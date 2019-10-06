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Священнослужителі в Іраку патронують і самі організовують заняття проституцією за допомогою шиїтської практики тимчасового "шлюбу для задоволення", з'ясували журналісти Арабської служби ВВС.

Під час розслідування під прикриттям журналісти з'ясували, що більшість ісламських священнослужителів, які працюють у так званих шлюбних агенціях при найбільших мечетях Багдада, готові організувати "шлюб для задоволення". У деяких випадках такий "шлюб" триває всього лише годину і використовується просто для сексу. В окремих випадках мулла був готовий "одружити" дорослого чоловіка на дівчинці дев'яти років.

Священнослужителі також можуть надати "дружину" для такого тимчасового шлюбу.

Як випливає з фільму-розслідування, знятого журналістами, ці клерики по суті виконують функції сутенерів.

Image caption Розслідування Навал аль-Магхафі тривало майже рік

"Шлюб для задоволення"

Тимчасовий шлюб, що позначається арабським словом мут'а, - досить спірна шиїтська практика недовгого союзу, за який жінці платять гроші. У сунітському суспільстві схожу функцію виконує інший обряд, так званий мізіар.

Імовірно, початок цієї традиції поклав дозвіл чоловікам-мусульманам тимчасово "одружуватися" під час подорожей. Сьогодні мут'а перетворився на механізм, що легалізував короткочасні статеві зв'язки. У колах ісламських богословів точаться суперечки - критики вважають, що цей звичай легітимізує проституцію і що у тимчасового шлюбу має бути якась мінімальна тривалість.

Журналісти ВВС в Іраку і Британії провели 11-місячне розслідування. Вони знімали релігійних діячів на приховану камеру, зустрічалися з жінками, які зазнали сексуальної експлуатації, і з чоловіками, які платили за пошук "дружин для задоволення".

Після п'ятнадцяти років війни в Іраку багато вдів і ще більше - біженок. Багатьом з них доводиться укладати тимчасові шлюби, щоб вибратися зі злиднів.

Image caption ВВС поговорила з молодою дівчиною, яка стверджує, що священнослужительзмусив її займатися проституцією

Поширеність

Журналісти з'ясували, що тимчасові шлюби дуже доступні поблизу двох найважливіших святинь шиїтів у Іраку.

У розмові з десятьма священнослужителями мечеті Кадимія, однієї з найважливіших у шиїзмі, вісім із них висловили готовність укласти "шлюб для задоволення", п'ятеро не заперечували проти укладення такого шлюбу з 12-13-річними дівчатками.

Автори фільму також поговорили з чотирма священнослужителями у місті Кербела, куди стікаються паломники-шиїти з усього світу. Двоє з них не заперечували проти укладення шлюбу з дитиною.

Чотирьох священнослужителів знімали на приховану камеру. Троє були готові знайти жінок для короткочасного "шлюбу", двоє з них пропонували ще й малолітніх.

Багдадський мулла Саїд Раад пояснив репортеру ВВС, який працював під прикриттям, що за законами шаріату шлюби для задоволення можуть тривати рівно стільки, скільки хоче чоловік:

"Чоловік може взяти за дружину будь-яку кількість жінок. На дівчині можна одружитися на півгодини, і відразу після завершення такого шлюбу можна брати наступну дружину".

Від дев'яти років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мечеть Кадимія - одна з найважливіших точок паломництва в ісламі

Коли журналіст запитав його, чи допустимий "шлюб для задоволення" з дитиною, відповідь була такою : "Просто дивіться, щоб вона не втратила цноту".

"Ви можете її пестити, лежати з нею, торкатися її тіла, її грудей ... Ви не можете входити в неї спереду, але анальний секс допустимий", - додав мулла. На питання, що буде, якщо дівчинці стане боляче, він знизав плечима: "Чи зможе вона витримати біль - це залишиться між вами".

Священнослужителя з Кербели на ім'я Шейх Салава журналіст запитав про те, чи можна йому укласти мут'а з 12-річною дівчинкою. "Так, від дев'яти і старше - ніяких проблем тут немає. За шаріатом це не проблема", - відповів Салава.

