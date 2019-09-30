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Юрій Луценко став однією з центральних фігур в політичному скандалі в США, пов'язаному з тиском Дональда Трампа на Україну через розслідування стосовно сина його опонента Джо Байдена.

Після звільнення Віктор Шокіна саме Луценку перейшло у спадок розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був син Джо Байдена Хантер. І саме через це розслідування, за даними американського розвідника, Трамп вдався до тиску на українську владу. Хоча сам президент США це категорично спростовує.

Американський лідер згадав цю справу в телефонній розмові з Зеленським 25 липня, він просив звернути увагу на це розслідування. А ще, за даними інформатора, нібито просив українського президента не звільняти Юрія Луценка з посади генпрокурора.

Сам Луценко зізнається, що з Трампом ніколи не розмовляв, а от з його юристом Руді Джуліані зустрічався не раз і це розслідування таки обговорював. За його словами, це було звичайне спілкування, ніхто нікому завдань не ставив.

ВВС поговорила з паном Луценком в аеропорту перед вильотом до Лондона, куди він вирушив на кілька тижнів "вчити англійську мову".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колишній генпрокурор Луценко каже, що підстав розслідувати Байденів в Україні немає

Так це чи не так, але ці знання йому справді дуже згодяться, якщо доведеться свідчити в американському Конгресі стосовно розмов з Джуліані. "Чому б ні", - відповідає він на запитання про готовність до такого сценарію і запевняє, що нічого не боїться.

Про розслідування щодо компанії, до якої причетний син Байдена, зустрічі з Джуліані та поради Зеленському Юрій Луценко розповів в інтерв'ю ВВС.

Справа Байденів - це юрисдикція США

BBC: Чи є в українському законодавстві підстави для розслідування стосовно діяльності сина Джо Байденса Хантера?

Юрій Луценко: Я не знаю жодних підстав, згідно з українським законодавством, для розслідування щодо Джо Байдена чи Хантера Байдена. Але це не означає, що це неможливо за американським законодавством.

ВВС: Якщо немає жодних підстав для розслідування щодо Хантера та Джо Байдена, згідно з українським законодавством, чому ви запропонували почати нове розслідування щодо компанії Байдена і створили весь цей медіашторм, який ми зараз бачимо?

Юрій Луценко: Я?

BBC: Так, на початку цього року.

Юрій Луценко: Я ніколи не говорив, що ми знову розпочинаємо розслідування.

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BBC: Ви, безсумнівно, створили враження, що на цю справу треба знову звернути увагу.

Юрій Луценко: Можливо, хтось дуже вразливий, але я розповів абсолютну правду. Ще до мене існувало три справи щодо компанії Burisma. Компанія Burisma, власником якої є ексміністр уряду Януковича Злочевський, - це чудова компанія, по якій було три основні справи.

Перша стосувалася несплати податків. Ми завершили цю справу, вони сплатили кошти. Згідно з українським законодавством, можливо, це ненормально для вас чи для американців, але згідно з українським законодавством, коли вони сплатили гроші, то вони вільні. Справа була закрита. Я впевнений, що це все було законно та досить успішно для українського бюджету.

Другу справу, яку вів ще мій попередник пан Шокін, передали до Національного антикорупційного бюро. Як на мене, це було незаконно, і наскільки я знаю, а це відкрита інформація, вони закрили цю справу без будь-якого розслідування. І це зацікавило пана Джуліані - чому вони закрили цю справу?

Отже, я мав йому пояснити специфіку нашої правоохоронної системи, що НАБУ абсолютно не залежить від генерального прокурора. В мене немає повноважень не лише переглядати, але навіть отримувати будь-яку інформацію.

Так, це була їхня справа, і оскільки наше НАБУ дуже близьке до американського посла (мова йде про Марі Йованович, яку США відкликали навесні 2019 року - Ред.), пан Джуліані зробив свої висновки стосовно цієї справи.

