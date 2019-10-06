Як занести наркотики на фестиваль: історії наркодилерів і корумпованих охоронців

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"І як ви це занесете?"

Журналістка BBC Three сидить у машині, тримаючи у руках пакунок розміром з тенісний м'ячик, який їй щойно передав чоловік у водійському кріслі.

Цей чоловік - охоронець, який працює на музичних фестивалях, а у пакунку - 500 г MDMA (Входить до групи амфетамінів. - Ред.) і кокаїну.

У новому документальному фільмі BBC Three "Фестивальні наркотики: познайомтесь із дилерами" журналістка Лівві Гейдок з'ясовує, яким чином деякі кримінальні групи намагаються просувати свій продукт на фестивалях, і бачить сама, які речовини підмішують до наркотиків, що потім продають відвідувачам.

Вона знайомиться з дилером, який показує на камеру свій метод приготування наркотичної суміші (він додає туди щурячу отруту), а також стежить за двома іншими дилерами, які контрабандою вивозять свій продукт з Британії, щоб продавати його на закордонних фестивалях.

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"Транспортувальник"

Чоловік, з яким Лівві розмовляє у машині, називає себе "транспортувальником".

Лівві хоче дізнатися, чи легко охоронцеві пронести наркотики на фестиваль. Оскільки обшукувати людей - це його робота, "транспортувальник" не хвилюється, що у нього самого щось знайдуть.

"Я - працівник служби безпеки, - спокійно пояснює цей чоловік, одягнений у все чорне. - Я знаю, як це занести".

Пронісши такий пакунок на територію фестивалю, він отримає 1000 фунтів стерлінгів (близько 1230 доларів США).

Виконуючи цю роботу, "транспортувальник" користується фальшивим посвідченням особистості, хоча воно оформлене згідно з усіма стандартами служб охорони. Він купив це посвідчення на чорному ринку за 300 фунтів (370 доларів).

Копирайт изображения ВВС Three Image caption "Транспортувальник" з фальшивим посвідченням на руці

Він і справді працює охоронцем, цілком легально, на багатьох фестивалях упродовж літа. Втім, гроші, що він отримує від наркоторговців за доставку наркотиків, набагато перевищують винагороду за чергування біля воріт.

Він приїздить на фестивалі у дні, коли насправді не чергує, з розрахунком на те, що охоронців часто не вистачає і в останню хвилину всі радіють додатковій робочій силі.

Лівві помічає, що він кладе пакунок до кишені, навіть не намагаючись ретельніше його заховати. Якщо його спіймають з наркотиками у кишені, він може провести решту своїх днів за ґратами, зауважує вона вголос.

"З якого дива мені їх ховати? Ніхто не буде мене обшукувати, - відповідає він. - Обшук - це моя робота".

Копирайт изображения BBC Three Image caption Інформатор розповідає Лівві Гейдок, що влаштуватися охоронцем на фестиваль можна "з мінімумом особистої перевірки"

Інформатор

Інший чоловік, який також працює в охороні фестивалів, розповідає, як просто влаштуватися сюди на роботу.

"У нашій країні проходить так багато фестивалів, нерідко одночасно, що у солідних служб безпеки не вистачає персоналу, - каже він. - Вони роздають великі шмати роботи різним субпідрядникам. Або дають рекламу в інтернеті й беруть усіх охочих".

Справді робочі місця часто анонсуються в інтернеті перед самим початком заходу.

"У фестивальний сезон соцмережі рясніють оголошеннями про набір персоналу на фестивалі, - пояснює він Лівві. - Можна легко влаштуватися на фестиваль з мінімумом особистої перевірки - та хоч на ці вихідні!"

У Великій Британії 400 тисяч людей мають чинне посвідчення охоронця; утім, бували прецеденти, коли компанії-субпідрядники наймали персонал на фестивалі навіть без такого посвідчення. Минулого року Британська асоціація індустрії безпеки (Security Industry Association) подала позови проти більш ніж 30 людей або компаній.

Копирайт изображения BBC Three Image caption Документальний фільм ВВС розповідає про різні рівні охорони на фестивалях

Перетин "кордону"

Лівві знову зустрічається з "транспортувальником", перш ніж той заносить пакунок з MDMA, кетаміном і кокаїном на один з лондонських фестивалів. Він погоджується причепити до себе приховану камеру.

На питання, що саме він робитиме, він відповідає: "Заговорю їм зуби та пройду собі спокійно".

"Транспортувальник" переконаний, що його не будуть обшукувати, і каже Лівві, що хвилин за 15 уже буде всередині.

Камера записує, як він минає охоронців, поліцію, юрбу відвідувачів із квитками - усе без найменших проблем. Він питає одного з працівників, де офіс служби безпеки. Та коли він туди прибуває, йому дзвонить людина від наркоторговців. Плани змінилися. Наразі людей з їхнього угрупування на фестивалі немає, тож "транспортувальнику" наказують лишити пакунок ззовні - у туалеті кав'ярні, що праворуч від головного входу.

Зайшовши до кав'ярні, він бачить, що туалет зачинений, але пропуск охоронця відкриває йому доступ хоч куди. Телефонний співрозмовник дає вказівку: зайти до іншої вбиральні й лишити пакунок там у смітнику.

Копирайт изображения BBC Three Image caption Запис, зроблений на приховану камеру, показує, де "транспортувальник" залишив пакунок з наркотиками

Попри те, що пакунок не потрапив на територію фестивалю, "транспортувальник" все одно отримує свою тисячу фунтів.

Щуряча отрута

Лівві зустрічається з дилером, який представляється як "Джекет". Він торгує наркотиками з 15 років, і його основний продукт - "клубні", або рекреаційні препарати. Отже, фестивальний сезон для нього дуже прибутковий.

Лівві хоче з'ясувати, що саме Джекет додає до наркотиків, які продає на фестивалях. Вона приходить до нього додому і дивиться, як у сковорідці на плиті він прожарює суміш з MDMA і мефедрону. Останній, за його словами, додається для посилення ефекту; донедавна він був легальним, але нині заборонений законодавством більшості країн (у Британії - з 2016 р.).

Наступна дія Джекета шокує Лівві. Він розчавлює кульки щурячої отрути й додає їх до тієї ж суміші. Виявляється, що цей засіб - призначений для знищення шкідників - часто додають до "вуличних" наркотиків.

Лівві занепокоєна потенційним впливом цього інгредієнту. "Напевно, на фабричному пакуванні цього засобу вказано: людям не вживати! Невже це вас не хвилює?" - дивується вона.

Не хвилює, запевняє її Джекет. Він вважає, що його клієнтам було б байдуже, навіть якби вони дізналися, що він містить. Його "вариво" підтверджує факт, давно відомий поліції та іншим експертам: купляючи наркотики, ви ніколи не можете бути впевнені у їхньому складі.

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Активісти закликають обладнати на фестивалях більше пунктів перевірки, де можна було б дослідити, що саме міститься у суміші. Минулого року на британських фестивалях понад 8 тисяч людей скористалися послугами таких пунктів, обладнаних коштом доброчинної організації Loop.

У 2019 році щонайменше одна молода людина померла від передозування наркотиками на фестивалі. За останнім урядовим звітом про злочинність, вживання наркотиків класу А після плавного зростання різко стрибнуло вгору, сягнувши рекордного рівня в Англії та Вельсі. Згідно з повідомленням МВС Великої Британії, такий стрибок "передусім зумовлений" вживанням порошкового кокаїну та екстазі серед молоді 16-24 років.

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