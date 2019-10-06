Як імпічмент може допомогти Трампу на виборах-2020

Копирайт изображения Getty Images Image caption Імпічмент може мобілізувати електорат Трампа і принести перемогу на виборах

Демократи в конгресі США заявили, що можуть офіційно оголосити імпічмент президенту вже в найближчі місяці. Але, попри гучний політичний скандал, Дональд Трамп зможе взяти участь у наступних президентських виборах. Республіканці вважають, що він легко здобуде на них перемогу. Але як?

У четвер Трамп виступив з новою заявою, яка викликала чимале здивування у Вашингтоні. У відповідь на запитання журналістів на південній галявині Білого дому, президент не лише підтвердив, що дійсно звертався до української влади з проханням розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, а й закликав Пекін провести аналогічне розслідування.

Хто підтримує імпічмент?

Копирайт изображения AFP Image caption Голосування щодо імпічменту може відбутися в кінці листопада, заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі

Минулого тижня демократи, які мають більшість в Палаті представників, оголосили про початок формальної процедури імпічменту. Причиною стала скарга анонімного працівника спецслужб, який заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським американський президент попросив відновити розслідування діяльності родини Байденів в Україні.

Тижнем раніше адміністрація США заморозила виділення вже схваленої конгресом військової допомоги Києву на суму 391 млн доларів. У конгресі дії президента визнали "використанням службового становища у власних політичних цілях", розпочавши процедуру імпічменту.

Ініціатива отримала широку підтримку в конгресі: наразі імпічмент підтримують 226 членів Палати представників, хоча ще тиждень тому кількість прихильників усунення Трампа була значно скромнішою - 136 членів конгресу.

Зростає і підтримка імпічменту серед виборців. Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним газетою USA Today, за відставку президента США виступає 45% виборців і лише 38% підтримують очільника Білого дому.

Як Трамп захищається від імпічменту?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп заявив, що імпічмент може призвести до громадянської війни

Дональд Трамп відразу назвав ініціативу демократів "полюванням на відьом" і "нісенітницею". Так само президент висловлювався про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори 2016 року.

Минулого тижня пан Трамп здійснив цілу серію агресивних атак на прихильників імпічменту. Він запропонував заарештувати керівника комітету Палати представників у справах розвідки, демократа Адама Шифа, звинувативши його в "державній зраді".

Всупереч закону, президент попросив про особисту зустріч з інформатором, який подав скаргу після його телефонної розмови з президентом України. Він також заявив, знову всупереч закону, що правила захисту таких інформаторів "нещодавно змінилися", і він може дізнатися його особисті дані.

При цьому пан Трамп описав свої переговори з Володимиром Зеленським як "ідеальні". Він назвав ініціативу щодо початку процедури імпічменту "державним переворотом", попередивши, що це може призвести до громадянської війни в США.

Правда, анонімні джерела у Вашингтоні розповіли американським виданням, що в президентській адміністрації загрозу імпічменту розглядають цілком серйозно і вже приступили до формування спеціальної команди юристів, яка буде оскаржувати звинувачення на адресу президента.

Хто виступає проти імпічменту?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконелл підтримує Трампа

Політтехнологи Республіканської партії публічно стверджують, що ініціатива демократів призведе лише до зростання популярності пана Трампа.

Помічник президента Деніел Скавіно-молодший, який відповідає за роботу з соціальними мережами, слідом за президентом опублікував карту виборчих округів, на 99% забарвлену в червоний колір Республіканської партії, супроводивши повідомлення підписом "Спробуйте оголосити імпічмент їм усім".

Пізніше, щоправда, з'ясувалося, що карта не відповідає дійсності.

Керівник виборчого штабу Трампа Бред Парскейл навів власні дані, повідомивши, що після оголошення про початок процедури імпічменту потік пожертв до передвиборчого фонду Трампа значно збільшився.

За тиждень вдалося зібрати 13 млн доларів, заявив пан Парскейл. Лише за третій квартал цього року Національному комітету Республіканської партії вдалося зібрати 125 мільйонів.

Внески на виборчу кампанію Джо Байдена та інших опонентів Трампа від приватних осіб також збільшилися, але побити цей показник демократам поки що не вдалося.

Історики в США також переконані в тому, що імпічмент, який здається сьогодні неминучим, не завадить Дональду Трампу перемогти на виборах 2020 року.