Як і Саїд Раад, він лише зазначив, що важливо зберегти незайманість дівчинки. Пестощі і анальний секс допустимі за згодою дитини, сказав він і через деякий час додав: "Робіть усе, що побажаєте".

Шлюб по телефону

Щоб дізнатися процедуру укладення тимчасового шлюбу, репортер у розмові з Саїдом Раадом розповів про вигадану 13-річну дівчинку на ім'я Шаїма, з якою хотів укласти мут'а. "Шаїму" вдавала журналістка ВВС.

Саїду Рааду не знадобилося зустрічатися із батьками "Шаїми". Шлюб він уклав по телефону, з таксі, у якому їхав разом з репортером.

"Чи згодна ти, Шаїма, на шлюб з цим чоловіком за плату 150 тисяч динарів (125 доларів) на день?" - запитав мулла журналістку, яка вдавала Шаїму. Після завершення такої експрес-церемонії він оголосив: "Тепер ви чоловік і дружина, і вам можна бути разом".

З репортера за цю церемонію священик взяв 200 доларів. Доля "Шаїми" його, здається, не дуже турбувала.

Під прикриттям релігії

Журналісти поспілкувалися з одруженим чоловіком, який регулярно користується послугами священнослужителів для укладення тимчасових шлюбів. "12-річні дуже цінуються, вони ще "свіжі". Така коштуватиме дорого - 500, 700, 800 доларів. І це тільки та сума, яку отримує мулла", - пояснює він.

Цей чоловік упевнений, що чинить згідно з законами своєї релігії. "Якщо мулла говорить, що шлюб для задоволення - це халяль, це не вважається гріхом".

Image caption Багато жінок йдуть на тимчасові шлюби, щоб уникнути бідності

Активістка Янар Мохаммед, що керує мережею притулків для жінок в Іраку, каже, що в таких ситуаціях до жінок ставляться як до товару, а не як до людей.

"Користуватися товаром певним способом не забороняється. Але незайманість зберігають для великої угоди, яка на них чекає", - говорить вона, маючи на увазі шлюб.

Дівчину, яка втратила цноту, вважають непридатною для шлюбу. Їй може навіть загрожувати смерть від рук своєї ж сім'ї за те, що вона "зганьбила свій рід".

"Розплачуються за це завжди тільки жінки і дівчатка", - говорить Янар Мохаммед.

Сутенерство

Журналістам вдалося записати прихованою камерою священнослужителів, які пропонували дістати для них зовсім юних дівчат.

Крім того, вони поговорили з однією з таких дівчат, яка стверджує - і у неї є свідки, - що мулла зробив її повією.

Також автори фільму зняли на приховану камеру священнослужителя, який пропонував репортерові молоду жінку для 24-годинного тимчасового шлюбу. По суті цей мулла виступив у ролі сутенера.

Коли репортер відмовився вступати у "шлюб для задоволення", священнослужитель припустив, що йому потрібна зовсім юна дівчина, і зголосився знайти таку.

Осуд

Image caption Мечеть у місті Кербела - одна з головних шиїтських святинь

Гаїт Тамімі, в минулому високоповажний шиїтський богослов, був змушений покинути Ірак через те, що критикував фундаменталізм. Зараз він живе в Лондоні.

Він засуджує священнослужителів, які укладають тимчасові шлюби, особливо тих, хто пропонує чоловікам зовсім юних дівчат. "Те, про що говорить ця людина, - злочин, який має каратися за законом", - вважає він.

Деякі шиїтські проповідники стверджують, що закони шаріату дозволяють секс із дітьми. Тамімі закликає лідерів шиїтського ісламу засуджувати цю практику.

Двоє з трьох священнослужителів, записаних ВВС на приховану камеру, називають себе послідовниками великого аятолли Алі Сістані, якого вважають духовним вождем іракських шиїтів.

Але ось що заявив ВВС сам Алі Сістані: "Якщо це відбувається так, як ви описуєте, то ми це беззастережно засуджуємо. Тимчасовий шлюб не повинен бути інструментом продажу сексу і не повинен використовуватися для приниження жінок".

Прокоментував результати розслідування і представник іракського уряду: "Якщо жінки не заявляють в поліцію на цих священнослужителів, то владі важко щось зробити".

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