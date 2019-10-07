Настав час повернути в меню червоне м'ясо?

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Нове суперечливе дослідження свідчить, що ми даремно відмовляємося від ковбаси, фаршу, стейків та інших видів червоного або переробленого м'яса. За словами авторів дослідження, відмова від цих продуктів є марною тратою часу для більшості людей.

У звіті, який йде всупереч із позицією більшості великих організацій на планеті, вказано: докази шкоди червоного м'яса - доволі слабкі, і ризик в цілому невеликий.

Деякі експерти позитивно оцінили "детальний" аналіз своїх колег. Однак, були й ті, хто розкритикував дослідження, назвавши його таким, що вводить в оману і може "поставити під загрозу здоров'я багатьох людей".

Що вважають червоним м'ясом?

Червоне м'ясо - це яловичина, баранина, свинина, телятина й оленина. М'ясо птиці - курей, качок та дичину - до цієї категорії не відносять.

Щоб подовжити термін зберігання або змінити смак, м'ясо піддають обробці: його коптять, солять або консервують.

Не вважають переробленим лише фарш у чистому вигляді, а от бекон, ковбаси, хот-доги, салямі, тушкована яловичина, паштети і шинка - це модифіковані продукти.

Чи справді шкідливо?

Червоне й перероблене м'ясо підвищує ризик розвитку раку кишківника, вважають вчені.

Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) при Всесвітній організації охорони здоров'я відносить червоне м'ясо й перероблені м'ясопродукти до канцерогенів, що підвищують імовірність виникнення злоякісних пухлин.

Однак, самі вчені заявляють, що ймовірний зв'язок між споживанням червоного м'яса та розвитком онкології не доведений на 100%.

Лише у Великій Британії споживання переробленого м'яса призводить 5 400 випадків раку кишківника щорічно.

Крім цього, науковці припускають, що червоне м'ясо збільшує шанси на появу серцевих хвороб і діабету 2-го типу.

Тому тут вчені одностайні: надмірне його споживання здоров'я вам точно не додасть.

PA Images Ризики, пов'язані з вживанням м'яса ... порівнюємо 21% випадків раку кишківника зумовлені вживанням м'яса

86%випадків раку легенів зумовлені курінням 19% всіх випадків раку, викликаних курінням, порівняно з

3%всіх випадків раку, пов'язаних із вживанням м'ясопродуктів Джерело: Cancer Research UK

Про що свідчить дослідження?

Фахівці з університету Далгаузі й університету МакМастер в Канаді ще раз вивчили докази, на які традиційно спиралися науковці.

Результати, оприлюднені в Annals of Internal Medicine, свідчать: якщо людина відмовлятиметься від трьох порцій червоного або обробленого м'яса щотижня, то:

впродовж життєвого циклу смертність від раку зменшиться у пропорції 7 випадків на тисячу людей

за 11 років рівень смертності від серцевих хвороб зменшиться у пропорції 4 випадки на тисячу людей

Якщо щотижня протягом 11 років людина відмовлятиметься від трьох порцій:

червоного м'яса, то кількість хворих на діабет 2 типу знизиться у пропорції шість випадків на 1000 людей

обробленого м'яса - у пропорції 12 випадків на 1000 людей

Зазначені ризики загалом аналогічні до тих, які лунали раніше, проте їхнє тлумачення радикально відрізняється.

Дослідники кажуть:

ризики не такі великі, як вважають

докази не такі міцні, щоб не сумніватися в реальності ризиків

"Правильний вибір не для всіх, а для більшості - продовжувати споживати м'ясо, - заявив BBC News один з дослідників Бредлі Джонсон. - Ми не говоримо, що немає ризиків, ми говоримо, що є лише докази дуже незначного зменшення випадків раку та інших смертельних захворювань".

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Реакція науки

Статистики загалом підтримали методику, на основі якої канадські дослідники робили свої висновки.

Зокрема, професор Девід Шпігельхальтер з Кембридзького університету назвав роботу канадців суворою і навіть нещадною: переконливих доказів користі для здоров'я від скорочення споживання м'яса немає.

