Де можна буде сховатися від глобальної катастрофи? Вчені мають відповідь

Копирайт изображения Unsplash

Що робити, якщо світ матиме справу з глобальною катастрофою у формі пандемії? Вчені з університету Отаго у Новій Зеландії мають відповідь.

Якщо наразі невідомий нам патоген уразить людство, то шанси на виживання окремої людини виявляться дуже низькими.

Але вони все ж є, і якщо комусь пощастить і внаслідок збігу обставин вони зможуть уникнути зараження, то зможуть пережити катастрофу і передати свої гени наступному поколінню.

Дослідники з університету Отаго запропонувала кілька стратегій виживання на випадок катастрофічної пандемії або іншої глобальної катастрофи.

Місцями ці пропозиції нагадують сторінки з фантастичного роману, але вчені переконані: людство вже зараз має справу з серйозними загрозами своєму існуванню.

"Відкриття в області біотехнологій можуть призвести до розповсюдження штучного патогена, який буде загрожувати існуванню нашого виду", - вважає фахівець у сфері медичної статистики Нік Вілсон, який брав участь у дослідженні.

"Хоча переносники хвороби можуть швидко розповсюджуватися по світу, долаючи національні кордони, група людей, яка має необхідні наукові та технічні знання і зможе вкритися на ізольованому острові, здатна буде відродити людський вид і цивілізацію", - каже він.

Вчені розглядали тільки ті місяця на планеті, які оточені океаном, мають достатньо високий рівень життя, чисельність яких перевищує 250 тисяч людей, а також має достатні природні та енергетичні ресурси".

Окрім того, враховувалися такі фактори як політична та соціальна стабільність, географічне розташування і кліматичні умови.

В результаті вчені склали список із 20 країн, з яких виділяються три, які отримали найбільші оцінки за шкалою від 0 до 1.

"Острівні країни - Австралія (0,71), Нова Зеландія (0,68) та Ісландія (0,64) наділені якостями, які можуть зробити їх укриттям на випадок катастрофічної глобальної пандемії і з яких может вирости нова цивілізація", - йдеться у науковій статті.

Усі інші країни у списку, які задовольняють потрібні критерії, набрали менш як 0,50 бала за запропонованою шкалою - це Японія, Барбадос, Куба, Фіджі та Ямайка.

Вчені припускають, що їхня методологія може мати низку недоліків, які доведеться виправити в рамках майбутніх досліджень.

Попередні дослідження тієї ж групи вчених показали, що повне закриття кордонів таких острівних держав у випадку глобальної пандемії стало б для них розумною стратегією.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!