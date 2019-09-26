Копирайт изображения Getty Images Image caption Жак Ширак є одним з найбільш улюблених французами президентів. Ймовірно, його почуття гумору зіграло свою роль у цьому

Жак Ширак, який помер у 86 років, був на політичній арені Франції понад 40 років - з 1962 по 2007 роки. За цей час він встиг двічі побувати прем'єр-міністром, 18 років поспіль був мером Парижу, а з 1995 по 2007 рік - президентом Франції.

Згідно з опитуваннями, Ширак є одним з найулюбленіших президентів французів - після Шарля де Голля (1958-1969) та Франсуа Міттерана (1981-1995). І це попри скандали та політичне протистояння як з лівими, так і з ультраправими, яке супроводжувало його правління.

Деякі вислови покійного президента французи згадують досі. Наводимо найбільш відомі з них.

"Ми не експортуємо демократію у бронеавтомобілях"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2003 році Жак Ширак різко виступив проти планів президента США Джорджа Буша-молодшого розпочати операцію проти Іраку

У 2003 році Жак Ширак виступив проти операції США та Британії в Іраку. Він пообіцяв, що Франція не братиме участі і переконував в необхідності уникнути цього інших лідерів.

Як згадував його прем'єр-міністр Жан-П'єр Рафаррен, під час суперечки з італійським прем'єром Сільвіо Берлусконі щодо цього питання Жак Ширак заявив: "Ми не експортуємо демократію в інкасаторських бронеавтомобілях".

"Війна завжди є крайнім засобом. Це завжди доказ невдачі. Це завжди найгірше рішення, оскільки воно приносить смерть та нещастя", - заявив президент Франції вже публічно за тиждень до початку операції проти Іраку у березні 2003 року.

"Не можна вірити людям, кухня яких настільки погана"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ширак часто сперечався з Маргарет Тетчер

Відносини Жака Ширака принаймні з двома з британських прем'єр-міністрів - Маргарет Тетчер та Тоні Блером складалися не завжди добре. Суперечки щодо майбутнього європейської інтеграції з британськими лідерами втомлювали Ширака і тоді він не ліз за словом в кишеню.

На саміті Європейської економічної спільноти в Брюсселі 1988 року, Жак Ширак, тоді прем'єр-міністр Франції, втомлений суперечками з Маргарет Тетчер, пробуркотів до президента Франції Франсуа Міттерана: "Що ще хоче від мене ця домогосподарка? Мої яйця на тарілці?"

Ширак думав, що мікрофон поряд з ним виключений. Британські таблоїди підхопили цю цитату, політик мусив вибачатися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жак Ширак був гурманом, обожнював відвідувати ярмарки та аграрні виставки, куштувати на них їжу та спілкуватися з фермерами

А 2005 році Ширак у розмові з канцлером Німеччини Шрьодером та президентом Росії Путіним на святкуванні 750-річчя від дня заснування Калінінграда (Кенігсберга) розкритикував британську їжу. Мікрофон теж виявився невимкненим.

"Єдине, що вони колись робили для європейського сільського господарства, - це коров'ячий сказ. Після Фінляндії це країна з найгіршою їжею. Не можна вірити людям, кухня яких настільки погана", - зазначив Жак Ширак.

"Жодних компромісів, жодних дебатів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед другим туром президентських виборів 2002 року традиційні для Франції дебати кандидатів не відбулися.

У 2002 році Жак Ширак вийшов у другий тур президентських виборів разом з лідером Національного фронту Жан-Марі Ле Пеном. Він відмовився брати участь у дебатах з ним.

"Перед обличчям нетерпимості та ненависті жодна капітуляція не можлива, жоден компроміс неможливий, жодні дебати неможливі", - пояснив Ширак.

За нього проголосували 82,2% виборців.

Через два місяці після тієї перемоги представник одного з ультраправих угруповань Максим Брюнері намагався застрелити Ширака прямо під час параду на честь Дня Бастилії. Спроба провалилася, а нападнику не довзолили накласти на себе руки.

"Та невже", - такою була реакція Ширака після того, як йому повідомили про спробу замаху.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жак Ширак після спроби замаху у липні 2002 року

Наприкінці своїх повноважень у березні 2007 року Жак Ширак порадив іншим політикам в інтерв'ю Le Monde: "Ніколи не майте справу з екстремізмом, расизмом, антисемітизмом чи неприйняттям інших".

"Уряди змінювалися, але я залишався разом з меблями"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У велику політику Жака Ширака ( у центрі) привів соратник та прем'єр-міністр Де Голля Жорж Помпіду (ліворуч). Фото 1968 року

Жак Ширак провів на політичній арені Франції 45 років, кілька разів змагався за посаду президента і таки відппрацював на ній 12 років.

В одній з розмов з прем'єром Тоні Блером Жак Ширак так охарактеризував рецепт свого політичного довголіття: "Коли мене вперше обрали, мені було 32 роки, і я одразу пішов до уряду. Потім я просто залишився назавжди. Уряди змінювалися, але я залишався разом з меблями".

Згадують і інший вислів президента про мистецтво політики: "Обіцянки стосуються лише тих, хто в них вірить".

"Наш будинок палає"

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Правління Ширака у 1995 році почалося з масових протестів екологічних груп проти ядерних випробувань, які Франція за його ініціативою відновила у Тихому океані.

Втім, з роками він сам почав звертати увагу на екологічні проблеми на планеті.

На Самміті Землі в Йоханесбурзі у 2002 році Жак Ширак закликав до рішучих дій з порятунку довкілля. Слова лишаються актуальними й досі.

"Наш будинок палає у той час, як ми дивимось в інший бік ... Природа, понівечена і надмірно експлуатована, вже не може відроджуватися, і ми відмовляємось визнавати це ... Земля і людство знаходяться в небезпеці, і ми всі несемо відповідальність".

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