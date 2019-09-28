Курт Волкер і його місія. Що він зробив для України?

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Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер йде зі своєї посади на фоні скандалу про тиск Дональда Трампа на Україну.

Американські ЗМІ повідомили, що відставка відбулась після оприлюднення звіту інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Україну, в якому фігурує і сам Волкер.

Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Волкер влітку 2017 року став спеціальним представником Держдепу США з питань України. З того часу він не раз відвідав Донбас, вів переговори про врегулювання конфлікту з українською та російською владами, озвучував пропозиції з мирного урегулювання.

Дипломат зі стажем

Курт Волкер є провідним американським експертом з питань національної безпеки, Європи та Росії.

Має репутацію "яструба", неодноразово закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам з боку Росії. Його вислови щодо Росії були досить різкими та прямолінійними.

"Росія намагається зруйнувати порядок, встановлений після 'холодної війни' в Європі, змінюючи кордони з використанням військової сили. Російські війська окупували частину України, Грузії та Молдови, і, нахабно демонструючи силу, Росія анексувала Кримський півострів", - казав Курт Волкер на слуханнях у Сенаті в 2017 році.

Він є кар'єрним дипломатом, який представляв США у НАТО і в часи адміністрації президента-республіканця Джорджа Буша, і в часи президента-демократа Барака Обами.

На час призначення був виконавчим директором Інституту Маккейна, аналітичного центру, пов'язаного із сенатором Джоном Маккейном і Університетом штату Арізона.

Позиція щодо конфлікту на Донбасі

Після призначення спецпредставником Курт Волкер дав велике інтерв'ю BBC.

Він назвав події на Донбасі "гарячою війною, а не замороженим конфліктом", через яку гине багато людей.

Копирайт изображения USA EMBASSY Image caption Курт Волкер під час візиту на Донбас.

За його словами, Росія присутня на Сході України і "бере в конфлікті безпосередню участь". "Ми хочемо покласти край цьому конфлікту. Ми не прагнемо вступати у війну, ніхто не хоче вступати у війну з Росією", - говорив він.

"Думаю, тут Росія прорахувалася, адже її спроби захопити цю територію не дуже-то й вдалі. Це дедалі більше повертає Україну до Заходу, а це, мабуть, зовсім не те, чого прагне Росія".

Також він постійно висловлювався за виконання Мінських домовленостей, як єдиного механізму врегулювання конфлікту. "Якщо ми зможемо вплинути на бажання Росії владнати цей конфлікт, нам знадобиться механізм для цього, а він вже є у вигляді "Мінських угод", - вважає він.

Багато галасу спричинила його заява у 2018 році про те, що Україна не зможе повернути собі захоплені території. "Звичайно, українці ніяк не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надто сильна", - сказав він в іншому інтерв'ю BBC.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Курт Волкер: "Українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією"

У 2018 році Волкер передав українській та російській сторонам пропозиції від США щодо врегулювання ситуації на Донбасі, обидві сторони назвали їх конструктивними.

Як стверджував представник Росії Владислав Сурков, головним у пропозиціях США є те, що детальний план розгортання миротворчої місії прив'язаний до реалізації політичних пунктів Мінських угод. Він також назвав їх "придатними для реалізації".

Сам Волкер заявив, що хотів би бачити миротворчу місію на Донбасі, яка б гарантувала безпеку. "Це створило б фундамент, на якому можна проводити місцеві вибори, амністію, запровадження пунктів про особливий статус Донбасу і виконання Мінських угод. І в результаті цих процесів, як і йдеться в угодах, ці території повернулися б під контроль України".

Однак ці переговори завершилися нічим, сторони так і не змогли домовитися про миротворців, а переговори в "Нормандському форматі" взагалі на кілька років увійшли і заморожений стан.

Волкер та Зеленський

Курт Волкер провів переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським 26 липня. Це сталося наступного дня після телефонної розмови президентів України та США, яка опинилася в центрі скандалу про тиск Трампа через розслідування щодо сина Байдена.

Тоді Волкер та Зеленський, за офіційними повідомленнями, обговорили співпрацю між країнами та підтримку з боку США.

Тепер же Волкера можуть допитати в Палаті представників у зв'язку із розслідуванням імпічменту президента США Дональда Трампа.

Адвокат Трампа Руді Джуліані розповів, що Волкер був причетний до організації зустрічей з людьми із команди Зеленського, зокрема, з помічником президента Андрієм Єрмаком. Він навіть опублікував у Twitter скан переписки з Волкером про організацію зустрічі.

В Києві політики висловили розчарування звільненням Волкера, який переймався мирним врегулюванням конфлікту на Донбасі. Попередній президент Петро Порошенко назвав відставку Волкера "тривожною новиною".

А от Володимир Зеленський, так само як і Офіс президента, цю ситуацію не коментує. Ще під час зустрічі з Дональдом Трампом 25 вересня у Нью-Йорку він заявив, що не хотів би втручатися у внутрішні політичні справи США.

Копирайт изображения Прес-служба президента України Image caption 25 вересня Володимир Зеленський вперше зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

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