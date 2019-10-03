Копирайт изображения Прес-служба Данилюка

Відставка Олександра Данилюка стала першим публічним конфліктом в команді Володимира Зеленського.

Він був радником з міжнародних та економічних питань ще під час передвиборчої кампанії, саме тому всі чекали призначення Данилюка на якусь високу посаду у владі.

Однак несподівано для всіх Зеленський призначає його секретарем РНБО. В Данилюка забирають кабінет на Банковій та переселяють до будівлі РНБО. Так він все більше віддаляється від президента та втрачає можливість впливати на важливі процеси у владі.

Вже тоді неофіційно говорили про конфлікт Данилюка з "правою рукою" Зеленського, керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Буцімто, не сприймає його Богдан за "свого", особливо враховуючи те, що Данилюк працював міністром фінансів за президента Петра Порошенка і був напряму причетний до націоналізації "ПриватБанку".

Тепер Данилюк відверто зізнається, з Богданом стосунки напружені ще з часів передвиборчої кампанії. Але у відставку, за його словами, подав не через це.

Останньою краплею стала ситуація з "ПриватБанком", в якій Данилюк бачить серйозні загрози для фінансової стабільності країни.

"Зараз всі слідкують за курсом долара. Потім будуть слідкувати теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - застерігає він.

Про загрози для України, які, на його думку, пов'язані з діями Ігоря Коломойського та Андрія Богдана, а також з погодженням формули Штайнмаєра та наближенням фінансової кризи Олександр Данилюк розповів в інтерв'ю ВВС.

"Остання крапля - ситуація з "ПриватБанком"

ВВС: Що спонукало вас написати заяву?

Олександр Данилюк: Було декілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини, і будинку Валерії Гонтаревої. Також є певний прогрес у судах.

Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кон свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що робитиму все, аби вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати. Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею.

ВВС: Ви говорили про це з президентом ще до ухвалення рішення?

Олександр Данилюк: У нас були розмови навіть під час передвиборчої кампанії. Коли конкретні люди, які під час націоналізації представляли інтереси олігарха (Ігоря Коломойського. - Ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) стосовно цього процесу. І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні сторони барикад і ми все одно маємо конфлікт інтересів, ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк.

Копирайт изображения УНІАН, FACEBOOK/PRIVATBANK

У професійному світі, де все базується на професійних стандартах, якщо людина є адвокатом, то конфлікту інтересів ти маєш уникати. І якщо ти цього зробити не можеш, то маєш подати у відставку.

ВВС: Ви зараз говорите конкретно про Андрія Богдана?

Олександр Данилюк: Про Андрія, так.

Андрій Богдан до президентських виборів був адвокатом Ігоря Коломойського, який був власником "ПриватБанку". Олександр Данилюк в той час був міністром фінансів та брав участь в процесі націоналізації.

Ігор Коломойський вважає націоналізацію незаконною, саме тому він оскаржив це рішення держави в судах.

ВВС: Він людина Коломойського?

Олександр Данилюк: Це не має значення в даний момент. Зараз я намагаюся в цьому контексті бути максимально нейтральним, дивитися на це збоку. Моє бачення - що дійсно є конфлікт інтересів і його необхідно усунути. Тому що коли його не усунути, то тоді не буде довіри до будь-яких процесів, які відбуваються. Суто професійна позиція.

Я, наприклад, не впливав, я не мав права цього робити. Я не міг би використовувати суди, правоохоронну систему, мені б в голову це не прийшло.

ВВС: Ви радили щось з цього приводу президенту?

Олександр Данилюк: Так, я дав йому декілька своїх рекомендацій. Які - я не буду озвучувати.

ВВС: Він до них дослухався?

Олександр Данилюк: Питання не в тому, дослухався чи не дослухався. Як людина, яка підтримувала президента під час виборів, я намагаюся бути максимально корисним і конструктивним. Тому це не питання якихось ультиматумів. Це моє і тільки моє рішення.

Копирайт изображения Уніан Image caption Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з Андрієм Богданом

ВВС: А з Богданом ви про це говорили?

Олександр Данилюк: Немає сенсу.

