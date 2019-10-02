Штайнмаєр по-зеленськи. Як соцмережі й політики реагують на домовленості в Мінську

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) запропонував свій план врегулювання ще у 2016 році. Тепер критики кажуть, що цей план найбільше влаштовує Володимира Путіна

Згода України на так звану формулу Штайнмаєра спричинила шквал протестів у політичних колах. Президента Володимира Зеленського його опоненти звинувачують у зраді національних інтересів і капітуляції перед Росією.

Володимир Зеленський і очільники "Слуги народу" запевняють, що у Мінську українська делегація лише підтвердила доцільність проведення виборів на території ОРДЛО за українськими законами і під контролем ОБСЄ, а також на ухвалення нового закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У документі, під яким поставив підпис представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, справді йдеться лише про вибори і про закон.

Однак опоненти закликають оприлюднити усі інші домовленості, які не увійшли до документа і стануть ціною досягнення миру на Донбасі, а також пропозиції, що їх Україна виноситиме розгляд нормандського саміту.

"Це не мир"

Колишній депутат парламенту Вадим Денисенко наголошує, що попри публічні обіцянки президента Зеленського, які пролунали 2 вересня, лишається багато запитань без відповідей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мета Зеленського - встановлення миру на Донбасі. Але тепер його запитують, якаю буде ціна.

Ось лише деякі з них: "Він не сказав нічого про контроль над кордоном місії ОБСЄ, як це прописано в Мінських угодах. Він не сказав нічого про те, що потрібно припинити видачу російських паспортів на наших територіях".

Вадим Денисенко також наголошує, що підписання формули може стати ключовою причиною скасування санкцій проти Росії, а також не виключає, що Зеленського "будуть змушувати сісти за стіл переговорів з ватажками "ЛДНР" і визнати, що це громадянський конфлікт", та "піти на амністію всіх на всіх".

"Чи погодиться на ці умови Зеленський? Він, на жаль, вже на них погодився, можливо, сам цього не усвідомлюючи. Чи стане підписання нормандських угод кінцем війни? Вірогідність, на жаль, 50 на 50", - визнає Вадим Денисенко.

Про багато питань без відповідей говорить і фракція "Голос". Команда Святослава Вакарчука вимагала закритого засідання Верховної Ради, аби почути, на які поступки готовий піти президент. Але Володимир Зеленський обмежився закритою від преси зустріччю із лідерами фракцій парламенту. Як пояснювали представники "Слуги народу", є речі, яким поки що не можна надавати розголосу.

Експрезидент Петро Порошенко вкотре наголошує, що "ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі".

"Це вигадка Путіна. Українська сторона ніколи не затверджувала цю формулу, але це те, що Володимир Путін неодноразово намагався прочавити на переговорах. З учорашнього дня, як би вас не переконували в зворотному, Україна стала частиною цього процесу. Наслідок - міністр закордонних справ Сергій Лавров вже сказав, що буде так, як у Придністров'ї, а ватажки бойовиків заявили, що згода України на формулу Штайнмаєра означає право народу Донбасу на самовизначення", - заявив Петро Порошенко з парламентської трибуни.

"Це не мир, а перенесення війни до Києва. На гірших для України умовах", - переконанийполітолог Сергій Таран.

"Після легітимізації перевдягання бойовиків з камуфляжів у костюми депутатів ці території мають затягнути в українську політику. Чекайте бойовиків, які вбивали українців, на ваших телеекранах та у парламенті. Тепер вони нам розказуватимуть, як нам жити. "Формула Штайнмаєра" - це шлях не до миру, а до більшої війни", - переконаний Сергій Таран.

"Немає жодної зради", є червоні лінії

"Немає жодної зради. Ми не можемо розкривати усіх подробиць переговорів, але я гарантую, що все нормально. Для мене особисто, як і для всіх наших депутатів, є червоні лінії, які ми не переступимо", - запевняє лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Фактично, це технічний крок, щоб перейти із мінського формату в інший формат, нормандський. Але поки що багато невизначеності. Закону про особливий статус Донбасу поки що немає і він не може бути ухвалений швидко. Немає поки що ані тексту, ані концепту. Тому давайте знизимо градус напруги", - каже пан Арахамія.

Голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко також наголошує на тому, що українська влада не поступиться національними інтересами.

