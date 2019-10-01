Комуністичний Китай святкує 70-річчя величезним парадом - фото
У Китаї проходять святкування з нагоди 70-річчя встановлення влади комуністів та утворення Китайської народної республіки (КНР).
1 жовтня 1949 року, після перемоги комуністів над військами націоналістичної партії Гоміньдан на чолі з Чан Кайші, Мао Цзедун оголосив про створення нової республіки.
Попри офіційну багатопартійність, відтоді країною керує Комуністична партія, кількість членів якої перевищує 90 млн.
Останні 40 років, після початку реформ комуністичного лідера Дена Сяопіна, Китай демонструє високі темпи економічного зростання та технологічного розвитку.
Втім, він залишається однією з найбільш авторитарних держав світу з обмеженими правами та свободами людини. Річницю створення КНР затьмарюють антиурядові протести у Гонконгу, побоювання щодо концентрації влади в руках чинного лідера країни Сі Цзіньпіна та нещодавня річниця кривавого розстрілу опозиціонерів на площі Тяньаньмень, який стався 1989 року.
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Центральною подією святкувань став військовий парад в Пекіні, один з найбільш масштабних в сучасній історії, в ньому взяло участь 15 тисяч солдатів. На параді демонструється новітня китайська військова техніка.
Перед початком параду з промовою виступив лідер КНР Сі Цзіньпін, який пообіцяв, що люди для китайської влади "на першому місці", а уряд "буде відповідати сподіванням народу і його прагненню до кращого життя".
Сі згадав у своїй промові Гонконг, де тривають масові протести проти китайського правління, і пообіцяв підтримувати в цій автономії "довгострокове процвітання".
"Немає сили, яка могла б похитнути підвалини цієї нації. Ніяка сила не може перешкодити китайському народу рухатися вперед", - заявив Сі Цзіньпін.
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