ВВС: Жодного разу? Адже він так само міг сказати, що у нього був конфлікт інтересів, але зараз він не причетний до "ПриватБанку".

Олександр Данилюк: Питання в тому, що відчувають люди, чи вони будуть вірити таким словам про те, що хтось жодного стосунку не має. Це ж питання довіри. Давайте залишимо це питання відкритим.

ВВС: Рейтинги ж заміряються щотижня....

Олександр Данилюк: Це не ті рейтинги. Це рейтинги підтримки людей. І вона залежить від стану справ у країні. Є ще ті, чиї рейтинги не заміряють, а це інвестори, бізнес, МВФ, у першу чергу. Якщо вони не будуть довіряти нам, тоді дуже швидко це позначиться і на настроях тих, хто голосує на виборах. В цьому велика загроза.

"МВФ нам потрібен"

ВВС: Якщо рішення про націоналізацію "ПриватБанку" буде скасовано, і влада піде на компроміс з цього питання - то які наслідки, на вашу думку, може відчути пересічний українець, який віддав президенту 73% голосів?

Олександр Данилюк: Про що була націоналізація "ПриватБанку"? Про те, що держава Україна може обмежувати вплив дуже впливових олігархів. Багато ж було історій про те, як олігархи ставали олігархами. Це і непрозора приватизація, сидіння на потоках, корупція і таке інше. І націоналізувати найбільший банк, з якого, згідно з аналізом Нацбанку, вивели 5,5 млрд доларів (це підтверджено було незалежними аудиторами), якими володіли олігархи, - це був величезний ризик.

Це було складно зробити навіть технічно, оскільки це найбільший банк. По-друге, було зрозуміло, що це одна з найсильніших олігархічних груп. Тобто тоді це був певний прецедент. Мені здається, саме це треба мати на увазі. Якщо зараз ситуація змінюється, якщо тепер ідуть на поступки тим, хто вивів з України гроші, а держава, націоналізувавши банк, вклала 5,5 млрд доларів коштів платників податків - будь-яка компенсація буде мати декілька наслідків.

Копирайт изображения Прес-служба Данилюка

Перше - це прямі видатки бюджету. Кажуть про 2 млрд доларів - це буде мінус у бюджеті. Ці кошти можна було використати для інших цілей, але це тільки маленька частка. Насправді найбільший ефект буде від іншого: інвестори зрозуміють, що Україна вже не спроможна займатися деолігархізацією, є вплив на інституції.

МВФ скаже: "Побачимось наступного разу, коли ви покажете, що ви знову серйозні". І це буде такий ефект сніжного кому. Нема МВФ - не буде інвестицій, не буде далі приватизації, всього того, що дає поштовх для економіки. Тоді про які 40% протягом наступних п'яти років ми можемо говорити?

Згідно з програмою діяльності уряду Олексія Гончарука, ВВП України протягом наступних п'яти років має вирости на 40%.

Ми можемо ще в дуже слабкому стані вступити в світову фінансову кризу, треба завжди якось готуватися до цього. Якщо входити туди без програми МВФ, без інвестицій, тоді наші люди це відчують дуже і дуже швидко. Зараз всі слідкують за курсом долара. Потім будуть слідкувати теж, але він буде рухатися в іншому напрямку.

ВВС: А коли ви почали вважати, що влада шукає компроміс із Коломойським? Після візиту місії МВФ?

Олександр Данилюк: Так, я з ними спілкуюся постійно, звичайно. І я розумію, як вони думають. Звичайно, те, що вони поїхали без заключних домовленостей - це дуже негативний сигнал. І шкода, що це сталося тільки через проблему з "ПриватБанком". Я вважаю, що відповідальною позицією було б знайти на це відповідь. І якомога скоріше.

Я навіть скажу вам більше: іншого виходу немає. Це рішення має бути. Як? Це залежить від нас. Нам його диктувати ніхто не буде. Бо у нас дуже часто комплекс жертви все ж таки існує.

