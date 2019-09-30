Копирайт изображения "Івано-Франківськгаз"

Соцмережами шириться новий флешмоб - #tetrischallenge!

Рятувальні служби, поліція та пожежники акуратно розкладають речі зі свого службового транспорту, аби продемонструвати, що потрібно їм для повсякденної роботи.

За повідомленнями, флешмоб почали поліцейські зі Швейцарії.

І українці не лишилися осторонь!

Ось добірка найкращих фото.

Це - українські пожежники з Тернопільщини.

Це - теж Держслужба з надзвичайних ситуацій: аварійно-рятувальне авто.

Івано-франківська служба "104".

Не відстає і Нацгвардія. На фото - 2 Галицька бригада.

У Львівській області показали одразу три екстрені служби.

"Чому валяємося?" - запитали коментатори у київського лікаря Артура Якущенка. "Флешмоб такий", - відповів він.

А це - енергетики компанії ДТЕК.

А що робити тим, хто не має службового автомобіля з "повним фаршем"? Та те саме!

Ось - айтішник звичайний.

Долучитися до Тетріс-челендж можуть навіть школярі.

Ну й звісно, не обійшлося без жартів на тему.

"СБУ тетрісчелендж робила з купюрами ще до того, як це стало мейнстрімом" - відповідають коментатори.

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