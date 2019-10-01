"Економіка США ніколи не почувалася так добре, як за правління Трампа". Чи дійсно це так?

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Твердження: Президент Трамп часто говорить про те, що американська економіка перебуває на історичному піку і ще ніколи не почувалася так добре, як зараз.

Вердикт служби Reality Check: Твердження про те, що економіка США показує найкращі показники в історії - це неправда. Але упродовж останніх років, справи в американській економіці дійсно йдуть дуже добре.

"Одні з найкращих економічних показників, які коли-небудь переживала наша країна, фіксуються прямо зараз", - писав президент Трамп у своєму твіттері у вересні.

Але про що говорять цифри?

Зокрема, про те, що темпи щорічного приросту ВВП загалом є достатньо високими.

У першому кварталі 2019 року зростання складало 3,1%, проте до другого кварталу цей показник дещо знизився - до 2,1%.

Це суттєво нижче, аніж 5,5%, які були досягнуті у другому кварталі 2014 року, за часів президентства Барака Обами.

Якщо заглянути на кілька десятиліть назад, то виявиться, що у 1950-х і 1960-х ВВП Сполучених штатів зростав ще більшими темпами.

Зростання фондових індексів

Президент Трамп також часто говорить про зростання американських фондових індексів - зокрема, промислового індексу Доу-Джонса, який охоплює 30 великих компаній США.

Це правда, що індекс Доу-Джонса сягнув рекордних показників саме за президентства Дональда Трампа. Прихильники чинного президента переконані - все завдяки зниженню податків, американоцентричній політиці Трампа, а також його обіцянкам інвестувати в інфраструктурні проекти.

Втім, упродовж останніх місяців індекс демонстрував сильну волатильність, відображаючи побоювання щодо торговельної конфронтації з Китаєм і загальних перспектив світової економіки.

Робочі місця і зарплати

А що ж відбувається з робочими місцями і зарплатами?

Під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, президент Трамп заявив, що рівень безробіття у США наразі - найнижчий за останні пів століття.

У серпні цього року рівень безробіття складав 3,7% - так само, як у вересні 1969 року.

Проте у листопаді і грудні 1969 він складав вже 3,5% - тобто саме ці показники можна вважати найкращими за останні 50 років.

Водночас правдою є слова Трампа про те, що з серпня 2016 року офіційно працевлаштувалися понад 6 мільйонів американців.

Також президент США згадував про рекордно низькі показники безробіття серед окремих груп населення.

"Минулого місяця безробіття серед афроамериканців, латиноамериканців, а також американців азійського походження був найнижчим в історії", - заявляв Трамп.

Щодо безробіття серед афро- і латиноамерикаців, пан президент правий. Щоправда, у першому випадку ці дані фіксуються з 1972 року, у другому - з 1973.

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Що ж до американців азійського походження Трамп трохи помилився: рівень безробіття серед них минулого місяця сягнув 2,8%, а найнижчий був зафіксований у червні - 2,1%.

Рівень безробіття серед усіх цих груп населення стабільно знижувався і за часів попереднього президента США Барака Обами.

Під час свого виступу Трамп також сказав, що "зарплати зростають, доходи зростають".

Але це не повна картина того, що відбувається.

Середня зарплата американців стабільно зростала упродовж всього 2018 року, і цей тренд був заданий ще за часів Обами.

У лютому 2019 року цей показник сягнув 3,4%, але поступово почав уповільнюватися - наразі він складає 3,23%.

Водночас з урахуванням інфляції, зарплати в період із серпня 2018 по серпень 2019 року фактично зросли на 1,5%.

Доходи населення в перерахунку на одне домогосподарство також зростають упродовж останніх років, проте останнім часом це відбувається більш повільно.

У 2018 році медіанний дохід однієї родини складав $63,179 - цього року він продовжує залишатися на тому ж рівні.

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