І третя справа стосується відмивання грошей. Ця справа все ще розслідується Генеральною прокуратурою, але вона не пов'язана з Байденом, оскільки можливе відмивання коштів паном Злочевським могло відбуватися за два роки до того, як Хантер Байден став членом ради директорів.

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BBC: Ви були генеральним прокурором, який закрив розслідування щодо компанії Burisma Хантера Байдена?

Юрій Луценко: Одне з трьох.

BBC: Чи існують, на ваш погляд, підстави для того, аби це розслідування відновити?

Юрій Луценко: Відповідно до законодавства України, якщо компанія сплатила кошти до бюджету, справу слід закрити.

BBC: І немає підстав для її відкриття?

Юрій Луценко: Так.

BBC: Ви це сказали Руді Джуліані?

Юрій Луценко: Так, звичайно. Але, бачите, є ще одне питання - адже ми точно знаємо, що Хантер Байден, як і всі інші члени ради директорів, отримав великі гроші, багато грошей від Burisma. Це законно? Так, це законно. Але за яку роботу він отримав ці гроші?

BBC: Але це залежить від компанії, чи не так? Якщо вони витрачають гроші, це їхня справа.

Юрій Луценко: Консалтинг. Це був реальний консалтинг? Не знаю. Тому що це дуже схоже на оплату за політичний захист.

Так, Хантер Байден і Джо Байден не були причетні до несплати податків компанією Burisma, можливого розкрадання паном Злочевським, власником Burisma, бо це сталося за два-три роки до того, як Хантер Байден став членом ради директорів. Але чи були виплати йому оплатою за консультації, чи це була платня за політичний захист?

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BBC: Ви були генпрокурором. Чи є у вас докази, що Джо Байден діяв в інтересах компанії Хантера Байдена замість національних інтересів США?

Юрій Луценко: Це хороше запитання. Але воно не є в моїй юрисдикції, бо це юрисдикція США.

BBC: То чи є докази?

Юрій Луценко: І я сказав пану Джуліані: гаразд, якщо ви розпочнете розслідування в США, ми можемо вам офіційно допомогти. Відповідно до міжнародного законодавства, ми надамо вам всю юридичну міжнародну допомогу через запити або через приєднання до слідчої групи. Це можливо.

BBC: Я ще раз вас запитаю - чи є у вас якісь докази того, що Джо Байден діяв якимось чином, щоб підтримати компанію Хантера Байдена Burisma?

Юрій Луценко: Це не моя юрисдикція. Я не можу робити нічого, що не відповідає українському законодавству.

BBC: Отже, за українським законодавством, у вас нічого немає.

Юрій Луценко: Нічого, звичайно. Ви запитали мене про містера Байдена та американські національні інтереси, чи не так?

BBC: Так.

Юрій Луценко: Тут мова не йде про українське законодавство.

BBC: У цій країні існують докази того, що Джо Байден, який на той час був віце-президентом США, прийняв певне рішення тому, що думав про компанію свого сина Хантера? Просте питання - "так" або "ні". У вас є якісь докази цього?

Юрій Луценко: Ні, це не просте питання. Всередині моєї справи є документи про сплату Хантеру Байдену мільйонів і мільйонів. Це законно? На перший погляд, так. У нас є ці платіжки. І ми бачимо - для консалтингу. Гаразд. Але тільки американці можуть розпочати розслідування стосовно того, чи була там реальна консультація…

Ми могли б передати матеріали владі США, але це не моя робота, це не моя юрисдикція. Якщо американський генпрокурор запитає мене: "У вас є ці платіжки?" - Так, у мене є. І вони повинні перевірити - це був реальний консалтинг чи ні. Якщо це були справжні консультації, все нормально. Якщо ні - це виглядає як плата за політичний захист. Але це вже не моя юрисдикція.

BBC: Але у вас в Україні немає жодних доказів того, що це було щось інше, ніж консультації? Так чи ні?

