Tetrischallenge: українці приєдналися до флешмобу
Соцмережами шириться новий флешмоб - #tetrischallenge!
Рятувальні служби, поліція та пожежники акуратно розкладають речі зі свого службового транспорту, аби продемонструвати, що потрібно їм для повсякденної роботи.
За повідомленнями, флешмоб почали поліцейські зі Швейцарії.
І українці не лишилися осторонь!
Ось добірка найкращих фото.
Це - українські пожежники з Тернопільщини.
Це - теж Держслужба з надзвичайних ситуацій: аварійно-рятувальне авто.
Івано-франківська служба "104".
Не відстає і Нацгвардія. На фото - 2 Галицька бригада.
У Львівській області показали одразу три екстрені служби.
"Чому валяємося?" - запитали коментатори у київського лікаря Артура Якущенка. "Флешмоб такий", - відповів він.
А це - енергетики компанії ДТЕК.
А що робити тим, хто не має службового автомобіля з "повним фаршем"? Та те саме!
Ось - айтішник звичайний.
Долучитися до Тетріс-челендж можуть навіть школярі.
Ну й звісно, не обійшлося без жартів на тему.
"СБУ тетрісчелендж робила з купюрами ще до того, як це стало мейнстрімом" - відповідають коментатори.
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