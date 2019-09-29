"Знахідка року": як скіфський воїн з Мамай-гори оновлює уявлення про давній народ

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Поховання одного зі скіфських воїнів, які, за словами античних істориків, пили кров ворогів та знімали їхні скальпи, на Запоріжжі віднайшла дівчина-волонтер археологічної експедиції.

Разом з рештками 18-річного скіфа знайдені його прикраси та зброя. Скіфський короткий меч акінак з золотим оздобленням науковці назвали найбільш значущою знахідкою на Мамай-горі, де розкопки продовжуються протягом останніх тридцяти років. Востаннє подібну зброю в України знаходили 1899 року на території Сумської області.

Результати цьогорічної експедиції на Мамай-горі* 26 вересня її учасники представили в аудиторії Запорізького національного університету. Розкопки найбільшого в Україні могильника, що об'єднує близько тисячі поховань від кам'яної доби до середньовіччя, запорізькі вчені проводять за допомогою волонтерів на кошти від краудфандингу.

Акінак з золотою обкладкою руків'я та золотим ковпачком на вістрі знайшли ще 19 липня, проте громадськості про це не повідомляли. По-перше, аби не зірвати експедицію натовпом бажаючих побачити реліквію, по-друге, з міркувань безпеки, розповідає керівник розкопок, кандидат історичних наук, доцент Геннадій Тощев.

"Серед тих, хто цікавиться подібними знахідками, не лише люди з добрими намірами. До того ж зберігати виріб, можливо, з коштовного металу посеред степу вкрай важко. Для браконьєрів він не має історичної цінності, його можуть навіть продати на вагу", - говорить Тощев.

Копирайт изображения facebook.com/mamaigora Image caption Акінак скіфського воїна

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За словами історика, фактичну ціну акінака зараз встановити неможливо. Про неї йтиметься під час страхування артефакту.

Знайдений скіф був похований також з бойовою сокирою, стрілами та прикрасами. За словами археологів, сережок, подібних до сережки цього воїна, раніше не знаходили.

Копирайт изображения facebook.com/mamaigora Image caption Сережок, подібних до сережки знайденого скіфа, раніше не знаходили

Ба більше, юнака поховали у нашийній підвісці з золотого листка із закріпленим у ньому шматочком крейди. Що могла символізувати така прикраса, наразі невідомо.

Акінак на поясі юнака було закріплено золотими цвяшками. Аналіз кісток показав, що юнак був шульгою. Короткий меч також виділяє його з поміж скіфських воїнів, що зазвичай вправлялися луком та списом.

Копирайт изображения facebook.com/mamaigora Image caption Знайдений скіф міг бути тілоохоронцем воєначальника

"Попередньо ми назвали цього хлопця тілоохоронцем. Його поховання знаходилося поруч з великою могилою скіфського воєначальника. Ми припускаємо, що їх обох було вбито. Охоронець не зміг зберегти свого підопічного під час життя і після смерті. Могилу ватажка було пограбовано", - розповідає співкерівник експедиції, кандидат історичних наук Світлана Андрух.

Цьогорічні знахідки мають велике значення для вивчення історії скіфів. Знайдене поховання вже датовано VI сторіччям до нашої ери. Поруч знайдені предмети побуту, зокрема амфора унікальної форми.

"Це може свідчити про те, що скіфи робили на Мамай-горі поховання на сто або навіть більше років, ніж вважалося. Можна говорити і про певну ранню хвилю заселення скіфами цієї території", - говорить пані Андрух.

Виявити прикраси та акінак похованого воїна вдалося Анастасії Рябчинській, яка після закінчення історичного факультету продовжує брати участь у розкопках на Мамай-горі як волонтер.

"Це вже мій сьомий сезон. Коли я була студенткою, намагалася отримати медичну довідку, що дозволяла б мені не їхати на археологічну практику, та згодом це стало моїм захопленням. Коли ми вичищали поховання, по шкірі бігли мурашки. Потім просто не було слів", - говорить пані Рябчинська.

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Що відомо та невідомо про скіфів

Скіфи не мають жодного стосунку до сучасних українців. Але вони і не були азійської зовнішності, як це подекуди зображується у літературі. Скіфи належали до іраномовних народів, проте мали цілком європеоїдні риси обличчя.

Найдовший час центром розселення скіфів було Причорномор'я, втім їх поселення знаходять від Алтаю до Дунаю. Найбільше письмових згадок про скіфів залишили давні греки, що контактували з ними у містах на березі Чорного моря.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Скіфи лишили по собі чимало чудових прекрас, наприклад, пекторалі. Проте їхня міфологія, світогляд, причини зникнення досі є маловідомими для вчених

Греки зображували скіфів як жорстоких, вправних та нестримних воїнів. Геродот вказує, що після бою вони отримували здобич за кількістю ворожих відрізаних голів, що мали при собі. Скіфи брали участь у руйнуванні прадавніх держав Ассирії та Урарту. За одними з античних свідчень, у 514 році до н.е. скіфів марно намагався підкорити перський цар Дарій з 700-тисячним військом.

Головними загадками для істориків нині є міфологія та світогляд скіфів, їх суспільні відносини, причини зникнення. Скіфи лишили по собі унікальні коштовні прикраси, в яких науковці шукають відповіді на ці питання.

*Мамай-гора - підвищення на березі Дніпра площею близько 30 гектарів, що досягає 80 метрів над рівнем води у найвищій точці. Від кам'яної доби до середньовіччя в цій місцевості відбувалися поховання. Досліджувати її почали в середині XX століття. Поряд з Мамай-горою знаходиться Кам'янське городище скіфів, що вважалося столицею усієї Скіфії у період її розквіту. Частина Мамай-гори разом з невідомою кількістю поховань вже пішла під Каховське водосховище і цей процес продовжується.

Мамай-гора являє собою найбільший комплекс прадавніх поховань в Україні та один з найбільших у Європі. Його дослідження важливе для вивчення історії не тільки України, а й усього людства. Разом з тим науковці, що проводять розкопки на Мамай-горі не отримують державної підтримки протягом останніх десяти років. Два роки тому учасники розкопок започали краудфандингову кампанію, що дозволила залучити до розкопок техніку. За словами організатора компанії Карини Фурси, на цей час вдалося зібрати 216 тисяч гривень.

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