Британська пара приховує стать своєї дитини. Чому?

Джейк і Хоббіт - пара з Британії, яка виховує гендерно-нейтральну дитину. Намагаючись відгородити малюка від гендерних стереотипів, вони не розкривають його/її стать навіть близьким родичам.

Кореспондент BBC Бет Маклеод, яка зняла сюжет про цю родину, розповіла, як живуть Джейк, Хоббіт, гендерно-нейтральна дитина Ануш, і що про все це думає бабуся.

Ануш - рік і п'ять місяців. Батьки, говорячи про нього/неї, використовуються слова they ("вони"). Аннуш одягають і в жіночий, і в чоловічий одяг, купують іграшки як "для хлопчиків", так і "для дівчаток". До 11 місяців стать дитини не знала навіть бабуся.

Навіщо все це? Джейк і Хоббіт кажуть, що намагаються дати Ануш більше свободи.

"Свобода від стереотипів"

Мама Ануш каже, що єдиний спосіб вберегти дитину від гендерних стереотипів - взагалі не присвоювати їй гендер. Важливо, що мова йде саме про гендер - сукупність характеристик, які в тій чи іншій культурі відносяться до мужності або жіночності.

Гендер не варто плутати з біологічною статтю. Йдеться саме про те, як суспільство розуміє, яким "має бути" чоловік і якою "має бути" жінка.

"Чимало гендерних упереджень працюють на рівні підсвідомості. Коли я тільки завагітніла, ми почали обговорювати, як з ними впоратися, пом'якшити ефект. І дійшли висновку, що єдиний спосіб - просто нікому не говорити, якої статі дитина, називати його "вони". І роботи це настільки довго, наскільки це взагалі можливо, дозволяючи дитині бути собою", - каже Хоббіт.

"Слово "нейтральний" у словосполученні "гендерно-нейтральний" означає, що ми намагаємося поводити себе нейтрально щодо дитини, а не забирати в неї стать", - каже Джейк.

Пара веде спосіб життя, який багато хто назвав би нестандартним. Вони живуть в будинку на воді, працюють акробатами в цирку і вважають себе небінарними, тобто не відносять себе до жодного із загальноприйнятих гендерів.

Джейк зізнається, що спочатку знайомі поставилися до їхнього вибору не надто серйозно.

"Але пройшов рік, і люди поступово звикли. Хоча, коли до нас підходять літні жінки в парку, то доводиться пояснювати", - каже він.

"Коли-небудь дитині все одно скажуть, що рожевий - це для дівчат, а блакитний - для хлопчиків. Або що не можна гратися з якоюсь іграшкою, бо вона не підходить за статтю", - каже мама дитини.

Стать Ануш довго приховували навіть від бабусі. Камілла, мама Хоббіт, дізналася стать дитини, коли Ануш виповнилося 11 місяців. Вона каже, що спочатку їй не подобалося називати дитину словом "вони", але згодом вона звикла.

"Я довго чекала, поки мені скажуть. Думала: просто скажіть мені, скажіть. Але тепер, коли я знаю, я нікому не скажу. Просто з поваги до своєї доньки".

"Зупиніть планету, я вийду"

Рано чи пізно пара мала стикнутися з нерозумінням інших, каже Бет Маклеод. Знайомі і родичі, та й прості перехожі на вулиці, в якийсь момент повинні були почати присвоювати дитині гендер.

"Хлопчик чи дівчинка - це питання нам ставлять дуже часто. Його ставлять всі", - каже Джейк.

Наприкінці вересня Бет Маклеод зняла сюжет про сім'ю Джейка і Хоббіт. За ним послідували статті в інших ЗМІ. Пара звернула на себе увагу багатьох британців.

Колумністи таблоїдів, телеведучі, коментатори у соцмережах сперечалися про Ануш і про те, чи правильно пара виховує свою дитину. Джейк і Хоббіт і самі залюбки йшли на контакт з пресою.

Image caption Стать дитини знають лише батьки і найближчі родичі

"До них почали приходити журналісти, які хотіли з ними поговорити, - розповідає Бет Маклеод. І вони проявили чималу стійкість".

Деякі коментарі були позитивними, більшість людей називали пару дивною, але траплялися й по-справжньому злі та образливі відгуки, каже журналістка.

"Багато хто просто казав: не розумію, навіщо вони це роблять, є кращі способи. Але інші переходили на особистості", - розповідає вона.

"Були й такі, хто називав усе це знущанням над дитиною і закликав звернутися до соціальних служб".

Пару у соцмережах обговорюють і досі.

"Нехай вирішують все самі, не варто їх заплутувати, коли їм рік чи два. В який туалет буде ходити дитина, коли піде в школу? Один день - в чоловічий, другий - в жіночий? Це дивно. Іноді я просто думаю: зупиніть Землю, я вийду", - пише у своєму твіттері користувач Девід із Шеффілда.

"Вони дуже мила дитина"

Попри несхвалення традиціоналістів, батьки вважають, що їх задум втілюється в життя саме так, як вони хотіли.

"Ми отримали бажаний ефект. Наша дитина зростає відповідно до своїх інтересів - безвідносно до гендера. Приміром щоранку вони грають з ляльками, але їм також подобаються мотоцикли і техніка", - каже мама Ануш.

Бет Маклеод каже, що Ануш - дуже вихована дитина, яка проявляє великий інтерес до всього і майже ніколи не плаче.

Джейк і Хоббіт розуміють, що можуть помилятися. "Ми робимо помилки. Ми люди. Ба більше - ми втомлені батьки. Ми постійно робимо помилки. Але ми сподіваємося, що це - не одна з них", - каже Джейк.

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