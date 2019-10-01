Курс кривні та ОВДП: як вони пов'язані

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За місяць курс долара "просів" на гривню. Якщо на початку вересня він був 25,23 грн за долар, то 1 жовтня - 24,19 грн.

У перший же день жовтня НБУ повідомив, що збільшує обсяги купівлі валюти на ринку - до 30 млн доларів на день.

У Нацбанку пояснюють це факторами, які "зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на міжбанку".

"Стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг", - уточнюють в НБУ.

У той таки час прем'єр Олексій Гончарук скаржиться на "рекордні борги". Після останнього засідання уряду він озвучив те, про що вже певний час говорять експерти: "Кожна третя гривня в наступному році йтиме на погашення боргів".

Курс гривні до долара США 2019 рік

Насправді перше і друге - різні боки однієї монети.

Як це працює

У поточному і двох наступних роках Україна проходить період пікових боргових виплат.

За умов політичної невизначеності, пов'язаної із виборами, а також за відсутності позик від міжнародних кредиторів (які позичають під 2-3% річних, але висувають певні умови), уряд почав запозичувати через ОВДП - облігації внутрішньої державної позики.

В теорії великі випуски державних цінних паперів мають іти на фінансування масштабних програм, наприклад, інфраструктурних. Проте в Україні новими боргами розраховуються за старі. Таким чином їхній продаж певною мірою нагадує фінансову піраміду.

ОВДП за нинішніх умов - відносно безпечна інвестиція, адже виплати за ними - сам борг і відсотки - ґарантовані державою.

За нинішніх українських умов вони ще й фінансово привабливі. Відсотки за ними перевищують те, що можна отримати, наприклад, поклавши гроші на депозит у банку.

І, звісно, це набагато надійніше і вигідніше, ніж інвестувати в "реальну економіку".

Переваги інвестування в ОВДП швидко оцінили комерційні банки. Їм, а також НБУ, належить приблизно по 40% портфелю ОВДП. До 5% мають юридичні особи.

У державні цінні папери почали інвестувати і окремі просунуті громадяни. Згадки про портфель ОВДП почастішали у деклараціях чільних українських посадовців.

Наприклад, у декларації, оприлюдненій напередодні президентських виборів, Володимир Зеленський вказав і державні облігації.

На додачу до всього, доходи від ОВДП оподатковуються лише на 1,5% військового збору.

Фактор нерезидентів

Getty Портфель ОВДП в руках нерезидентів 2019 рік 97.5 млрд грнна 1.10.2019 на 3.01.20196.3 млрд грн Дані НБУ

Від початку цього року ще одним активним гравцем на ринку ОВДП стали іноземні інвестори, або нерезиденти. На початку року їм належало ОВДП на 6 млрд грн.

На кінець вересня - тоді, коли курс гривні наблизився до чергового психологічного "маячка" у 24 грн за долар, портфель ОВДП, що належить нерезидентам, сягнув майже 100 млрд грн.

Від початку року цей портфель зріс у 15 разів.

Останній великий продаж ОВДП міністерство фінансів здійснило 24 вересня, залучивши до бюджету 13,2 млрд грн.

Цього разу уряду вдалося розмістити досить "довгі" папери - левова частка облігацій, проданих у вересні, мають термін обігу у 5 років. Крім того, вдалося дещо знизити і відсоток - до 15% річних.

Портфель ОВДП у нерезидентів січень-жовтень 2019

Проте переважно українські ОВДП є значно "коротшими" - зазвичай їхнє "життя" триває від року до двох. А відсоткова ставка - "купон" - є вищими (до 18-19%).

Така висока дохідність свідчить як про нагальну потребу України у грошах, так і про ризикованість інвестицій (хоч і менше, ніж у реальну економіку чи банківський депозит).

Щоб купити ОВДП, іноземні інвестори продають валюту. Певні обсяги цієї валюти викуповує Нацбанк - від початку року приблизно на 3 млрд доларів.

Але, виглядає, цього недостатньо, аби "проковтнути" ті обсяги, які "заводять" на ринок нерезиденти під покупку ОВДП.

Відтак, кожен великий продаж чергового пакету ОВДП супроводжується черговим зміцненням гривні.

Крім відсотків за ОВДП, іноземні інвестори можуть отримувати і додатковий прибуток - від курсової різниці. Якщо інвестиція вчасна і вправна, то "зайти" на ринок можна за високого курсу долара, а "вийти" - за низького.

Якими можуть бути наслідки

Під кінець вересня міжнародна рейтингова агенція Standard&Poors вирішила переглянути свої прогнози щодо української гривні. Якщо ще на початку року S&P очікували девальвації гривні до 28,6 грн за долар, то зараз - зміцнення до 27 грн за долар на кінець 2019 року.

Суто психологічно міцніша національна грошова одиниця - це приємно. При літньому стрибку курсу гривні вгору оглядачі писали, що завдяки цьому українці зможуть дешевше відпочити за кордоном.

Але в масштабах країни важливішим є інший наслідок - зміцнення курсу гривні знижує вартість зовнішніх боргових виплат, а також частки боргу у ВВП.

Втім, оскільки це відбувається суто арифметично, а не через те, що економіка працює краще, в той момент, коли нерезиденти вирішать не "заводити" капітал, а "виводити" його, щоб зафіксувати прибутки, ситуація може кардинально змінитися.

Так само різними можуть бути й інші наслідки.

Міцніша гривня означає дешевший імпорт, але так само - менші надходження від ПДВ та акцизів на імпортні товари.

Вищий курс національної валюти також означає меншу виручку експортерів, які є одними з головних наповнювачів українського бюджету.

Але найважливіше - запозичення, які зумовили зміцнення гривні, треба буде повертати.

У проєкті бюджету на наступний рік повернення ОВДП у гривні складе 38% усіх боргових виплат.

ОВДП у валюті - ще 19,5% боргів. МВФ та іншим міжнародним фінансовим організаціям наступного року країна має віддати лише 14,1% із загальної суми боргу.