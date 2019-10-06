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Цього тижня у Японії остаточно припинили використання пейджерів, якими до останнього користувалися близько тисячі людей. Чекайте, скажете ви - невже пейджери й досі існуюють?

Хоча ви більше не побачите їх у Японії, використання пейджерів припинили ще не скрізь. І вони - не єдина "застаріла" річ, якою досі користуються у світі.

1) Пейджери

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Як вони працюють?

Вони схожі на маленькі радіоприймачі (ми не будемо пояснювати, що таке "радіо"), які ви можете носити з собою. У кожного користувача є персональний код, який людина може назвати, якщо вона хоче надіслати вам повідомлення. Кожне таке повідомлення з'являється на екрані пейджера.

Чому вони досі існують?

Понад 10% пейджерів, які досі є у світі, використовують 130 тис. працівників Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS). У дослідженні 2017 року йдеться, що пейджери досі використовують 80% британських лікарень.

Чому? З одного боку, у них завжди хороший сигнал: у деяких лікарняних кімнатах використовують рентгенівські промені, завдяки чому блокуються телефонні сигнали. Водночас радіосигналу пейджерів це не заважає. Вони також швидкі та корисні в надзвичайних ситуаціях.

Але жити пейджерам, вочевидь, лишається недовго: їхнє використання у NHS планують припинити до 2021 року та замінити їх іншою системою обміну повідомленнями.

2) Чеки

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Як вони працюють?

Уявіть собі книжку зі шматочків паперу, яку вам видає банк. Ви можете вирвати сторінку (або "чек"), написати суму (яка дорівнює або менша суми грошей, яку ви маєте на своєму рахунку) і віддати комусь, хто потім піде з нею до свого банку і отримає гроші. Просто!

Чому вони досі існують?

Чеками користуються більше, ніж ви можете уявити, хоча, звісно, їхня популярність зараз менша, ніж будь-коли.

У США, де невеликі магазини можуть не приймати картки, а орендодавці часто вимагають оплати чеком, у 2015 році в середньому щомісяця випусували 7,1 чека на домогосподарство.

Використання чекових книжок у Британії мали припинити до 2018 року, але ці плани так і не втілили у життя, оскільки не запропонували інших альтернатив для людей похилого віку та вразливих груп населення (більшість британських користувачів чеків старші за 65 років).

За даними UK Finance, торгової асоціації для британського банківського сектору, у 2018 році чеки становили лише 0,9% усіх платежів - але при цьому загальна сума транзакцій, здійснених за їхньою допомогою, склала аж 443 мільярди фунтів (550 мільярдів доларів).

Водночас кількість переведених у готівку чеків лише за 10 років впала на 75%. Ця цифра навряд чи знову зросте, але фінансова галузь Британії очікує, що у 2028 році все ще буде здійснено 135 мільйонів чекових платежів.

Водночас в інших країнах, зокрема Нідерландах, Намібії та Данії, використання чекових книжок вже припинили.

3) Касети

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Як вони працюють?

Для людей певного віку думка про касету, яка працює без проблем, взагалі може здатися нездійсненною мрією. Цей музичний ретро-формат часто-густо викликає похмуріі спогади про заплутану стрічку та потріскані корпуси.

Пояснимо для непосвячених: уявіть собі маленьку прямокутну пластикову коробку, у якій розміщений рулон магнітної стрічки. На цій стрічці, немовби завдяки магії, ви знайдете пісні музичних ікон на кшталт Мадонни чи Прінса. А можете навіть записати свої власні!

Вставте цю пластикову коробку до касетного плеєра - наприклад, класичного Sony Walkman або автомагнітоли вашого дідуся - натисніть кнопку "play", і вуаля! Тільки не розраховуйте на чудову якість звуку...

Чому вони досі існують?

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Касети не просто досі існують - вони стають все більш популярними. Переживають такий собі міні-ренесанс.