Висновки

Зрозуміло, є й інші думки: не всі погоджуються з тим, як канадці інтерпретують дані.

Наприклад, представник служби громадської охорони здоров'я Англії заявив, що служба не переглядатиме рекомендацію обмежити споживання м'яса.

Марко Спрінгманн з Оксфордського університету назвав висновки канадців небезпечними, такими, що применшують значення наукових даних і вводять в оману.

Джіота Мітроу з Всесвітнього фонду дослідження раку висловив побоювання, що люди, послухавши канадських вчених, вирішать, що можуть їсти стільки м'яса, скільки захочуть, а це не так.

Професор Ніта Форухі з Кембридзького університету підкреслила, що 12 додаткових випадків діабету другого типу на 1 тисячу людей - показник, який не варто ігнорувати, особливо якщо екстраполювати його на населення такої великої країни, як Велика Британія.

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Недостатньо доказів

Що ж, ласкаво просимо у складний світ досліджень в галузі харчування.

Оскільки ви не можете замкнути людей у кімнаті й все життя примусово їх годувати, для того, щоб визначити вплив різних продуктів на їхнє здоров'я, вам доводиться покладатися на недосконалі дослідження.

У цій галузі є два основні типи наукових досліджень:

спостереження

рандомізоване контрольоване дослідження

У першому випадку ви можете стежити за величезною кількістю людей протягом десятиліть, записувати, як вони себе поводять, і бачити, що відбувається з їхнім здоров'ям. Але виділити вплив одного продукту з-поміж того, що вони споживають, - доволі складне завдання.

Під час рандомізованого дослідження ви призначаєте різні дієти. Але вони не дотримуються їх вічно, а вам потрібно, щоб вони харчувались так роками, перш ніж з'являться такі захворювання, як рак або серцевий напад.

"Наукова спільнота має визнати, що проведення клінічних випробувань конкретних харчових втручань, на відміну від фармацевтичних товарів, і спостереження за людьми протягом тривалих періодів часу до появи хвороби або смерті просто неможливе", - сказав професор Форухі.

Ми живемо у світі недосконалих даних, і жодних змін не передбачається.

Кожен розуміє по-своєму?

Більшість науковців підтримують ідею зменшення споживання червоного або переробленого м'яса.

Цей аналіз і ті, що проводились раніше, виявили аналогічні ризики, і варто зазначити, що автори звіту відзначають: "Ми не говоримо, що ризику немає".

Але питання про те, як обмеження споживання червоного м'яса впливає на здоров'я людини, - дуже складне.

Наприклад, приблизно шість з 100 британців в якийсь момент свого життя хворіють на рак кишківника.

Якщо всі вони споживають додаткові 50 грамів бекону на день, то, за оцінками вчених, ця цифра збільшиться до семи зі 100.

Але ніхто не знає, чи буде це вашим випадком.

Скільки їсти червоного м'яса?

Британська національна служба охорони здоров'я радить всім, хто вживає більше, ніж 90 грамів червоного або переробленого м'яса на день, скорочувати порцію до 70 грамів на день.

"Наукові дані свідчать, що люди, які регулярно їдять червоне і перероблене м'ясо, мають обмежити його кількість у своєму раціоні, - сказав Луї Леві, керівник Британського відділу громадського харчування. - Це має стати частиною системи здорового харчування, адже переїдання може збільшити ризик розвитку раку кишківника".

І це ще не все

М'ясо - це лише один з аспектів дієти. Попередні дослідження показали, що овочі також мають велике значення у харчуванні людини.

А стан нашого здоров'я - лише одна з причин, чому ми маємо рахувати кількість спожитого м'яса.

Вчені з'ясували, що на м'ясо та інші продукти тваринного походження припадає більше половини парникового газу, який потрапляє в атмосферу під час виробництва продуктів харчування.

Найбільш шкідливими щодо впливу на клімат і довкілля загалом виявилися яловичина і баранина.

Були спроби "примирити" всі ці речі й розробити систему "планетарного здорового харчування".

Її автори рекомендують відмовитись від м'яса і отримувати білок з горіхів й бобових (квасолі та сочевиці).

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