Чи зможе Трамп брати участь у виборах?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адам Шиф, який розслідує розмову з президентом Зеленським, раніше звинувачував Дональда Трампа в змові з Росією

За оцінкою експертів, ініційований демократами імпічмент дійсно не схожий на попередні спроби усунути американських президентів, і нині ніхто не може передбачити, як саме будуть розвиватися події.

Заклики усунути від влади чинних президентів за останні 200 років у Сполучених Штатах лунали неодноразово, але лише трьом з них - Ендрю Джонсону, Річарду Ніксону і Біллу Клінтону - довелося зіткнутися із загрозою формального імпічменту. Сенат, втім, так і не задовольнив вимогу Палати представників про відставку Джонсона і Клінтона, Ніксон сам пішов у відставку, не чекаючи рішення законодавців, і ніхто з них не претендував на переобрання.

Після того, як Сенат виправдав президента Джонсона, його власна партія не висунула його в кандидати на президентську посаду. І Ніксон, і Клінтон на момент скандалу вже перебували в Білому домі другий термін і за конституцією не могли претендувати на участь у виборах.

На відміну від них, Дональд Трамп уже сформував свій виборчий штаб, а конституція США дозволяє йому взяти участь у виборах 2020 року, навіть якщо ініціатива демократів буде вдалою, і він буде змушений залишити Білий дім.

Автори основного закону США, затвердженого в 1788 році, вважали імпічмент новим - цивілізованим і "менш кривавим" - методом усунення від влади керівника держави, ніж інші способи, поширені на той час в країнах Європи.

Право оголосити імпічмент засновники країни надали лише Палаті представників, де це може зробити проста більшість, а право відсторонити президента від влади - лише Сенату, де імпічмент мають підтримати не менше двох третин законодавців.

Одночасно президент, який, згідно з конституцією, може звільнити від покарання будь-якого громадянина країни за будь-який злочин, був позбавлений права помилувати себе у випадку оголошення імпічменту.

Разом з тим конституція обмежила й права сенаторів: вони отримали можливість в результаті імпічменту лише усунути президента від влади, але не можуть заборонити в майбутньому працювати на державній службі або займати виборні посади.

Крім імпічменту президента, Сенат розглядає також звинувачення, що вимагають відсторонення від посади федеральних суддів і державних високопосадовців.

В історії США такі процеси ініціювали 17 разів. При цьому лише 14 з них пройшли процедуру судового розгляду у верхній палаті конгресу, лише вісім "підозрюваних" визнали винними, і лише у трьох випадках сенатори вирішили, що обвинувачені більше не мають права перебувати на держслужбі або брати участь у виборах.

Доля решти посадовців, які пройшли через імпічмент, склалася не так сумно. 1989 року, наприклад, федерального суддю Елсі Гастінгса усунули з посади за надання неправдивих свідчень і змову з метою отримання хабаря. Це не завадило йому в 1993 році обратися до конгресу США, де він дотепер представляє один з округів штату Флорида.

Сторону обвинувачення на процесі представляв прокурор Адам Шиф, який наразі фактично керує розслідуванням дій президента в межах процедури імпічменту.

На думку професора права Університету штату Огайо Вільяма Фоулі, у випадку імпічменту президента Трампа сенатори мають взяти до уваги історію з суддею Гастінгсом і не забороняти чинному голові Білого дому брати участь у виборах 2020 року.

Юрист переконаний, що лише виборці мають право вирішувати, чи заслуговує Трамп на ще один шанс.

Коли можуть оголосити імпічмент?

Цього тижня спікер Палати представників, демократ Ненсі Пелосі заявила, що законодавці можуть провести підсумкове голосування щодо імпічменту Трампа вже в кінці листопада цього року.

Експерти у Вашингтоні, щоправда, сумніваються, що членам конгресу вдасться вкластися в такий короткий термін.

"Навіть якщо це станеться, то республіканці, які мають більшість у Сенаті, можуть затягнути процес на невизначено довгий термін", - розповів Російській службі Бі-бі-сі політтехнолог Річард Кайслер.

"Не виключено, що остаточний вердикт Сенат зможе винести лише в розпал президентської кампанії 2020 року або навіть між днем ​​голосування та інавгурацією президента, - додав пан Кайслер. - Якщо Трамп здобуде перемогу на цих виборах, я не уявляю, як конгрес зможе усунути його від влади, не викликавши обурення його прихильників".

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