У Британії продажі касет сягнули найвищого рівня за понад десять років. За перші 7 місяців цього року продали понад 35 тис. касет, повідомляє Британська фонографічна індустрія (BPI). Це може здатися не надто великою цифрою (бо, по суті, так і є), але свідчить про те, що продажі цього формату зростають вже сьомий рік поспіль.

Аналогічна історія відбувається у США, де, за даними Nielsen Music, продажі касет зросли на 23% у 2018 році порівняно з попереднім роком. То що ж стоїть за цим підйомом?

"Я думаю, це ностальгія, - каже Кен Бріссенден, власник інтернет-магазину касет, який називається - звісно ж - "Пані Касета". - Це уповільнює процес насолодження музикою. Людям мого покоління подобається процес вибору касети та перегляд записів на обгортках".

"Крім того, вони простіші та портативніші, ніж вініл", - додає він.

Але купують касети не лише ті, хто хоче згадати молодість.

"Це в тренді, - пояснює пан Бріссенден. - Здається, це почалось відтоді, як їх почали випускати Емінем та інші великі артисти".

Дійсно, останніми роками низка сучасних артистів вирішили випустити свою музику на касетах. Серед них - Біллі Айліш, Кайлі Міноуг та Льюїс Капалді. Тож у маленьких коробочках зі стрічкою досі жевріє життя.

4) Тамагочі

Як вони працюють?

Це - електронні домашні улюбленці у формі яйця, за якими треба доглядати й не дати їм померти. Можливо, їх і створили для того, аби навчити дітей усвідомлювати, що таке смерть і провина.

Чому вони досі існують?

За іронією долі, тамагочі відмовилися помирати. Натомість вони еволюціонували.

Вперше їх випустили в 1996 році у Японії, а наступного року вони почали завойовувати весь світ. За перші кілька років продали понад 40 мільйонів тамагочі. І хоча продажі, безумовно, відтоді сповільнилися, с 2010-го по 2017 рік їх продали близько шести мільйонів.

Минулого року навіть випустили нове покоління тамагочі. Пікселізований сірий екран 1990-х років замінили на кольоровий. Нові тамагочі при наближенні одне до одного можуть обмінюватися даними, а також одружуватися та розмножуватися.

Також є нове покоління фанатів тамагочі, які спілкуються на онлайн-форумі.

5) Факсимільні апарати

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Як вони працюють?

Якщо ви занадто молоді, щоб колись користуватися - або принаймі бачити - факсимільний апарат, то уявіть собі громіздкий принтер, який шумить як паровий двигун. У деяких старих моделях міг бути навіть телефон.

Вони сканують документ і перетворюють його на сигнал, який потім передається телефонною лінією, під звук пронизливого крику, на інший факс. Який, зі свого боку, відтворює документ і роздруковує його.

Чому вони досі існують?

Багато в чому через те, що підприємства, галузь охорони здоров'я та державні відомства не змогли оновити свої технології.

Ще раз погляньмо на британську NHS. Її вважають найбільшим покупцем факсимільних апаратів у світі. Організація настільки покладається на застарілу техніку, що минулого року їй заборонили їх купувати, а до березня 2020 року уряд наказав повністю припинити використання факсів.

У світі факсимільні апарати досі широко використовують у низці країн, зокрема США, Німеччині, Ізраїлі та Японії. Мільйони факсів усе ще надсилають щодня.

"Для багатьох людей похилого віку, які досі не призвичаїлись до комп'ютерів, факси простіші, дешевші й звичніші, - каже професор Джонатан Куперсміт, який написав історію пристрою. - Вони не збираються зникати, хоча на них припадає все менша частка щоденного спілкування".

Наприклад, у Японії факси досі використовують, оскільки високо цінують написаний від руки текст та паперові копії. Більше того, минулого року новий міністр кібербезпеки країни визнав, що ніколи не користувався комп'ютером. Ось що значить навчання без відриву від виробництва.

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