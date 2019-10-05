"Як я знайшла чоловіка у Tinder"

Особиста і відверта історія українки Лєри Моісеєвої про те, як розваги у додатку для знайомств Tinder можуть завершитися любов'ю і весіллям.

Копирайт изображения Ангеліна Шевелева

Лєрі Моісеєвій - 33. Вона працювала у громадському секторі в Україні, була однією із засновниць руху "Чесно" і простору #MediaHub. Історію своїх попередніх стосунків жінка розповідає коротко: два невдалих романи, а потім - Tinder як спроба розважити себе.

Про спілкування у Tinder Лєра розповідає відверто і з самоіронією: було весело, часом ходила на побачення, але того, що заведено називати "серйозними стосунками", не було. Допоки два роки тому вона не зустріла там свого майбутнього чоловіка - Фабіана Ріка. Йому - 36, він - німець і працює в IT-секторі.

Рік тому вони побралися і зараз живуть у Парижі.

Про пошуки у Tinder, стосунки на відстані і кохання українка розовіла ВВС News Україна.

"Я просто розважалась"

"Перед тим, як ми зустрілися з Фабіаном, я провела у Tinder п'ять місяців. Це були розваги. Я переписувалась з тими, хто здавався мені симпатичними і часом ходила на побачення.

Мене надихнули історії про те, що у Tinder можна знайти кохання. І я подумала: "Чому б ні, я спробую". Хоча великих сподівань на це не покладала. Це додаток не став моєю останньою надією. Коли почала свій пошук, я була позитивно налаштована і розслаблена.

Мені було цікаво спілкуватись передусім із чоловіками з Києва. Таких "метчів" (співпадінь у Tinder - коли два користувачі "вподобали" одне одного) було найбільше. Це був такий собі зріз українських чоловіків зі столиці. Іноземців серед моїх переписок було небагато.

Зустріч, яка не відбулась

Копирайт изображения Ганна Грабарська

Був час, коли я майже не заходила у Tinder. У моїй родині трапилось горе і мені було не до цього. Але за місяць я повернулась. Додаток став для мене способом себе розрадити, тут я могла спілкуватись ні про що.

Серед метчів був один хлопець, з яким ми давно і гарно спілкувались ще до мого зникнення з Tinder. Розмови були легкими, жарти смішними і я була налаштована на зустріч. Аж тут він зник. У Tinder таке трапляється, люди спілкуються, а потім зникають.

Мене це дуже засмутило і тоді я вирішила, що напишу першою всім чоловікам, з якими маю метч. Так, це був дуже емоційний крок. Але серед всіх цих незнайомців виявився і мій майбутній чоловік Фабіан.

У його профілі було вказано "Берлін", а я дуже люблю німецьку культуру, за фахом я перекладач з німецької.

"Привіт! Що ти робиш в Києві", - написала я йому німецькою.

У той час Фабіан на тиждень приїхав у відрядження до Києва і друг жартома порадив йому порівняти Tinder у Берліні і у нас. В Україні у нього будо стільки "метчів", у нього там все блимало. Першими йому написали дуже багато українських жінок. І серед них була і я. Єдине, чим я відрізнялась від інших було те, що я писала йому німецькою. Мені він відповів, а іншим — ні.

Ми переписувались три дні і він запросив мене на побачення у клуб Closer, що вже характеризувало його з дуже гарного боку. Бо, коли хтось з іноземців писав мені: "Пішли в Арену", на цьому наше спілкування завершувалось.

Але в Closer ми не пішли. У мене був поганий настрій і я не хотіла у такому стані з ним зустрічатися. На ранок у нього вже був літак. Тобто під час його першого візиту до Києва ми так і не зустрілись. Але Фабіан завбачливо перевів наше спілкування з Tinder у месенджер і ми нашу переписку продовжили.

"Друг по переписці"

Спілкування з Фабіаном фактично замінило мені Tinder. Ми переписувалися безупинно і додаток мене вже не цікавив.

Я знайшла собі друга - адекватного, хорошого, який нікуди не зникав. І навіть, спілкуючись лише онлайн і не рідною мовою, я відчувала: це моя людина.

