"Міністр саєнтології". Як соцмережі реагують на приїзд Тома Круза до Києва

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Том Круз обговрював з Володимиром Зеленським кіновиробництво в Україні

Відомий американський актор та режисер Том Круз побував у Києві. Він зустрівся з президентом Зеленським і відвідав станцію метро "Золоті ворота".

Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для фільмування одного зі своїх нових кінопроєктів.

Пан Зеленський сказав Крузу, що Рада ухвалила закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

На думку президента, цей закон має сприяти розвитку кіноіндустрії в Україні і зробить її привабливою для потужних кіновиробників.

А напередодні зустрічі в Офісі президента Тома Круза у супроводі чиновників помітили на станції метро "Золоті ворота".

У київському метро підтвердили інформацію про високого гостя, який виграв три нагороди "Золотий глобус" та тричі був номінований на Оскар.

Пропустити Twitter допис , автор: @kyivmetroalerts Так, Том Круз у Києві.

Де?

Звісно у метро!

Це все, що вам потрібно знати цього вечора.

***

Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 вересня 2019 р.

Приїзд Тома Круза став однією з тем обговорень у соцмережах.

Користувачі соцмереж висувають припущення, які фільми американський актор зніматиме в Україні.

"Том Круз прилетів, щоб підготуватись до ролі Володимира Зеленського у новому кіно про імпічмент Трампу", - пише блогер Павло Терентьєв.

"Очевидно знімають нову частину "Місія нездійсненна" про те, як головний герой добирається з Либідської на Дорогожичі в годину пік", - припускає Роман Віленський.

Дехто вважає, що американський актор приїхав агітувати Володимира Зеленського вступити до Церкви саєнтології, до якої він належить.

Відомий блогер Антон Ходза пожартував, що відбувалося розповсюдження книжок Рона Хаббарда - засновника Церкви саєнтології, яку неодноразово забороняли в кількох країнах.

Висуваються припущення щодо того, яку посаду Том Круз може обійняти в новій українській владі. Серед популярних версій - міністр саєнтології та секретар РНБО.

"Сьогодні в офісі президента "95 кварталу" відбулося урочисте представлення нового міністра саєнтології України", - пише Євген Манженко.

Інших киян цікавить, яким чином Том Круз пройшов на ескалатор: купив жетон чи скористався карткою.

"Нехай купить 10 жетонів і зрозуміє нарешті те, що таке "Місія нездійсненна"! - пише Дмитро Ромахін.

Копирайт изображения Facebook

Хтось просто радіє приїзду кінозірки.

"Том Круз набагато ближче до вас, ніж ви думаєте", - пише Любомир Левицький, який опублікував відеозапис, де американський актор проходить на ескалатор київського метро.

Хтось у розпачі, що не опинився у метро в момент, коли там був американський актор.

А користувачка соцмережі Лариса Кірова піде сьогодні увечері на станцію "Золоті ворота" в надії зустріти Джоні Деппа. Адже на цій станції таки трапляються дива.

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