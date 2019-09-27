Трамп просив Зеленського розслідувати справи сина Байдена в Україні. Що про нього відомо?

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Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США і найбільш вірогідного претендента на президентське крісло від Демократичної партії на виборах 2020 року Джо Байдена, опинився в центрі гучного політичного скандалу, який розгорається в Сполучених Штатах.

Російська служба Бі-бі-сі вирішила розповісти, хто такий Хантер Байден і з чим пов'язані спроби республіканців звинуватити його в корупції.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася в Нью-Йорку в середу, Дональд Трамп знову звинуватив колишнього віцепрезидента США і його сина в корупції.

"Коли син Байдена залишає Україну з мільйонами доларів, це корупція", - пояснив очільник Білого дому.

За кілька годин до зустрічі адміністрація опублікувала стенограму телефонної розмови лідерів двох країн, під час якої Дональд Трамп попросив українського колегу "зробити йому послугу" і відновити розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента.

На думку демократів у Конгресі, які напередодні офіційно оголосили про початок процедури імпічменту Дональда Трампа, це прохання може розцінюватися як "зрада".

Керівник комітету з розвідки Палати представників Адам Шиф заявив, що слова президента є ще однією спробою заручитися допомогою іноземної держави під час майбутньої виборчої кампанії і використати фінансову і військову допомогу, яка надається Вашингтоном Україні, у власних політичних інтересах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Cтенограма нагадує класичний, в стилі мафії, шантаж іноземного лідера", - заявив голова комітету з розвідки Адам Шиф

"Я шокований тим, що Білий дім вирішив оприлюднити цю стенограму, думаючи, що це якимось чином допоможе президенту, - повідомив конгресмен. - Тому що ця стенограма більше нагадує класичний, в стилі мафії, шантаж іноземного лідера".

Головним "героєм" найгучнішого політичного скандалу в США став 49-річний син колишнього віцепрезидента, юрист і лобіст Роберт Хантер Байден. Протягом п'яти років він був членом ради директорів однієї з найбільших в Україні газових компаній Burisma Holdings.

Хто такий Хантер Байден?

Роберт Хантер Байден народився 4 лютого 1970 року у Вілмінгтоні, штат Делавер. За два роки його мати і молодша сестра загинули в автокатастрофі, а сам Хантер і його брат Бо отримали серйозні травми.

Майбутній віцепрезидент США Джо Байден вдруге одружився в 1977 році, коли Хантер навчався в католицькій школі. У 1992 році він закінчив Джорджтаунський університет у Вашингтоні, що належить Ордену єзуїтів, отримавши ступінь з історії, і протягом кількох років був волонтером в одній з церков у Портленді, штат Орегон.

Пізніше Хантер Байден вирішив повернутися до навчання, вступивши спочатку на юридичний факультет того ж університету Джорджтауна. За рік він перевівся до Єлю, отримавши в 1996 році диплом юриста.

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Хантер Байден встиг попрацювати в банківській компанії MBNA America, міністерстві торгівлі США і стати співзасновником лобістської фірми Oldaker, Biden & Belair. У 2006 році президент Джодж Буш-молодший призначив його членом ради директорів залізничної компанії Amtrak.

Після того як його батько став віцепрезидентом США, Байден-молодший пішов у відставку, створивши інвестиційну компанію Rosemont Seneca Partners. Він також почав працювати юристом у фірмі Boies Schiller Flexner LLP. У 2013 році увійшов до ради директорів компанії BHR Partners, яка займалася пошуком інвестицій для китайського бізнесу, а в жовтні 2017 року придбав у ній 10-відсоткову частку. Ця інвестиція поки не принесла Хантеру Байдену жодного прибутку і компенсації за участь в раді директорів він також не отримував, заявив Washington Post його адвокат.

У квітні 2014 року син віцепрезидента США увійшов до ради директорів однієї з найбільших в Україні газових компаній.

Чим відома Burisma?

Burisma Holdings вважають однією з найбільших компаній з видобутку природного газу в Україні.

Компанія була створена 2002 року бізнесменом Миколою Злочевським, якого вважають близьким другом і соратником Віктора Януковича. Burisma зареєстрована на кіпрську офшорну компанію Brociti Investments Limited, яка також належить пану Злочевському.

