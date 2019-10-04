Літаку, що аварійно приземлився під Львовом, був 51 рік. Ан-12 такого віку - це взагалі безпечно?

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У п'ятницю, 4 жовтня, під Львовом здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. За останньою інформацією, загинули п'ятеро людей.

На сайті авіакомпанії "Україна Аероальянс", якій належить борт, йдеться, що йому вже понад 50 років.

За попередніми даними, причиною аварії стала нестача пального. Проте чимало користувачів соцмереж задаються питанням: чи безпечно це в принципі - використовувати літаки такого віку?

Судячи з усього, цілком.

Принаймні авіаексперти сходяться на тому, що вік літака не має визначального значення у питанні конкретного терміну його експлуатації і безпеки. Натомість ключовими, пояснюють вони, є наступні характеристики:

якість обслуговування (вчасний ремонт, заміна комплектуючих, тощо)

кількість годин, які літак перебував у польоті

кількість злетів і посадок

У 2014 році Центр авіації при Массачусетському інституті технологій присвятив цій темі окреме дослідження і так само спробував відповісти на питання, чи впливає вік літака на безпеку його використання.

Головний висновок цього дослідження - літаки віком понад 20 років на практиці демонструють фактично ті ж самі показники безпеки польотів, що й літаки, яким близько 5 років.

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І це стосувалося безпеки пасажирських літаків.

Коли ж ідеться про вантажні літаки, то терміни їхньої експлуатації можуть бути ще вищими. Вони мають суттєво вищий запас міцності, пояснюють фахівці, хоча й зазнають більших навантажень.

"Використання транспортних літаків такого серйозного віку - це не якась українська особливість. В багатьох країнах вони теж літають достатньо довго", - каже у розмові з BBC News Україна авіаексперт Василь Шевченко.

"Стійкість транспортних літаків вища, опір вищий, можливість експлуатації в умовах низького сервісу вища, можливість використання на аеродромах з низькою якістю покриття також передбачена", - додає він.

"Тим більше, що ми говоримо про Ан-12. Це літак подвійного призначення - транспортного і військово-транспортного. Це дає йому конкурентну перевагу: вони ще міцніші, й можуть сідати, приміром, на ґрунтових аеродромах".

Такі конструктивні особливості мають визначальне значення, додає пан Шевченко, адже найбільше літаки зношуються саме під час злетів і приземлень.

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Безвідносно до віку літака, його ресурс може бути продовжений. Це рішення ухвалює або конструкторське бюро, або завод-виробник.

"Якщо вік літака серйозний, але кількість злетів і посадок - невелика, то літак без проблем можна експлуатувати. Звісно, якщо все в порядку з двигуном", - каже Василь Шевченко.

"Якщо "Антонов" вирішив, що ресурс літака може бути продовжений, він може літати ще якийсь час, то це своєрідна гарантія, яка діє в усьому світі. Їхні літаки літають в багатьох напрямках - і в Африці, і в Європі - і питань до їх надійності, як правило, не виникає. Якби рішення про продовження ресурсу не було - ніхто б літак до перевезень не допустив", - додає експерт.

Аварійна посадка під Львовом

Близько 7 ранку неподалік аеропорту Львова транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку.

На борту перебувало 8 людей: 7 членів екіпажу та ще одна особа, що супроводжувала вантаж.

У результаті п'ятеро людей загинули, ще троє були госпіталізовані.

Літак належить транспортній авіакомпанії "Україна Аероальянс". Спершу повідомлялося, що він виконував рейс за маршрутом Віго (Іспанія) - Львів.

Проте згодом мер Львова Андрій Садовий заявив, що літак не мав сідати у місті: кінцевою точкою його маршруту був Стамбул.

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"Важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятись у Львові. Він запросив екстрену можливість дозаправитися і просто не дотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди - була би катастрофа", - цитує Садового його прес-служба.

"Кабіна повністю зрізана, все порозкидувано, - додає мер Львова. - Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там перебували. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про восьмох членів екіпажу. Трьох фактично врятували. Щодо інших поки ніякої позитивної інформації немає. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зранку заявляв, що аварійну посадку літака довелося здійснити у зв'язку з закінченням пального.

Водночас поліція повідомила, що відкрила кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту".

Санкція за нею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Остаточні деталі інциденту мають бути з'ясовані в ході розслідування.

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