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Україна стала заручницею внутрішніх політичних "розборок" у США, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Скандал навколо телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа набирає обертів.

Напередодні стали відомі деталі скарги інформатора - сигналу, що надійшов з надійного джерела про неправомірність дій президента Трампа.

За словами інформатора, чиновники адміністрації Трампа намагалися заблокувати публікацію стенограми його дзвінка Володимиру Зеленському, а сам лідер Сполучених Штатів бажав змусити Зеленського до співпраці.

В оприлюдненій стенограмі телефонної розмови між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня, американський президент критикує "несправедливе звільнення" генпрокурора Віктора Шокіна, негативно оцінює експосла Марі Йованович та згадує про розслідування щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден. Обоє президентів негативно говорять про лідерів Німеччини та Франції.

Павло Клімкін працював міністром закордонних справ у минулому уряді та брав участь в ключових міжнародних переговорах, в тому числі з Дональдом Трампом. Він каже, що американський президент чи його представники ніколи не порушували питання розслідування справи щодо компанії Burisma у його присутності. Але оприлюднена стенограма свідчить про те, що тепер такий тиск був.

Дуже складна ситуація

"Я вважаю, що ми потрапили у дуже складну ситуацію. Ми потрапили у ситуацію, коли Україна стає заручницею внутрішньої політики США, яка сама по собі не є простою, яка є життєво важливою для нас в сенсі збереження двопартійної підтримки", - сказав у коментарі BBC News Україна ексміністр Павло Клімкін.

За його словами, сьогодні Україні потрібні додаткові санкції проти Росії, допомога та політичний тиск на Москву через конфлікт на Донбасі.

"Тому якщо Україну почнуть бачити як джерело проблем, то, звичайно, це буде дуже-дуже складно".

Коментуючи висловлювання Зеленського під час телефонної розмови з Трампом, пан Клімкін сказав: "Я вважаю, що він хотів сподобатися Трампу, що абсолютно нормально під час першої телефонної розмови".

"Я вважаю, що тактика Зеленського в основному була правильна, я вважаю і я вже не раз таке казав, що він не сказав нічого катастрофічного. Він на прохання Трампа пообіцяв процес, а не результат. Тобто в цьому сенсі це правильно", - вважає дипломат.

Копирайт изображения Прес-служба президента України Image caption 25 вересня Володимир Зеленський вперше зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

"Мене турбують, і я це вже декілька разів казав, висловлювання президента Зеленського щодо Європи".

Під час телефонної розмови Трамп і Зеленський критично оцінили допомогу Франції та Німеччини Україні.

На переконання Клімкіна, для України зараз важливо не втратити прихильність Ангели Меркель та Емманюеля Макрона, але також керівництва ЄС.

"Я розмовляв з багатьма (представниками ЄС. - Ред.) і знаю, що в них є багато негативних емоцій (у зв'язку з опублікованою стенограмою - Ред.). І ці негативні емоції потрібно не просто менеджити, а повернути знову до позитиву стосовно України", - каже ексміністр.

"Оскільки ви знаєте, що політика, вона в тому числі персональна. Тут дзвінками вже не обійдешся, потрібні зустрічі, душевні хороші розмови. Але я сподіваюся, президента Зеленський це теж розуміє і буде це робити цими і найближчими днями", - додає він.

За його словами, була б не зайвою тристороння зустріч лідерів України, Німеччини та Франції, наприклад, для підготовки зустрічі у Нормандському форматі.

Чи був тиск за часів Порошенка?

На запитання, чи був якийсь тиск з боку американського президента чи його представників на міжнародних зустрічах за часів президента Петра Порошенка, Клімкін сказав: "Ніколи".

"На тих зустрічах, в яких я брав участь, - і коли зустрічався Трамп з Порошенком, і коли я зустрічався я з Трампом, ця тема ні в контексті тиску, ні в контексті її порушення не була присутня", - сказав він.

Але саме у телефонній розмові Зеленського і Трампа, вважає дипломат, є "щонайменше опосередкований тиск".

"Я не є фахівець в конституційному праві США. Звичайно, я не можу сказати, наскільки складними і глибокими є ті речі, які казав пан Трамп. Але як політик і як дипломат я можу сказати, що щонайменше опосередкований тиск там присутній".

Про що стенограма?

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Коментуючи опублікований запис, Дональд Трамп наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

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В опублікованій стенограмі розмови Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, й багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якби ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Трамп та імпічмент

Ввечері 24 вересня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що розпочинає формальну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Пелосі дала вказівку комітетам Палати представників визначити, чи дійсно існують підстави для відсторонення Трампа від влади.

В разі, якщо комітети дійдуть висновку, що докази провини президента є достатніми, вони рекомендуватимуть провести голосування щодо імпічменту у нижній палаті Конгресу.

Для схвалення цього рішення достатньо буде простої більшості голосів.

Після цього питання про імпічмент має бути розглянуто Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Тут для схвалення імпічменту, за це має проголосувати дві третини законодавців.

Наразі Сенат контролюється республіканцями і до цього часу експерти називали підтримку ними імпічменту малоймовірною.

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