"Мета президента Зеленського - це встановлення миру. Ми поспішаємо, бо щодня надходить інформація про загиблих на Донбасі. Так, ми повинні встановити контроль на кордоні, війська мають бути відведені, і ці червоні лінії встановив Володимир Зеленський. Саме це ми і будемо захищати на переговорах. І Росія ніколи не змусить нас переступити через ці червоні лінії", - сказав він журналістам.

Проте і щодо самого саміту у нормандському форматі за участі України, Росії, Франції та Німеччини серед політиків багато скепсису.

"Нормандського формату також вже не існує. Позиція Макрона стосовно Росії і візит міністра оборони Франції до Росії є свідченням того, що Франція визнає себе російським союзником. А отже, французи більше не можуть виконувати функції посередника", - зазначаєОксана Сироїд, віцеспікер парламенту попереднього скликання.

Сценарії й застереження

У той самий час, у соцмережах вже лунають прогнози про те, як ситуація розвиватиметься далі.

"У жовтні зустріч нормандського формату. Оголошення миру. Місце - Потсдам або Мюнхен. До кінця року Рада проголосує новий закон про особливий статус, з місцевою міліцією та широкою автономією. У січні стартує виборчий процес. Паралельно в Києві, всій Україні і в ОРДЛО. І за одним законом. У квітні проходять вибори, іх визнають українська ЦВК і місія ОБСЄ/БПІПЛ. З червня 2020 поетапне зняття санкцій з РФ. Восени 2020 від нас поїде СММ ОБСЄ. Юридично ОРДЛО повернеться під контроль України, але фактично це буде самоврядна територія, з повною амністією та ігноруванням наказів з Києва", - пише ексдепутат парламенту Ігор Попов.

"Я чую, що червоні лінії у питанні Донбасу залишаться недоторканими. Хочу ці червоні лінії побачити. Чітко і недвозначно сформульованими. Впевнений, що цього хоче все українське суспільство. Кожний українець має право знати, яку ціну і за що ми платимо", - наголошує ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

Диявол у деталях?

Блогер Сергій Фурса вважає, що допоки не стануть відомі усі плани Києва, казати напевне, що втрачає і чим поступається Україна, неможливо."Штайнмаєр по-зеленски. Капітуляція чи ні? А біс його знає. Бо ж диявол, як завжди, в деталях. Ключове, що було сказано - вибори мають пройти відповідно до Конституції України. І питання, що під цим розуміють обидві сторони. І що під цим розуміє президент України", - пише він у Facebook.

Один із лідерів фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який є прихильником втілення формули Штайнмаєра, привітав кроки української влади.

Водночас він наполягає на тому, що ця формула не передбачає встановлення контролю України над україно-російським кордоном до проведення місцевих виборів на території ОРДЛО.

"Зеленський неправий, коли каже, що вибори будуть тоді, коли кордони будуть під контролем України. Бо це не відповідає формулі Штайнмаєра і Мінським угодам. Вони передбачають, що встановлення такого контролю має відбуватися на наступний день після проведення місцевих виборів, а закінчуватися - після того, як закон про особливий статус Донбасу буде остаточно ухвалений. Окрім того, Зеленський не сказав, що цей закон має узгоджуватися із представниками Донецька і Луганська", - сказав Віктор Медведчук журналістам у кулуарах парламенту.

Що чекає парламент

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила, що формула Штайнмаєра дійсно не передбачає встановлення контролю над україно-російським кордоном до проведення виборів.

"У дипломатичному світі зараз розуміють це так: спочатку - вибори, а потім якось воно буде. Але формула Україна має полягати у тому, що спочатку - демілітаризація, а потім вибори", - заявила лідерка "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також сказала, що головна роль у захисті національних інтересів під час реалізації плану з врегулювання на Донбасі буде у парламенту, оскільки саме Верховна Рада ухвалюватиме закон про особливий статус Донбасу.

"Хочу подивитися, як це барахло спробують пропхнути через парламент, - зазначає блогерка і журналістка Соня Кошкіна. - Під яким соусом. По-хорошому, спроба ратифікації 25-річчя для Чорноморського флоту РФ у Севастополі має виглядати як дитячий садок (ідеться про так звані Харківські угоди, які підписав Віктор Янукович у 2010 році. - Ред.). Але, враховуючи нинішній склад Верховної Ради, дуже сумніваюся. По суті, для дев'ятого скликання парламенту цей закон стане тестом не просто на суб'єктність, а на честь, гідність і здоровий глузд".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!