Юрій Луценко: Це не моя юрисдикція. Це вже робота генпрокурора США. І якщо вони почнуть (розслідування - Ред.), ми надамо їм всю інформацію, всі докази, які ми маємо. У нас є деякі докази стосовно компанії Burisma та її зв'язок з Хантером Байденом. І в той час, коли мій попередник вів розслідування стосовно цієї компанії, Джо Байден шантажував мого президента. Він запропонував: мільярд або звільнити мого попередника. Це було пов'язано з Burisma? Не знаю. Це не моя юрисдикція. Це юрисдикція США.

(Джо Байден у 2016 році закликав українську владу звільнити генпрокурора Віктор Шокіна і пов'язував з цим кроком надання допомоги Україні в 1 млрд доларів. - Ред.).

Про зустрічі з Джуліані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка і нинішній юрист президента Дональда Трампа

BBC: Звільнення вашого попередника пов'язане з боротьбою з корупцією чи з розслідуванням щодо Burisma?

Юрій Луценко: Чесно кажучи, пан Шокін не користувався великою популярністю серед наших європейських, американських партнерів і навіть серед українського суспільства. Ба більше, я був тоді лідером більшості в парламенті, і мої соратники в парламенті були злі на пана Шокіна. Тому це складне питання - чи його звільнили через той мільярд, чи за його діяльність, яка включає справу Burisma.

BBC: Чи США зв'язувалися з вами і говорили про те, що хотіли б вияснити, чи є тут конфлікт інтересів та чи є у вас докази, що Джо Байден діяв в інтересах компанії свого сина?

Юрій Луценко: Я не отримував жодних запитів від США щодо цієї справи. Жодних запитів. Наскільки я знаю, вони не відкривали таку справу. Але якщо б це сталося - добре, ми готові підтримати.

BBC: У січні ви були в Нью-Йорку і зустрілися з Руді Джуліані.

Юрій Луценко: Так.

BBC: Наскільки я розумію, президент Трамп був на телефонному зв'язку, поки ви там були.

Юрій Луценко: Зі мною? Ні.

BBC: Отже, ви ніколи не говорили з президентом Трампом?

Юрій Луценко: Ні.

BBC: Це була ваша ініціатива знову ознайомитися зі справою Burisma чи пана Джуліані?

Юрій Луценко: Я знаю Джуліані давно. Він мене запрошував тричі. Двічі я не мав такої можливості, але в січні я був у відпустці, ми зустрілися. Це дуже важливо, що я не працював тоді генпрокурором, був у відпустці з сином у Нью-Йорку. І в нас були невеликі консультації щодо особливостей українського законодавства, українських правоохоронних органів, а також деякі важливі питання стосовно повернення Україні семи мільярдів грошей "мафії Януковича" та про справу Burisma, яка зацікавила пана Джуліані.

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Після цієї зустрічі та наступної зустрічі у Варшаві нічого в цих справах не змінилося. В першій справі, як я вже сказав, виплатили 200 мільйонів гривень в бюджет. Над іншою справою про можливе відмивання грошей ще до того, як Хантер Байден став членом ради директорів Burisma, досі працює Генпрокуратура. Нічого не змінилося.

BBC: На зустрічі в січні в Нью-Йорку пан Джуліані просив вас знову переглянути справу Burisma?

Юрій Луценко: Ми обговорювали те, чи можна розслідувати діяльність двох Байденів в Україні чи поза Україною. І я сказав йому так само, як сказав зараз вам - це не моя юрисдикція. Ймовірно, це юрисдикція США. Якщо ви надішлите мені запит, я дам вам всю офіційну інформацію, але це не юрисдикція України. Такою була моя відповідь.

BBC: Вам не здалося дивним те, що Руді Джуліані зустрічається з вами як з приватною особою і просить вас вести розслідування щодо цієї компанії?

Юрій Луценко: Хто вам сказав, що він попросив мене розслідувати?

BBC: Він попросив вас глянути на цю справу.