Ми любимо питати: "А ми тут до чого? Ми і так намагаємося багато реформ робити, а що "ПриватБанк"? Ну, це ж суди". Забувають про інше. Що МВФ працює з країною і він нам потрібен. Я повторюю це постійно. Нам здається, що вони нам винні, але вони нам нічого не винні. Вони нам потрібні, і МВФ має почувати себе комфортно, підтримуючи програми в Україні. Тому це ми маємо запропонувати комфортні відповіді на ці питання.

ВВС: Як ви думаєте, українська влада цей сигнал від МВФ почула?

Олександр Данилюк: Однозначно.

ВВС: Ви говорите про серйозні загрози для країни. Що вам відповів президент?

Олександр Данилюк: Давайте я не буду передавати нашу розмову з президентом.

ВВС: Він розуміє масштаб загрози?

Олександр Данилюк: Він розуміє масштаб загрози.

ВВС: А ви говорили Зеленському про ваші плани обмежити масштаби впливу Коломойського під час передвиборчої кампанії президента?

Олександр Данилюк: Однозначно, звичайно. І не тільки йому, я це публічно говорив. Для мене репутація - це ключове. Тому я точно тут не для того, щоб гратися в якісь політичні ігри. Поки я можу бути ефективним, це все стримувати, то я це роблю. Коли я бачу, що процеси активізуються і ми не можемо знайти рішення, то ховати голову в пісок - це точно не про мене.

ВВС: Коли ви побачили цю фотографію, що наробила багато галасу: Коломойського, президента, представників його Офісу та міністра палива та енергетики на нараді на Банковій, - вас вона не насторожила? До речі, дивно, що вас там не було...

Копирайт изображения Офіс президента Image caption 10 вересня Офіс президента опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським.

Олександр Данилюк: Абсолютно не дивно, що мене там не було. Навпаки, мене там не могли бути апріорі.

Не те, що мене це насторожило, у мене якесь дуже міцне слово вискочило, коли я побачив цю фотографію. Я вважаю, що публічно це робити було помилкою. Це був неправильний меседж. Не може керівництво держави проводити зустрічі в такому форматі. Я не знаю, навіщо це було організовано, але це однозначно була помилка.

ВВС: Ви знаєте, про що там йшлося, про "Приват" говорили?

Олександр Данилюк: Мене це взагалі не цікавить.

ВВС: Прем'єр Гончарук каже, що з МВФ все добре, вони спільно працюють. Звідки у вас інформація, що є проблеми, представники МВФ особисто вам озвучували свою стурбованість?

Олександр Данилюк: Ну, звичайно. Вони це озвучували і президенту теж. Вони, до речі, зробили досить зрозумілий стейтмент. Часто вони завуальовують інформацію, а тут, мені здається, озвучили все чітко, вони були абсолютно відвертими.

За результатами вересневого візиту місії МВФ в Україну, конкретних домовленостей досягнуто не було. Місія зробила заяву, у якій звернула увагу на погані умови ведення бізнесу, які не створюють передумов для створення нових робочих місць, через що українці вимушені їхати на заробітки за кордон.

Представники фонду наголосили, що після виборів влада України отримала шанс провести всі необхідні реформи. Зокрема, керівництво країни поставило амбітну ціль щодо трансформації економіки України та поліпшення життя всіх українців.

У Фонді заявили, що місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування.

ВВС: Ви говорили, що ситуація з Валерією Гонтаревою є "позасудовою розправою". Ви не боїтеся, що така ситуація торкнеться і вас?

Олександр Данилюк: Ризики зрозумілі були з самого початку. Тому декілька людей на той момент (коли відбувалася націоналізація "ПриватБанку". - Ред.) взагалі вирішили відійти. І це лише підкреслює характер зокрема і Валерії Гонтарєвої, що вона все ж таки не побоялася.

Також треба розуміти, що ми діяли в інтересах держави на той момент. Ще це сигнал для тих, хто зараз намагається щось робити. Якщо така безкарність відбувається, тоді це може статися із кимось іще.

Про стосунки з Богданом

ВВС: На вашу думку, Зеленський має звільнити Богдана?

Олександр Данилюк: Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція.

ВВС: Можна сказати, що у вас із ним конфлікт?