З ним не виникало жодних непорозумінь. В цих повідомленнях все було так, як я хотіла - щиро і по-справжньому, без манірності, ніби ми давні друзі. Через місяць я запросила його приїхати до Києва.

Копирайт изображения Ангеліна Шевелева

Так почалися наші стосунки на відстані — кожен день починався з повідомлення від Фабіана. Ми переписувалися нон-стоп.

Пізніше ми відвантажили всю нашу переписку, щоб вона нікуди не зникла. З фото і усім тим, що ми одне одному написали, вийшло близько 4 Гб. І , якщо чесно, цей обмін повідомленнями триває і зараз. Він просто пішов зранку на роботу, а ми вже обговорили в переписці купу всього.

"Ми сварились і мирились у переписці"

У наших розмовах ніколи не було якоїсь манірності, чи ігор, коли ти підбираєш потрібні слова, чи фрази. Все було дуже природно. Так, часом я влаштовувала істерики, у месенджері ми сварились і мирились.

Під час онлайн-листування ще до нашої першої зустрічі, у мене був страх, що в житті він виявиться не таким, як у переписці, тому я довго не наважувалась йому дзвонити. Спочатку ми надсилали один одному відеоповідомлення. Пізніше поговорили в реальному часі.

Наші стостунки на відстані тривали досить довго. Ми їздили один до одного в гості, у відпустки, на вихідні. Часто Фабіан приїздив сюди у відрядження, проте не хотів тут жити.

У нас виходило бачитись десь два рази на місяць, більше - було вже некомфортно.

Одного разу я поїхала до нього жити на три тижні. Ми подивились на побутову сторону стосунків і нас все влаштувало - виявилось, що нам комфортно разом.

Попросив руки у мами по WhatsApp

З часом організовувати такі поїздки ставало все складніше. Ми вираховували ці 90 днів на рік, які я могла проводити у Шенгені по безвізу, але вони швидко закінчились.

В один з таких моментів, коли я вже не могла поїхати до нього, Фабіан приїхав до Києва і освідчився. Це був День Незалежності 2018 року. Він замовив у моєї мами-ювеліра обручку, а ще попросив у неї моєї руки по WhatsApp.

Мама сховала обручку у мене в квартирі, а він її знайшов і на Рибацькому мосту, моєму улюбленому місці у Києві, запропонував вийти за нього заміж.

Ми офіційно побралися у листопаді 2018-го, а влітку 2019-го організували велике весілля для всіх рідних і друзів у Києві.

Фабіану запропонували роботу в Парижі і я переїхала до Франції разом з ним. Ще на початку нашого листування він запитав мене, чи я уявляю собі переїзд. Я сказала - так.

Тепер я домогосподарка у Парижі, але активно шукаю собі роботу.

Копирайт изображения Ганна Грабарська

"Бути відкритими"

Я вірю в те, що можна знайти гарні стосунки, якщо ви знаєте, що означають для вас "гарні стосунки". І зустріти їх можна не лише в Tinder. Мій меседж для всіх: потрібно просто знати, що вам потрібно.

Я довго працювала над тим, щоб зрозуміти, яких стосунків я хочу. Дозволила собі не цуратись того, що я хочу сім'ю, собаку, котика, будинок і дітей. Раніше я думала, що це застаріла система, і якщо ти цього хочеш, то ти якийсь несучасний. Але я змінилась. Так, хочеться бути самостійною і класною, але також хочеться мати серйозні стосунки і бути залежною від когось емоційно.

Я вважаю, що у Tinder спілкуватися можна з усіма. Краще піти на побачення, ніж не піти і сказати: "Та ні на фото у нього кривий ніс". В реальному житті все може виявитись зовсім інакшим.

Але головне - самому визначитись, що для тебе є важливим у житті.

Тим, хто перебуває у відчаї і думає, що все, доля більше не подарує класних зустрічей, я хочу сказати, що треба просто бути відкритими і вірити. Все у цьому житті можливо, якщо бути відкритими.

Для нас це дуже радісна історія і я постійно всім розповідаю, що, так, ми з чоловіком познайомились у Tinder.

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