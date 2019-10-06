Копирайт изображения Richard Duebel Image caption Ця скеляста гробниця є лише одним з пам'ятників, залишених в цьому районі набатейцями

У Саудівській Аравії проходить перше глибинне археологічне дослідження. Його мета - пролити світло на таємничу цивілізацію, яка колись мешкала на цих землях. Набатейська культура залишила по собі вишукані кам'яні пам'ятники, проте багато місць все ще залишаються недослідженими.

Скеляста пустеля Аль-Ула в Саудівській Аравії, відома своїм чорним небом, яке дозволяє вивчати небесні тіла без так званого світлового забруднення.

Цей регіон стає дедалі більш привабливим для археологів.

Давно втрачена культура, відома як набатейська цивілізація, була поширена на цій території, починаючи приблизно з 100 року до нашої ери і зберігалася протягом 200 років.

Набатейці правили своєю імперією з величного міста Петра в Йорданії, однак ще одну столицю своєї держави вони облаштували в Гегру (сучасній Мадаїн-Саліх) в долинах Аль-Ули.

Археологи планують провести перше глибинне дослідження місцевої території, яка за розмірами сягає території Бельгії.

Велика міжнародна команда за участі понад 60 експертів наразі розпочала роботу над дворічним проєктом з вивчення території на північному заході Саудівської Аравії площею 3 300 км кв.

Це перша спроба вчених дослідити таку велику територію, про яку вони раніше мали лише загальне уявлення.

Копирайт изображения Richard Duebel Image caption Представники вишуканої набатейської культури мешкали в Аравії и Леванті в стародавні часи

Хто такі набатейці

Племена, які населяли північну Аравію і південний Левант з четвертого століття до нашої ери до 106 року нашої ери

Столицею Набатейського царства була Петра в Йорданії, важливим центром також був Мадаїн-Салех в Саудівській Аравії

На вишукані архітектурні традиції набатейців вплинули месопотамці й греки. Вони вирізали фасади храмів і гробниць зі скель

Є багато прикладів набатейських настінних малюнків й написів, проте жодних істотних змістовних текстів чи літератури не було знайдено.

Набатейці втратили незалежність після завоювання римським імператором Траяном

Копирайт изображения EPA Image caption Місто Петра в Йорданії було столицею Набатейського царства

Певний час саудівські археологи, зокрема Абдулрахман Алсухайбані з Університету короля Сауда в Ер-Ріяді, здійснювали розкопки в Саудівській Аравії та інших відомих набатейських історичних місцях.

"Я вивчав стародавні цивілізації, які населяли ці землі, - пояснює пан Алсухайбані. - Тепер, коли Королівська комісія з вивчення Аль-Ула взялася за діло, з'явиться більше можливостей для глибшого розуміння того, як розвивалися ранні суспільства".

Учасники Королевської комісії обіцяють забезпечити археологів передовими технологіями для роботи.

Проєкт Google "Планета Земля", завдяки якому у відкритому доступі з'явилися супутникові зображення всієї земної поверхні, допомагає науковцям розрізняти природні та антропогенні особливості землі, проте саме мала авіація, оснащена спеціалізованими камерами, надає їм найточніші знімки долин Аль-Ула, які можуть містити досі невідомі археологічні особливості.

За словами Ребеки Фут, американського археолога, яка співпрацює з Королівською комісією з вивчення Аль-Ула, попередні зусилля вчених були зосереджені на розкопках, оскільки систематизоване вивчення такого масштабу вимагає часу та ресурсів, які доступні лише зараз.

Копирайт изображения Richard Duebel Image caption Археологи досліджують долини Аль-Ула, щоб виявити досі невідомі археологічні особливості регіону

Вона вважає, що масштаб такого проєкту поставить Саудівську Аравію на карту давньої історії.

"Дуже багато відомо про перше-третє тисячоліття до нашої ери, ми також добре поінформовані про Стародавній Єгипет і Месопотамію, - визнає вона. - Однак, про давні часи Аравійського півострова ми знаємо порівняно мало. Як саме наші результати вплинуть на розуміння давньої історії, ми поки не знаємо. Але це, ймовірно, може змінити сприйняття історії ранніх періодів".

Ребека Фут багато років пропрацювала в Петрі, стародавньому місті в Йорданії, що залишається найвідомішим пам'ятником набатейської цивілізації. Вона каже, що повітряна археологія матиме ключове значення для вивчення похоронної архітектури, менгірів та інших незвичайних історичних місць, для вивчення яких знадобилося б багатьох років.