Олександр Данилюк: Так, можна сказати, що напружені стосунки.

ВВС: Саме через "Приват"?

Олександр Данилюк: Ні, ми просто з ним абсолютно різні цінності маємо, різні підходи, різний бекграунд. Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції.

Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і "порішаєм" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це у нову владу, вони несуть надзвичайні ризики.

ВВС: В Офісі президента кажуть, що конфлікту з вами немає, є просто різні бачення темпів, вони хочуть зробити все дуже швидко…

Олександр Данилюк: А я хочу повільно?

ВВС: А ви, скажімо, не поспішаєте…

Олександр Данилюк: А які реформи? І хто робить ці реформи, Богдан робить реформи? Важко коментувати нісенітниці. Голова Офісу каже, що він кудись швидко біжить. Цікаво, куди він дуже швидко біжить. Наприклад, усі мої ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента. Зокрема і щодо Служби фінансових розслідувань - повністю готовий законопроєкт, реформа СБУ, реформа структури РНБО…

Копирайт изображения Михайло Марків

Що робить Адміністрація (Офіс президента - Ред.)? Вони на це сідають. Може, коли вони на це сідають, вони швидше біжать з реформами, але незрозуміло, з якими. І давайте будемо відвертими: реформи роблять конкретні люди. Дуже багато тих реформ, які зараз робляться, і законопроєкти, які зараз прийняті, розроблені або мною, або за моєї участі. Тому біжать вони, може, і швидко, але Богдан до цього не має жодного відношення.

Мені здається, ми маємо тверезо дивитися на речі і не займатися підміною понять. У нас із Богданом є непрості стосунки. Але це - ціннісні розбіжності. Я з повагою ставлюся до парламенту. Я вважаю, що Кабмін має працювати максимально незалежно і нести повну відповідальність. Тоді буде правильний баланс і в цьому є рецепт успіху. Андрій бачить це собі трошки інакше. Я думаю, що це помилкова стратегія, яка створить дуже швидко проблеми.

ВВС: Наскільки великим сьогодні є вплив Коломойського?

Олександр Данилюк: Знаєте, я вам скажу, що навіть Ігор Валерійович зацікавлений в тому, щоб людина, яка має конфлікт інтересів, не дискутувала зараз. Теперішня ситуація дискредитує всіх.

ВВС: Наскільки високий зараз вплив цієї людини на українську владу?

Олександр Данилюк: Ну, а як ми будемо це оцінювати? На фотографіях він буває. Скільки там людей? П'ятеро. Один із п'яти. Я ж не спеціалізуюся на оцінці впливу Коломойського. У нас набагато більше зараз є проблем. Але це та, яка би мала бути вирішена.

Про формулу Штайнмаєра

ВВС: Як ви сприйняли схвалення формули Штайнмаєра в Мінську?

Олександр Данилюк: Неоднозначно, скажу чесно, неоднозначно. Є декілька проблем. Перше, це те - як відбувалася комунікація, як велася підготовка суспільства. Так не може бути, це створює дуже серйозну недовіру, це небезпечно. І ви бачите, що дуже швидкою була реакція, зокрема і опоненти готувалися. І до цього теж треба було готуватися, розуміючи, що це дуже серйозний крок і його треба пояснювати. Тут були створені дуже серйозні ризики.

Щодо самого змісту - то, звичайно, тут є дуже багато простору для інтерпретації. А це також величезний ризик. Ми досі не можемо зрозуміти, яка у нас послідовність дій. І вчорашня пресконференція так званих лідерів невизнаних республік показала, що у них є своє бачення. Коли є простір для інтерпретації, це означає, що негатив уже взяли, а позитиву немає, тому що ж не досягли домовленостей конкретних.

Був іще один момент, який я відчув, коли я їздив на минулому тижні, здається, на Схід. І там я відвідав три ділянки, де планується відведення військ (Золоте, Петрівське і Станиця), щоб поговорити з військовими про те, як вони оцінюють готовність і ситуацію. Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці.