Юрій Луценко: Це ваші слова, а не мої. Ми обговорили юрисдикцію. Навіть не інформацію про ці справи. Але я намагався пояснити зараз вам і тоді йому, що це не наша юрисдикція. Активність Джо Байдена проти мого попередника, ймовірно, буде пов'язана з розслідуванням Burisma, але це американська справа, не моя.

Отже, жодних змін у це розслідування не було внесено ні до, ні після нашої зустрічі. Ми лише обмінялися думками, як можна розслідувати той чи інший факт. Більше нічого.

BBC: Тобто ви пояснили пану Джуліані, що в Україні немає жодної перспективи відновити розслідування?

Юрій Луценко: В Україні. Тому що ми розслідували все, що нам було потрібно, відповідно до нашого законодавства. Діяльність Джо Байдена чи Хантера Байдена не порушила закон. А щодо американського права - добре, давайте. Але це має бути з вашого боку, а не з боку України.

BBC: Тоді смішно виглядає те, що президент Трамп просить президента України Зеленського знову поглянути на діяльність Байдена, чи не так?

Юрій Луценко: Моя відповідь дуже чітка - я проінформував президента Порошенка після зустрічі з Джуліані. І звичайно, я інформував про ці переговори та про зацікавленість американської сторони пана Зеленського, коли він став президентом.

І я порекомендував пану Зеленському пояснити (американській стороні - Ред.) дуже зрозумілу позицію - давайте передамо це питання прокурорам, давайте заберемо це цунамі з рук політиків і передамо його прокурорам. Це єдиний спосіб знайти істину, і це єдиний спосіб врятувати Україну в цьому американському політичному штормі. Це моя позиція.

BBC: Скільки разів ви говорили з Руді Джуліані цього року?

Юрій Луценко: У 2019 році кілька разів. У нас було дві зустрічі - у Нью-Йорку та у Варшаві.

BBC: Ви говорили з ним по телефону?

Юрій Луценко: Може, два чи три рази про відпочинок, про те, "як поживаєш?".

BBC: Він не розпитував вас про справу Байдена?

Юрій Луценко: Ні, у нас багато інтересів щодо України. Він запитав мене: як проходять ваші президентські вибори, хто виграє і що ви думаєте про Зеленського? Ніхто не знав тоді, хто такий Зеленський. Тож наші стосунки були пов'язані не лише з Burisma, адже я дуже добре знав пана Джуліані до цієї зустрічі в Нью-Йорку. Мене цікавить політичне життя в Україні та світі. Його теж це цікавить.

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BBC: Коли ви говорили з паном Джуліані, ви відчували, що це має прямий зв'язок з тим, чого хоче президент Трамп?

Юрій Луценко: Ні, я знаю пана Джуліані як експрокурора, ексмера та дуже активного політичного гравця. Звичайно, я знаю, що він адвокат президента. Але, вибачте, коли ми говоримо про наше політичне життя, хто є кандидатом у президенти, хто став президентом, хто впливає, наприклад, на НАБУ, яка ваша точка зору на діяльність американського посла, то це не було пов'язано з президентом США. Як на мене, це обмін думками двох добре поінформованих осіб.

BBC: Ви знаєте, що згідно з американським законодавством, незаконно вимагати інформацію або цінні речі, які можуть використати на виборах. Багато хто бачить саме це в діях Джуліані.

Юрій Луценко: Всю інформацію, яку я йому сказав, тепер я сказав вам, її можна отримати з інтернету. Хто є членом правління Burisma? Це добре відомо. Скільки справ в Україні? Це також добре відомо.

BBC: Але він намагався змусити вас відновити розслідування.

Юрій Луценко: Це ваша думка. Я ніколи не говорив про таке.

BBC: Чи спілкувалися ви з генеральним прокурором США Вільямом Барром?

Юрій Луценко: Ні.

BBC: Ні імейлів, ні телефонних розмов?

Юрій Луценко: Я дивуюсь, але ні.

BBC: Ви готові давати свідчення у справі про імпічмент щодо президента Трампа в США?

Юрій Луценко: Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну.

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