чи Макрону, але є речі, де вони можуть бути значно активніші. Питання не в сотнях мільйонів чи в мільярдах, які вони дали Україні у вигляді позик чи грантів. Якби європейська спільнота сильніше тиснула на Росію, це було б важливіше позик", - вважає пан Огризко.

Він каже, що навряд чи варто чекати якоїсь помсти Україні з боку Німеччині чи Франції, але "елемент напруженості це може внести".

Хоча, за словами Огризка, в "сучасному цинічному світі це не стане надто великою проблемою" для України.

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