Я можу багато про це говорити, але можна вказати декілька конкретних моментів. Перше, це те, що у них на фронті - навіть не у людей на Майдані - у військових там має бути довіра до таких рішень, інакше не зрозуміють. Не можна на це закривати очі, треба це доносити, тому що від цих людей залежить це насправді.

ВВС: Це є?

Олександр Данилюк: Однозначно, ні. Я цього не відчув.

ВВС: Вони проти відведення? Ці люди, які там стоять?

Олександр Данилюк: Вони просто розуміють, що якщо це робити, то, по-перше, зимою це робити складно, навіть небезпечно, тому що треба рухатися по відкритій місцевості, тому що немає листя і так далі. Але є іще інші моменти чисто технічні, коли мені показували, що створюються ризики. Інше питання - чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій.

В будь-якому разі, розведення необхідне, з цього все починається, але треба розуміти, що воно не так просто буде відбуватися, до цього просто треба серйозно готуватися, це окрема робота. Щоб люди розуміли, чому це робиться, як це робиться, що це означає для них. Тому вчора я це сприйняв дуже неоднозначно, і я вважаю, зараз має бути активна робота проведена, щоб неоднозначності ці виправити, інакше це величезний ризик. Я думаю, всі вчора це відчули.

ВВС: Ми сьогодні були в парламенті, там деякі наші співрозмовники не виключили, що Данилюк побачив, що пахне "формулою Штайнмаєра" і що можуть у випадку чого її повісити на нього. Все-таки ви за сферу нацбезпеки і оборони відповідаєте. Ваша відставка якось пов'язана з цим?

Олександр Данилюк: Дивіться, я не буду це коментувати. Єдине, що скажу: ризики я бачив, і я планував мати серйозну розмову з президентом з цього приводу.

ВВС: Але ви її не мали?

Олександр Данилюк: Не було часу, оскільки він був у від'їзді. У нас ця розмова не склалася. І це важливо. Я все ж таки з ним поговорю з цього приводу.

Копирайт изображения Прес-служба РНБО

ВВС: Хто ухвалює рішення? Зараз ми чуємо тільки про Єрмака. Таке враження, що у нього більше важелів впливу на українсько-російські стосунки і на ситуацію з врегулюванням, ніж у того самого Пристайка. Чи достатньо фаховою, на вашу думку, і компетентною є українська команда, яка зараз займається цією проблематикою?

Олександр Данилюк: Я персоналії коментувати не можу, це неправильно. Стосовно фаховості команди я скажу так: є дуже серйозний потенціал для її підвищення.

ВВС: Зараз, наскільки ми розуміємо, парламент буде розробляти законопроєкт про особливий статус Донбасу. Ви взагалі якось були причетні до цього процесу, якийсь проєкт існує?

Олександр Данилюк: За базу прийнято той, що вже існує. Він же є. Якщо його сильно змінювати, то тоді, можливо, ми не зможемо навіть вийти на узгоджений текст.

ВВС: Чи ведуться якісь наради про принципові зміни до законопроєкту про особливий статус Донбасу?

Олександр Данилюк: У мене була позиція, заснована на певному досвіді побудови таких процесів. Я вважаю, що Мінський процес - це скоріше питання національної безпеки. І цей процес мав би координуватися і перебувати під РНБО, це настільки логічно, що я навіть не хочу про це говорити.

Нормандський процес - це дипломатичний процес, і логічно, щоб він був під МЗС, зовнішньою політикою. Цю позицію розумів, до речі, і (міністр закордонних справ - Ред.) Пристайко. І це логічно, тому ще не може бути "Мінськ" продовженням дипломатичної лінії, це неправильно, це створює серйозні проблеми. Але Адміністрація (Офіс президента - Ред.) вирішила, що це...

ВВС: Що це все рівень помічника президента?

Олександр Данилюк: Адміністрації, скажімо так. Що це рівень Адміністрації. Ну от вони так вирішили. Звичайно, я маю боротися, але я ж розумію, що це складний і ризикований процес. І Роман Безсмертний, коли пішов, то він отримав не те що категоричне "ні", але було таке враження, що ми ще їм винні. Такі от помилки - вони небезпечні.

