"Яєць немає, пішла на базу": виставка "Битва спогадів" про СРСР
Пустий прилавок магазину з старими вагами і написом від продавчині: "Яєць немає. Пішла на базу".
Це частина експозиції на виставці "Battle of Memories", що відкрилася у музеї Гончара у Києві. Ця виставка присвячена руйнації міфів про життя у Радянському Союзі.
"Мета виставки полягає в тому, щоб поставити під сумнів ностальгію, щоб викликати здоровий скепсис до ідеалізації СРСР. Ми хочемо, щоб Радянська епоха сприймалася заслужено зробленими неї справами", - розповідає Наталя Іванченко, куратор виставки і представник Інституту національної пам'яті.
За її словами, цей проєкт - це спроба запустити процес внутрішньої декомунізації, адже чимало українців досі ностальгують за Радянським Союзом.
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Тут і старі іграшки, і стара друкарська машинка, і радянська кухня з прикрученою до столу м'ясорубкою, плавленим сирком та фарфоровими фігурками на старому білому буфеті.
Обмеженість і бідність вибору та довжелезні черги - ось, що нагадує людям про життя у СРСР, кажуть організатори виставки.
Поруч на екранах показують кухню того самого часу з США. Під склом - джинси і платівки "Beatrles", які були дефіцитом і недосяжною мрією радянської молоді.
"Ми показали пусті вітрини, дефіцит, блат, показали кухню радянського періоду, формування "нової людини" від жовтенят і піонерів до партійців", - говорить пані Іванченко про залу, де є стенди, присвячені ідеологічному вихованню в Радянському Союзі.
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Крім побутових речей часів Радянського Союзу, частина виставки розповідає про культ вождя Леоніда Брежнєва.
Брежнєв, зображений, як міфічний герой на фоні червоних прапорів, Брежнєв, як святий, обрамлений картинами з його життєдіяннями, Брежнєв на килимі, Брежнєв з поштових марок, - на виставці є близько десяти портретів Брєжнєва. Це подарунки, які радянському лідеру дарували підлеглі.
"З Брежнєва сміялись на кухнях, але ззовні дотримувались правил гри і підносили йому ось такі подарунки. Це ж блюзнірство", - розповідає Наталія Буланова, директор музею міста Кам'янського. Саме експозиція цього музею стала основою виставки.
Радянський Союз декларував рівність у всьому, починаючи від побуту і закінчуючи роботою, але завжди існував прошарок населення, який володів найбільшими благами, і на виставці представлені атрибути з життя чиновників та номенклатури.
В одній із зал є стенди з фотографіями та інформацією про війну в Афганістані, про Чорнобильську катастрофу, військові об'єкти, які будувалися у СРСР.
"Ми ставимо перед відвідувачам питання, а наскільки Радянський Союз був оплотом миру, як вони це декларували? Відповіді відвідувачі шукають самі", - каже пані Буланова.
Окрема зала виставки присвячена дисидентам, які боролися проти системи.
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