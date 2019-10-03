Що таке "формула Штайнмаєра"?
Соціологи кажуть, що словосполучення "формула Штайнмаєра" не розуміє і не може оцінити більшість українців. Водночас її реалізація може стати основною у врегулюванні кризи на Донбасі.
Звідки взялася ця "формула", що вона означає, чим вона відрізняється від змісту Мінських угод - досліджувала ВВС News Україна.
Історія 2016 року
У вересні 2016 року до Києва приїхали міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Франції Жан-Марк Еро.
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До цих переговорів Європа підтримувала позицію України і президента Порошенка у тому, що виконання політичного блоку угод, тобто проведення місцевих виборів на неконтрольованих територіях, а також закріплення особливого статусу Донбасу, можливе лише після виконання безпекових пунктів мінських домовленостей. Головні з них: виведення військ з самопроголошених "республік", встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном, звільнення усіх заручників.
У Києві пан Штайнмаєр за підтримки французького колеги запропонував компромісний, на їхню думку, план. Безпековий блок Мінських угод виконувати одночасно із політичним. Метою вони називали необхідність зрушити з "мертвої точки" мінський процес.
Важливо, що ці пропозиції не були закріплені на папері, вони лише були запропоновані для обговорення сторонам конфлікту.
Суть "формули"
Ідея тодішнього міністра закордонних справ Німеччини полягала у тому, щоби змінити послідовність виконання пунктів Мінських угод.
У мінських документах проведення місцевих виборів на території ОРДО є передостаннім, 12-тим пунктом плану з врегулювання кризи після низки інших кроків, серед яких - "негайне і всеосяжне припинення вогню", відведення військ від лінії розмежування, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю ОБСЄ над кордоном.
Запропонована "формула" передбачає принципово інший механізм. Спочатку - місцеві вибори відповідно до Конституції України, тимчасове, а після підтвердження ОБСЄ демократичності виборів - постійне набуття чинності закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.
І одночасно із імплементацією цього закону - виведення військ і встановлення контролю України над східним кордоном.
У той час, як офіційний Київ із 2015 року стояв на тому, що мінський комплекс заходів із врегулювання на Донбасі - це поетапний план, Росія та лідери "республік" переконують, що усі пункти мають виконуватися одночасно, а не у порядку від першого до останнього.
Формула - пазл
Через місяць після київської зустрічі міністрів, коли "формула Штайнмаєра" була запропонована уперше, у жовтні 2016-го в Берліні відбувся саміт "нормандської четвірки" за участі президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини.
Петро Порошенко за підсумками саміту заявив, що позиція України лишається незмінною. Виконання безпекових умов, а також звільнення заручників мають передувати виконанню політичної частини. Але водночас він сказав, що учасники саміту "затвердили пропозиції" Німеччини та Франції.
Представники команди Зеленського тепер звинувачують попередників у тому, що це саме вони погодилися на "формулу", а чинна влада, мовляв, має опиратися на домовленості 2016 року.
Але попередня влада одночасно наполягала на безпекових передумовах, у той час як "формула" німецького міністра, яка 1 жовтня, набула письмового вигляду і на яку погодилася Україна під час засідання тристоронньої контактної групи, пояснює процедуру лише проведення виборів і набуття чинності закону про особливий статус.
Президент Зеленський також заявляє, що виборів в ОРДЛО не буде, допоки не буде демілітаризовано неконтрольовану територію.
Франк-Вальтер Штайнмаєр - нині президент Німеччини.
Після того, як стало відомо про те, що у Мінську Леонід Кучма письмово дав згоду Києва на "формулу", офіційний представник МЗС Німеччини Райнер Бройль сказав, що вона - лише один із "пазлів". І що повернення Україні контролю над кордоном і проведення виборів - це питання, які ще потребують обговорення.
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