Чи був тиск з боку США?

ВВС: Не можемо про Штати вас не запитати. Ви зустрічалисьз адвокатом Трампа Руді Джуліані?

Олександр Данилюк: Ні. А чого ви вирішили, що я маю це коментувати?

ВВС: Ви їздили в США готувати візит Зеленського в складі делегації.

Олександр Данилюк: В складі делегації був я, мій міжнародний радник. Це була делегація РНБО. На зустріч з Болтоном (радником президента США Джоном Болтоном - Ред.) я запросив Єрмака (помічника президента Андрія Єрмака - Ред.) з власної ініціативи.

ВВС: А він окремо прилетів?

Олександр Данилюк: Він прилетів зустрічатися з Конгресом.

ВВС: Як приватна особа чи з офіційною місією?

Олександр Данилюк: Ну, він же радник. Тобто у мене була офіційна делегація. Я зустрічався з представниками Ради нацбезпеки, Міністерства оборони США та Держдепом. Тільки офіційні зустрічі, виключно. Потім було Міністерство енергетики, де ми обговорювали всі актуальні питання нацбезпеки. І тому я запросив Андрія Єрмака на зустріч із Болтоном, щоб він розумів спектр питань, які обговорюються.

ВВС: Питання візиту Зеленського обговорювали?

Олександр Данилюк: Звичайно, я обговорював.

ВВС: Висувалися якісь вимоги?

Олександр Данилюк: Ні.

ВВС: Тиск якийсь був?

Олександр Данилюк: Ні.

ВВС: І мова про справу Burisma не йшла?

Олександр Данилюк: Ні. Я - National Security Advisor. Це дуже серйозна позиція, у нас була суто професійна розмова. І коли ми говорили про візит, про порядок денний, у нас насправді була дуже цікава змістовна розмова з Болтоном.

ВВС: Ви в 2015-2016 роках працювали заступником голову Адміністрації президента. І саме тоді, за словами колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, активно йшло розслідування справи Burisma і, можливо, причетності Байдена-молодшого. Ви тоді щось про цю справу чули?

Олександр Данилюк: Ні. Я займався тоді питаннями фінансової реформи, тобто у мене був економічний блок. Взагалі, я навіть про це не знав.

ВВС: Чому вас не включили до складу делегації, коли Зеленський їздив на ООН?

Олександр Данилюк: Так, я розумію, що це виглядало дивно, з огляду на те, що всіх членів американської делегації я знаю. Я був першим українським високопосадовцем, який взагалі зустрівся з адміністрацією Трампа, коли я був міністром фінансів.

Чому не взяли? За цим теж є певна історія. Той факт, що Богдана не було на цій зустрічі з Трампом, напряму пов'язаний із тим, чому я не поїхав у Нью-Йорк. Все. Так у нас будується політика. Я і тут наступив на свої інтереси насправді.

ВВС: Тобто це певна помста?

Олександр Данилюк: Я не знаю, чи це є помста, чи це випадково. Чомусь у п'яницю в НАЗК знову відкривається стара історія. В тому-то і питання. Нічого не змінюється, старі підходи.

Хтось у ці старі ігри грається. Вони ні до чого доброго не приведуть.

30 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило недостовірну інформацію у деклараціях Олександра Данилюка. Нібито Данилюк зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 рік та 2016 рік, за даними НАЗК, становить понад 1,6 млн грн. в кожній.

ВВС: Які у вас плани, що далі будете робити?

Олександр Данилюк: Я зараз думаю, у мене є певні плани, звичайно, є вже і пропозиції, але зараз не треба нікуди поспішати.

ВВС: Це буде політика, громадська діяльність?

Олександр Данилюк: Більше комерційний сектор.

ВВС: Правда, що вам пропонували посаду посла в США?

Олександр Данилюк: Обговорювалося це.

ВВС: До цього скандалу з Трампом?

Олександр Данилюк: Так, звичайно.

ВВС: І ви відмовилися?

Олександр Данилюк: Так.

ВВС: Чому?

Олександр Данилюк: Це вже інша розмова. Для мене важливо те, де я буду ефективний.

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