У 2010 році бізнесмен був призначений міністром екології в адміністрації Віктора Януковича, а чотири роки по тому був змушений покинути Україну після того, як генеральна прокуратура порушила проти нього і компаній, які йому належать, відразу кілька кримінальних справ за підозрами в ухилянні від сплати податків і відмиванні грошей.

2014 року в рамках антикорупційного розслідування британська влада заморозила 23 млн доларів на рахунках Миколи Злочевського, писала Guardian.

Що робив Хантер Байден у Burisma?

Син віцепрезидента США погодився увійти до ради директорів газової компанії у квітні 2014 року і залишив цю посаду через п'ять років, на початку 2019.

У спеціальному прес-релізі, оприлюдненому Burisma після його призначення, стверджувалося, що Хантер Байден керуватиме "юридичним підрозділом компанії і надаватиме холдингу підтримку у співпраці з міжнародними організаціями".

Сам Хантер Байден в інтерв'ю New York Times заявив, що це повідомлення не відповідає дійсності, і він ніколи не очолював юридичний підрозділ компанії.

Згідно з деякими повідомленнями, син віцепрезидента США отримував зарплату в розмірі 50 тис. доларів на місяць, а впродовж п'яти років на його рахунок в одному з банків США Burisma перерахувала 3,1 млн доларів, писав у своїй книзі Пітер Швейцер.

У чому звинувачують родину Байденів?

Після того як Хантер Байден став членом ради директорів Burisma, численні правозахисні організації в США і навіть працівники Білого дому заявляли про те, що це призначення може свідчити про конфлікт інтересів: у цей час його батько, віцепрезидент Джо Байден, виконував обов'язки спецпредставника президента США, що відповідає за допомогу в проведенні реформ і прийнятті законів про боротьбу з корупцією в Україні.

У складі ради директорів Burisma вже були відомі політики, зокрема колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, і, як стверджували американські ЗМІ, призначення Байдена-молодшого могло бути пов'язане зі спробою власників компанії отримати "ексклюзивний доступ" до ключових фігур в адміністрації США.

Хантер Байден, своєю чергою, пізніше повідомив, що лише одного разу "коротко" згадав у розмові з батьком про свою роботу в Burisma і ніколи не обговорював з ним справи компанії.

Серед епізодів, про які під час своєї телефонної розмови з Володимиром Зеленським згадував Дональд Трамп, фігурує інцидент з відставкою генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Його призначили на цю посаду в лютому 2015 року. Серед кримінальних справ, що дісталися йому "у спадок", була справа проти Миколи Злочевського. Пізніше Віктор Шокін порушив ще одну справу, доручивши прокуратурі перевірити, на якій підставі ліцензії на видобуток газу були видані компаніям пана Злочевського в той час, коли бізнесмен займав пост міністра екології.

Як стверджують Дональд Трамп і його прихильники, саме Джо Байден наполіг на звільненні генпрокурора Шокіна, вдавшись для цього до звичайного шантажу.

Минулого року, виступаючи у вашингтонській Раді з зовнішньої політики, колишній віцепрезидент США підтвердив, що в березні 2016 року він вимагав від української влади позбутися "корумпованого генпрокурора", пригрозивши, що інакше США можуть відкликати гарантії по кредитах для Києва на суму 1 млрд доларів.

"Я сказав: "Ви не отримаєте (1 мільярд доларів), - уточнив він. - Я їду за шість годин, і якщо прокурор не буде звільнений, ви не отримаєте грошей". Ну що, цей с...й син. Він був звільнений".

У березні 2016 року українські ЗМІ і громадські організації регулярно звинувачували Віктора Шокіна в корумпованості, а перед будівлею Генеральної прокуратури вирували тисячні демонстрації з вимогою його відставки.

Як стверджують американські ЗМІ, в цей час численні кримінальні справи проти Burisma були давно припинені, і втручання віцепрезидента США жодним чином не могло позначитися на майбутньому газової компанії.

Про те, що Хантер Байден і його батько ніколи не порушували законів України, в травні цього року заявив в інтерв'ю агентству Блумберг і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який залишив посаду в серпні 2019 року.

"Хантер Байден не порушив жодних українських законів, принаймні, досі не порушив, і ми не виявили жодних порушень з його боку. Компанія може платити стільки, скільки вона хоче, членам своєї ради директорів", - підкреслив Юрій Луценко.

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