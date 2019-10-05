Пальне "з повітря": надія авіації чи окозамилювання?

Копирайт изображения Climeworks Image caption Технологія "прямого захоплення" дозволяє отримувати СО2 безпосередньо з атмосфери

"Це - майбутнє авіації", - каже мені Оскар Меєрінк у кафе роттердамського аеропорту.

Спільно з власниками цього аеропорту його компанія SkyNRG планує першою у світі запустити комерційне виробництво авіаційного пального, частково зробленого з діоксиду вуглецю (СО2).

Прилади компанії захоплюватимуть СО2 - газ, який є однією з основних причин глобального потепління, - безпосередньо з повітря.

Шляхом електролізу воду розкладатимуть на водень і кисень. Потім водень змішуватимуть з СО2, щоб отримати сингаз, який перероблятимуть на пальне.

Експериментальний завод, на якому планують виробляти 1000 літрів авіапального на день, живитиметься енергією сонячних батарей.

Виробництво планують розпочати вже у 2021 році.

Учасники проєкту стверджують, що їхнє авіапальне завдаватиме значно меншої шкоди довкіллю (через вміст СО2), ніж звичайне.

"Головна перевага вилучення СО2 з повітря - те, що цей газ використовується знову, і знову, і знову", - каже Луїза Чарльз з компанії Climeworks, що розробляє технологію такого вилучення.

Втім, пан Меєрінк визнає, що їхнє пальне ще не скоро стане конкурентоспроможним.

"Головна проблема - це вартість, - каже він. - Викопне реактивне пальне відносно недороге. Натомість отримання СО2 з повітря - технологія, яка ще в процесі розробки і вимагає значних витрат".

Над схожими системами отримання вуглекислого газу з повітря працюють також інші компанії, зокрема канадська Carbon Engineering і американська Global Thermostat.

Втім, захисники довкілля ставляться до їхніх зусиль дуже скептично.

"Звучить і справді дивовижно. Так, ніби це розв'яже усі наші проблеми - але насправді ні", - каже Джоріен де Леґе з екозахисної організації "Друзі Землі".

"Поміркуйте - цей експериментальний завод, користуючись відновлювальною енергією, зможе виробляти тисячу літрів пального на день. Це близько п'яти хвилин польоту Боїнгом-747".

"Не варто думати, що можна й далі подорожувати літаками, як зараз, бо літаки буцімто можна заправляти повітрям. Цього ніколи не буде".

Поки компанії експериментують з новітніми технологіями, які б дозволили вилучати СО2 з повітря, не забуваймо, що людству вже відомий надзвичайно простий і ефективний спосіб це робити - вирощувати рослини. І літаки вже літають на відновлювальному пальному - біопаливі, отриманому з біомаси.

Цукрова тростина, трави, пальмова олія, навіть відходи тваринництва - фактично усе, що містить вуглець, - підлягає переробці й використанню.

Та чи можна сподіватися, що таке альтернативне пальне колись замінить традиційне, тобто викопне?

"Так, але дуже важко прогнозувати, коли саме", - каже Джоріс Мелькерт, старший викладач аерокосмічної інженерії з Делфтського технічного університету.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Альтернативне пальне поки - слабкий конкурент традиційного

За його словами, щоб альтернативне пальне стало конкурентоспроможним, необхідно додавати екологічні витрати до вартості перельоту. Однак, тоді подорожчають авіаквитки.

"Технічно це цілком можливо, але все залежатиме від настроїв суспільства".

"Якщо ви візьмете за мету зробити транспорт більш екологічним, найскладніше буде змінити авіацію".

3-5% викидів СО2 на світовому рівні спричиняються авіаперельотами, і ці викиди швидко збільшуються.

Пошуки варіантів

У відповідь Міжнародна асоціація повітряного транспорту встановила мету: до 2050 року зменшити викиди на 50%. Авіакомпанії, своєю чергою, досліджують способи зменшити використання викопного палива.

Скандинавська авіакомпанія SAS уже протягом наступного десятиліття прагне перевести внутрішні рейси на біопаливо, а викиди СО2 зменшити на 25%.

Компанія KLM пішла ще далі: вона заохочує людей не літати і радить їздити потягами - або спілкуватися онлайн.

А нідерландський лоукост Transavia нещодавно почав зважувати пасажирів у Ейндговенському аеропорту - цей експеримент допоможе краще розрахувати обсяг необхідного пального задля зменшення викидів вуглекислого газу.

Копирайт изображения Friends of the Earth Image caption Джоріен де Леґе з екозахисної організації "Друзі Землі" каже, що нам треба менше літати

Transavia також планує стати першим покупцем пального, яке отримають в результаті експериментального проєкту в Роттердамі.

Дехто вважає, що проблему зможуть вирішити електричні або гібридні літаки.

Компанія EasyJet та її партнер Wright Electric (США) розробляють електричні літаки, які вже у 2030 році зможуть обслуговувати маршрути малої протяжності.

Та пан Мелькерт зауважує: навіть якщо інженерні складнощі вдасться подолати, термін експлуатації літака становить у середньому 26,5 років; отже "нам ще не одне десятиліття доведеться мати справу зі старими моделями".

Якщо ж говорити про те, як зменшити залежність авіатранспорту від традиційних видів палива, його вибір - біопаливо.

"Це не ідеальне рішення, - застерігає він. - І все ж, відновне паливо найбільше наближає нас до бажаної мети - зменшити шкідливий вплив на довкілля".

"Наразі воно надзвичайно дороге. Як швидко авіакомпанії приймуть його ціну за необхідність, залежатиме від суспільного тиску".

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"Складний вибір"

Не всі погоджуються, що ці технології справді "примирять" авіаіндустрію з екологією.

"Єдине рішення - менше літати", - каже пані де Леґе з "Друзів Землі".

"Я чудово розумію усі причини, що змушують нас літати навколо світу, але це не аргумент для кліматичних змін, які прискорюються з моторошною силою".

"Ми мусимо зробити складний вибір. Мусимо думати про системні зміни. Я переконана, що без авіаподорожей наше життя може бути цілком комфортним - просто інакшим".

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