Відомі вислови Жака Ширака
Жак Ширак, який помер у 86 років, був на політичній арені Франції понад 40 років - з 1962 по 2007 роки. За цей час він встиг двічі побувати прем'єр-міністром, 18 років поспіль був мером Парижу, а з 1995 по 2007 рік - президентом Франції.
Згідно з опитуваннями, Ширак є одним з найулюбленіших президентів французів - після Шарля де Голля (1958-1969) та Франсуа Міттерана (1981-1995). І це попри скандали та політичне протистояння як з лівими, так і з ультраправими, яке супроводжувало його правління.
Деякі вислови покійного президента французи згадують досі. Наводимо найбільш відомі з них.
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"Ми не експортуємо демократію у бронеавтомобілях"
У 2003 році Жак Ширак виступив проти операції США та Британії в Іраку. Він пообіцяв, що Франція не братиме участі і переконував в необхідності уникнути цього інших лідерів.
Як згадував його прем'єр-міністр Жан-П'єр Рафаррен, під час суперечки з італійським прем'єром Сільвіо Берлусконі щодо цього питання Жак Ширак заявив: "Ми не експортуємо демократію в інкасаторських бронеавтомобілях".
"Війна завжди є крайнім засобом. Це завжди доказ невдачі. Це завжди найгірше рішення, оскільки воно приносить смерть та нещастя", - заявив президент Франції вже публічно за тиждень до початку операції проти Іраку у березні 2003 року.
"Не можна вірити людям, кухня яких настільки погана"
Відносини Жака Ширака принаймні з двома з британських прем'єр-міністрів - Маргарет Тетчер та Тоні Блером складалися не завжди добре. Суперечки щодо майбутнього європейської інтеграції з британськими лідерами втомлювали Ширака і тоді він не ліз за словом в кишеню.
На саміті Європейської економічної спільноти в Брюсселі 1988 року, Жак Ширак, тоді прем'єр-міністр Франції, втомлений суперечками з Маргарет Тетчер, пробуркотів до президента Франції Франсуа Міттерана: "Що ще хоче від мене ця домогосподарка? Мої яйця на тарілці?"
Ширак думав, що мікрофон поряд з ним виключений. Британські таблоїди підхопили цю цитату, політик мусив вибачатися.
А 2005 році Ширак у розмові з канцлером Німеччини Шрьодером та президентом Росії Путіним на святкуванні 750-річчя від дня заснування Калінінграда (Кенігсберга) розкритикував британську їжу. Мікрофон теж виявився невимкненим.
"Єдине, що вони колись робили для європейського сільського господарства, - це коров'ячий сказ. Після Фінляндії це країна з найгіршою їжею. Не можна вірити людям, кухня яких настільки погана", - зазначив Жак Ширак.
"Жодних компромісів, жодних дебатів"
У 2002 році Жак Ширак вийшов у другий тур президентських виборів разом з лідером Національного фронту Жан-Марі Ле Пеном. Він відмовився брати участь у дебатах з ним.
"Перед обличчям нетерпимості та ненависті жодна капітуляція не можлива, жоден компроміс неможливий, жодні дебати неможливі", - пояснив Ширак.
За нього проголосували 82,2% виборців.
Через два місяці після тієї перемоги представник одного з ультраправих угруповань Максим Брюнері намагався застрелити Ширака прямо під час параду на честь Дня Бастилії. Спроба провалилася, а нападнику не довзолили накласти на себе руки.
"Та невже", - такою була реакція Ширака після того, як йому повідомили про спробу замаху.
Наприкінці своїх повноважень у березні 2007 року Жак Ширак порадив іншим політикам в інтерв'ю Le Monde: "Ніколи не майте справу з екстремізмом, расизмом, антисемітизмом чи неприйняттям інших".
"Уряди змінювалися, але я залишався разом з меблями"
Жак Ширак провів на політичній арені Франції 45 років, кілька разів змагався за посаду президента і таки відппрацював на ній 12 років.
В одній з розмов з прем'єром Тоні Блером Жак Ширак так охарактеризував рецепт свого політичного довголіття: "Коли мене вперше обрали, мені було 32 роки, і я одразу пішов до уряду. Потім я просто залишився назавжди. Уряди змінювалися, але я залишався разом з меблями".
Згадують і інший вислів президента про мистецтво політики: "Обіцянки стосуються лише тих, хто в них вірить".
"Наш будинок палає"
Правління Ширака у 1995 році почалося з масових протестів екологічних груп проти ядерних випробувань, які Франція за його ініціативою відновила у Тихому океані.
Втім, з роками він сам почав звертати увагу на екологічні проблеми на планеті.
На Самміті Землі в Йоханесбурзі у 2002 році Жак Ширак закликав до рішучих дій з порятунку довкілля. Слова лишаються актуальними й досі.
"Наш будинок палає у той час, як ми дивимось в інший бік ... Природа, понівечена і надмірно експлуатована, вже не може відроджуватися, і ми відмовляємось визнавати це ... Земля і людство знаходяться в небезпеці, і ми всі несемо відповідальність".
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