"Однак, нині технології забезпечують надійний і всебічний огляд, - пояснює вона. - Нічого подібного не було раніше в такому масштабі".

Під час недавніх розкопок, які організувала Франція, вчені виявили мережу торгівлі пахощами, що проходила через західну частину Аравії і Аль-Ула. Тому Ребека Фут прагне розвинути цю тему і дізнатися більше про роль води у процвітанні регіону.

Копирайт изображения Richard Duebel Image caption Багато цивілізацій, які існували на цій землі, залишили тут свій слід

Вона задається питанням: "Ми припускаємо, що у них була успішна аграрна економіка, однак чи сплачували вони податок на пахощі? Як вони керували водними ресурсами?"

Перші відповіді почнуть надходити під час гідрологічних досліджень, зокрема, завдяки роботі групи повітряних археологів, які допомагають точно визначити певні локації.

Працюючи на висоті від двох до трьох тисяч футів, група науковців під керівництвом Оксфордського археолога Джеймі Квартермайна вже опрацювала половину від запланованих 11 500 локацій. Такі профілактичні обстеження зазвичай проводять для того, щоб гарантувати, що жодні майбутні будівельні роботи не зачеплять археологічні пам'ятки.

Фахівці з наскельного мистецтва також долучилися до наукової роботи.

"Ще п'ять років тому дані GPS не були достатньо точними, - пояснює Джеймі Квартермайн. - Сьогодні у нашому розпорядженні є кілька різних методів фотографії, зокрема безпілотні літальні апарати, камера, розміщена під корпусом легкого літака, й ультрасучасне аерофотографування".

Камери, встановлені під кутом 45 градусів, виявили місця поховань, кладовища бронзової доби і поховальні споруди. Крім того, вчені використовують дрони з камерами, які розміщені під таким самим кутом.

"Це дозволяє нам бачити не лише горизонтальну площину, але й певною мірою вертикальну", - продовжує він. - Нас інформують про те, що у певних місцях можуть бути наскельні малюнки".

На останньому етапі дослідження члени команди, наприклад експерт з наскельного мистецтва Марія Гуагнін, йдуть пішки в поля. Провівши п'ять років у північній Аравії, Марія вражена величезною базою даних, яка охоплює всі історичні періоди.

Копирайт изображения Richard Duebel Image caption Амр Алмадані співпрацює з Королівською комісією з вивчення Аль-Ула

"Вперше ми розглядаємо всі аспекти археологічного ландшафту, - зазначає вона. - Наші знання про доісторичні види тварин досі значною мірою залежать від місця розташування археологічних і палеонтологічних ділянок, де проводились розкопки. Вважалося, що багатьох відомих видів не було на Аравійському півострові, але наскельні малюнки свідчать про зворотне".

Присутність раніше незареєстрованих видів ссавців в Аль-Улі надає нову інформацію про їхнє поширення і типи ареалу, а також про види рослин в цих доісторичних ландшафтах.

Зображення тварин також допомагають визначати певні історичні дати. Наприклад, вважається малоймовірним, що коні або верблюди з вершниками існували до 1200 року до нашої ери.

Худобу, вівць та кіз завезли на Аравійський півострів в період між 6800 і 6200 до н.е. Вони були одомашнені в Леванті й завезені до Саудівської Аравії. Це дає можливість датувати наскельне мистецтво, тому що до цього періоду навряд чи в цьому районі мешкали одомашнені тварини.

Величезний обсяг інформації, який зібрала міжнародна команда, ймовірно, знадобиться під час виявлення можливих маршрутів між Петрою і Мадаїн-Саліх.

Абдулрахман Алсухайбані протягом декількох років займався розкопками у Дедані, місці, де зберігаються ознаки цивілізації, що існувала до набатейців.

Він каже, що масштаби роботи такі великі, що знадобляться покоління, щоб розібратися з результатами: "Що робить цю роботу такою важливою на світовій арені, так це те, що вона розповість не лише про Петру і Мадаїн-Саліх, а й про ранні цивілізації, які значною мірою нам невідомі".

Окрім наукової роботи Абдулрахман Алсухайбані викладає в Університеті короля Сауда в Ер-Ріяді.

"Мої студенти мають можливість долучитися до одного з найбільших досліджень сучасності, - говорить він. - Вони можуть зробити відкриття, які ми навіть не можемо собі уявити сьогодні".

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